ASUS
ASUS ROG serisinden oyun dünyasına iki yeni güçlü model!
ASUS, oyunseverlere özel serisi ROG ailesine katılan yeni ürünlerini ABD ve Tayvan ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de tanıttı. Online gerçekleşen etkinlikte, Intel® Core™ 11th Gen H ile güçlendirilen ROG Zephyrus S17 ve ROG Zephyrus M16 dizüstü bilgisayarlar performasları ve ekstra donanım özellikleriyle dikkat çekti.
Bakmakta fayda var: Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip tanıtım öncesi ortaya çıktı!
ASUS, oyuncular için özel olarak tasarladığı en güçlü ve çok yönlü oyun dizüstü bilgisayar modellerinden oluşan ROG (Republic of Gamers) serisinin yeni üyelerini tanıttı. “For Those Who Dare: Unleash the Tiger Inside” ismiyle gerçekleşen tanıtım etkinliğinde Intel® Core™ 11th Gen H serisi işlemcilerle güçlendirilen iki yeni dizüstü bilgisayar; ROG Zephyrus S17 ve ROG Zephyrus M16 ile izleyicilere interaktif bir oyun deneyimi sunuldu.
İnce, sessiz ve kolay taşınabilir: ROG Zephyrus S17
ROG Zephyrus S17; soğutma sağlayan, kapağı açıldığında otomatik olarak yukarı doğru kalkan, optik ve mekanik klavyeli, birinci sınıf bir dizüstü oyun bilgisayarı. Zephyrus S17, ince bir gövdeye sahip olmasıyla öne çıkıyor. Kompakt cihaz, her yere kolayca taşınabiliyor. Anlık performans artışıyla 90W’a kadar güç kullanabilen 11. Nesil Intel Core i9-11900H CPU ve Dynamic Boost ile 140W’a ulaşan NVIDIA® GeForce RTX ™ 3080 GPU sunan Zephyrus S17, birinci sınıf performans ve oyun deneyimi vaat ediyor. ROG Akıllı Soğutma teknolojileriyle desteklenen bu bileşenler, oyun ve içerik üretmek için en iyi bir platformlardan birisi. Yenilikçi AAS Plus soğutma sistemi, klavyeyi 5° açıyla kaldırarak, yeni Arc Flow fanlarının soğuk havayı dizüstü bilgisayara sessizce çekmesini sağlayan geniş havalandırma deliklerine sahip. CPU üzerindeki sıvı metal termal alaşım ile uyumlu bu geliştirmeler, kullanıcıların ince, sessiz ve ısınma sorunu yaşamadan klavyede rahatlıkla ellerini gezdirebilecekleri kadar soğuk bir makinede güçlü işlem performansının keyfini çıkarmasını sağlıyor.
ROG Zephyrus S17, geniş 17 inç ekranı ve iki panel seçeneğiyle güzel bir oyun deneyimi yaratıyor. Laptop, daha yüksek kare hızları için Gelişmiş Optimus ve G-SYNC özellikli bir WQHD ekran veya daha fazla ayrıntı ve Adaptive-Sync içeren 4K ekran seçeneğine sahip. Her ikisi de yüksek yenileme hızları, parlak renkler ve kullanıma hazır renk doğruluğu sunuyor. Altı hoparlörlü ses sistemi, kullanıcılara yüksek kalitelide ses performansı sağlıyor. Üç sürücülü HyperDrive Ultimate SSD RAID dizisi içeren depolama seçenekleriyle oyunlara ve diğer tüm dosyalara hızlı bir erişim imkanı da sunuyor.
ROG Zephyrus M16’da oynamanın tanımı: Süper görüntü, sıfır gürültü
ROG Zephyrus M16, ince bir kasanın içinde, 16 inç ekran ve güçlü bir yeni nesil Intel işlemciye sahip yeni bir dizüstü oyun bilgisayarı. Laptop, oyunlarda akıcı, zengin ayrıntılara sahip görseller için 16 inç ekran, yüksek WQHD çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 3 ms yanıt süresi ve Adaptive-Sync sunuyor. 16:10 en boy oranıyla büyük bir ekrana sahip bu bilgisayar, sinema sınıfı DCI-P3 renk gamının %100’ünde PANTONE® onaylı renkler ve Dolby Vision® desteği sayesinde daha renkli ve kontrastlı görseller yaratıyor. Şık ve bir görüntüye sahip Zephyrus M16, yalnızca 19,9 mm inceliğinde ve 1,9 kg hafifliğinde olmasıyla da taşınabilme kolaylığı sunuyor.
ROG Zephyrus M16, Dolby Atmos teknolojisi ile geliştirilmiş ikili woofer’lara sahip altı hoparlörlü sistemi sayesinde net ve derin bir ses kalitesi de sunuyor. 3D mikrofon dizisi, her senaryoda net sesi yakalıyor. Sahip olduğu iki yönlü yapay zeka gürültü engelleme özelliği ise, arka plan gürültüsünü yapay zekayla etkileşim içinde ortadan kaldırıyor. Zephyrus M16’da RTX deneyimini her zamankinden daha erişilebilir kılan yeni GeForce RTX 3050 Ti Mobil GPU da mevcut.
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Akıllı Telefonlar
Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip tanıtım öncesi ortaya çıktı!
Asus Zenfone 8 serisi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç farklı model ile kullanıcılarını karşılaması beklenen akıllı telefon serisinin iki modeli ortaya çıktı. Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip olarak adlandırılan iki akıllı telefon, yapılan sızıntı sayesinde tanıtım öncesi görüntülendi. Teknik özellikleri ortaya çıkan iki cihaz farklı tasarım anlayışlarına sahip olacaklar. Asus, Zenfone 8 Flip modeli ile birlikte dönen kamera konseptini koruyacak. Ayrıca baz modelinde daha önceden konuşulan Mini versiyonu olacağı iddia ediliyor.
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Asus Zenfone 8 Flip ile dönen kamera tasarımı devam edecek!
Asus Zenfone serisine yeni üyeler getirmeye devam ediyor. Zenfone 6 modelinden bu yana yenilikçi anlayışı ile birlikte adından söz ettiren akıllı telefon üreticisi, serinin sekizinci üyeleri için geri sayıma geçti. Özellikle tasarım anlayışı nedeniyle merak edilen cihazlar bu yıl farklı alternatiflere sahip olacak. Üç farklı modele sahip olması beklenen akıllı telefon serisi ile alakalı geçtiğimiz günlerde büyük bir sızıntı ortaya çıktı. 91Mobiles isimli internet sitesinde Zenfone 8 serisinden iki cihaza ait sızıntı bilgiler paylaşıldı. Seriye ait Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazlar ile alakalı paylaşılan görseller sayesinde tasarım detayları da belli oldu. İlk dikkat çeken detay ise, Asus‘un dönen kameralı mekanizmadan vazgeçmemesi oldu. Zira ilk dedikodulara göre Zenfone 8 serisinde hiçbir şekilde dönen kamera mekanizmasının yer almayacaktı. Hatta firmanın bütün seride delikli ekran teknolojisine geçiş yapacağı iddia konusu oldu.
Ancak görünüşe göre firma, yenilikçi tasarım anlayışından vazgeçmek istemiyor. İlk ortaya çıkan bilgilere göre firma üç modelden oluşacak seride bir adet dönen kamera mekanizmalı cihaza yer verecek. Bununla birlikte firma seri içerisinde de alternatif sayısını arttırmak istiyor. Zenfone 8 Flip adıyla piyasaya çıkacak akıllı telefon, amiral gemisi teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kapasiteleri ile piyasaya çıkak. Üçlü kamera kurulumunun dikkat çektiği cihazda kameraların detayları da belli oldu. Dönen mekanizmalı 64 MP ana kamera, 8 MP telefoto ve 12 MP makro lensten oluşan bir kurulum bizleri bekliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon kullanıcılarına 30W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacak. 230 gram ağırlığa sahip olacak akıllı telefon, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak.
Serinin en küçük üyesi; Asus Zenfone 8!
91Mobiles‘ın internet sitesinde yer alan sızıntıda serinin baz modeli de ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre daha önceden planlanan Mini modeli, Zenfone 8 olacak. Akıllı telefonun 5.92 inçlik ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu modelde dönen mekanizmalı arka kamera kurulumu yer almıyor. Bunun yerine firma delikli ekran teknolojisini kullanmaya karar vermiş. Cihazın arka tarafında da iki adet kameradan oluşan bir kurulum dikkat çekiyor. Arka kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera ve 12 MP makro lens olarak bizleri karşılayacak. Akıllı telefon oldukça sade bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla cihaz amiral gemisi akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Akıllı telefon serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Öte yandan serinin tüm üyeleri için 6/8/12/16 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerinin yer alacağı daha önceden kesinleşmişti.
Serinin küçük üyesi Zenfone 8, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon 30W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. 8K video çekme özelliği bulunan akıllı telefon, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ağırlığı da 170 gram olacak. Akıllı telefon serisi 12 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte seride bir adet de Pro modelin olacağı iddia ediliyor. Ancak Pro model ile alakalı kesinleşmiş bir detay henüz ortaya çıkmış değil. Asus farklı tasarım anlayışına sahip akıllı telefonlardan oluşan serisi ile farklı tarzda istekleri olan her kullanıcıya ulaşmak istiyor. Amiral gemisi rekabetinde de firma yerini güçlendirme derdinde. Bakalım Asus, Zenfone 8 serisi ile birlikte beklentilerin ötesine geçmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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ASUS
ASUS, taşınabilir DVD sürücüsü ZenDrive U8M’yi duyurdu
ASUS, şık bir stile sahip yeni harici DVD yazıcısı ZenDrive U8M’yi duyurdu. En yeni USB-C ara yüzünden yararlanan bu ürün multimedya oynatmak ve veri arşivlemek için anında ve rahat bir çözüm sunuyor. M-DISC desteğiyle uzun ömürlü arşiv yapma olanağı veren ürün, kolay ve kapsamlı yedekleme yazılımıyla geliyor.
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Tüm modern dizüstü bilgisayarlara uygun ikonik, ince tasarım
ZenDrive U8M sağlam ve 13 mm’lik ultra ince yapısına birçok işlev sığdırıyor. Zen’den ilham alan dairesel desenli estetik tasarımı, sağlam yapıyı ve zarif stili bir araya getiriyor. ZenDrive U8M, USB-C bağlantısıyla kolaylık ve hız sunuyor. ASUS ZenBook modelleri de dahil neredeyse tüm yeni dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu bağlantı noktası sayesinde ASUS ZenDrive U8M anında kullanıma hazır hale geliyor. Bu küçük ve akıllı soket her iki yönde de takılabilme özelliğiyle rahat bir kullanım sağlıyor. Kullanıcılar modern Windows ve Mac bilgisayarlarına anında multimedya oynatma ve yedekleme özelliği ekleyebiliyor.
Değerli fotoğrafları, videoları ve verileri nesiller boyu saklayın
ZenDrive U8M, aile fotoğraflarından evde çekilen videolara ve daha fazlasına kadar dijital ortamdaki tüm değerli anılarınızı korumak için arşiv kalitesinde bir çözüm sunan M-DISC’e destek veriyor. M-DISC yazma teknolojisi kaydedilen verileri kaya benzeri patentli bir katmana işliyor. En zorlu koşullara dayanıklı olan bu katman, ömür boyu biriktirdiğiniz dijital anıları ve önemli verileri 1000 yıla kadar güvenli bir şekilde saklıyor.
Kullanımı kolay, kapsamlı yedekleme çözümü
ZenDrive U8M, Windows için değerli verilerinizi gönül rahatlığıyla saklayabileceğiniz kapsamlı ve kullanımı kolay bir yedekleme çözümü sunuyor. Kullanıcının yapması gerek tek şey boş disk temin etmek. Bundan sonra kullanışlı arayüz üzerinden üç adımda kolayca yedekleme yapılabiliyor. Parola korumalı şifreleme ve gizli klasör gibi diğer özellikler de bulunuyor. ZenDrive U8M ayrıca fotoğrafları, videoları veya verileri bir sabit diskte veya SSD’de kolayca arşivleme imkanı sunuyor.
Özetleyecek olursak eğer;
İkonik, ince tasarım: Zen’den ilham alan dairesel desenli tasarım ve USB-C arayüzüyle tüm modern dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara hazır.
Nesiller boyu saklanacak veriler: Değerli fotoğraf, video ve verilerinizi güvenli bir şekilde 1000 yıla kadar saklayan M-DISC desteği.
Kapsamlı yedekleme çözümü: Windows’ta üç adımda sürükleyip bırakarak kolayca arşivleme yapma imkanı sağlayan bu çözüm zahmetsiz şifreleme ve parola koruması hizmeti de sunuyor.
- Windows veya macOS için hazır: Yalnızca takıp çalıştırmaktan ibaret olan kurulum ve birden fazla platforma destek.
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Akıllı Telefonlar
Zenfone 8 serisi ile alakalı yeni teknik detaylar ortaya çıktı!
Asus, Zenfone 8 serisi için artık geri sayıma geçti. Yakın bir zamanda piyasaya çıkması beklenen akıllı telefon ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Dönen kamerası ile yenilikçi anlayışa sahip olan seri görünüşe göre tasarım anlayışında değişime gidiyor. Firma yaptığı Twitter paylaşımı ile birlikte serinin tasarım detaylarına dair ilk ipuçlarını verdi. Ayrıca 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de seri için geri dönecek gibi gözüküyor.
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Zenfone 8 serisinde tasarım değişikliğine gidiliyor!
Akıllı telefon dünyasında öne çıkmak isteyen Asus, yeni adımlar atmaya devam ediyor. Hali hazırda oyuncu odaklı akıllı telefon rekabetinde ön planda olan firma, daha normal standartlarda da iş yapmak istiyor. Zenfone serisi ile piyasada önemli bir alternatif olmak isteyen akıllı telefon üreticisi, sıra dışı tasarım anlayışı ile ön plana çıkıyordu. Dönen kamera sistemi ile tam ekran deneyimi vadeden akıllı telefon üreticisi, olumlu yorum almayı da başarmıştı. Zenfone 6 ile başlayan ve daha sonrasında Zenfone 7 ile devam eden bu tasarım anlayışına veda etme zamanı geldi. Akıllı telefon üreticisi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte seri ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkardı. Tasarım detayları ortaya çıkan seri günümüz akıllı telefonlarına daha çok benzeyecek. İlk gelen görüntülere göre serideki üç model de artık delikli ekran teknolojisine sahip olacak.
Did you miss me?
Know more : https://t.co/ig6Hay5mlo#Zenfone8 #BigonPerformanceCompactinSize
— ASUS (@ASUS) April 29, 2021
Zenfone 8 Mini, Zenfone 8 ve Zenfone 8 Pro olmak üzere üç farklı modele sahip olacak seri, sevilen tasarım anlayışına da son verecek. Delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacak seri, OLED panele sahip olacak. Ayrıca serideki cihazların 1080p çözünürlüğe sahip olacağı iddia ediliyor. Yine ortaya çıkan iddialara göre serideki bütün cihazlar 120 Hz ekran yenileme hızı ile piyasadaki yarışa dahil olacaklar. Sol üst tarafta bir adet ön kamera bulunan seride kamera özellikleri belli olmadı. Bununla birlikte cihazların olası arka kamera kurulumu da merak ediliyor. Zira önceki modellerde dönen mekanizma sayesinde tek bir kamera kurulum ile hem ön hem arka kamera ihtiyacı gideriliyordu. Ancak artık iki farklı kamera kurulumu kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte Zenfone 6 serisinden bu yana yer almayan bir özellik geri dönüyor. Zenfone 8 serisindeki cihazlar artık 3.5 mm‘lik kulaklık girişine sahip olacaklar. Çoğu akıllı telefon kullanıcısının oldukça istediği bu özellik seriye geri dönüş yapıyor.
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Zenfone 8 serisi Snapdragon 888 ile piyasaya çıkacak!
Tasarım itibariyle günümüz cihazlarına benzeyecek olan akıllı telefon serisi, amiral gemisi klasmanında yarışa dahil olacak. Serideki üç cihazın da Snapdragon 888 işlemcisine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte serinin baz modeli geçtiğimiz hafta Geekbench platformuna uğramıştı. Tekli çekirdek performansında 1124 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3669 puan almayı başarmıştı. Akıllı telefon 8 GB RAM ile Geekbench listesinde görüntülenmişti. Ancak gelen bilgilere göre seride 12 ve 16 GB RAM‘li seçeneklerin de olacağı ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefonlar Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacaklar. Amiral gemisi serinin Mini versiyonu ile alakalı da ilave bazı bilgiler ortaya çıktı. Serinin küçük üyesinin ekran boyutu belli oldu. Delikli ekrana sahip olacağı Twitter paylaşımı ile kesinleşen akıllı telefon 5.29 inçlik ekran ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Firma serinin Mini üyesi ile birlikte Snapdragon 888 işlemcisine sahip en küçük cihazı çıkarmaya hazırlanıyor. Serinin diğer iki modeli ile alakalı bu tarz bilgiler ne yazık ki ortaya çıkmadı. Ancak baz modelin ve Pro modelin farklı özelliklere sahip olması beklenmiyor. Cihazlar arasındaki en büyük farkların ekran boyutları ve kamera özellikleri kısmında olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte bu bilgiler iddiadan öteye gidemiyor henüz. Akıllı telefonlar amiral gemisi rekabetinde öne çıkmak istiyor. Asus Zenfone 8 serisini 12 Mayıs tarihinde resmi olarak tanıtacak. Bununla birlikte serinin detaylı teknik özelliklerine o tarihte ulaşmış olacağız. Bakalım amiral gemisi seri beklentilerin üzerine çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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