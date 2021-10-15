ROG Strix Carry İnceleme | Kompakt ve Uzun Ömürlü Oyuncu Faresi

Ufak ve taşınması kolay bir fare tercih etmek isteyen oyuncular için tasarlanan ROG Strix Carry, ufak gövdesinde bir oyuncu faresinden talep edeceğiniz maksimum kaliteyi sunuyor. Hem 2,4 GHz bandı üzerinden USB alıcısı ile 1 ms gecikme ile kullanılabilen oyuncu faresi, aynı zamanda çeşitli cihazlar için de dongle gerektirmeden Bluetooth üzerinden kullanım imkanı sunuyor.

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Ufak, hafif ve kullanışlı

Asus, bu fareyi sıklıkla yanınızda taşıyacağınızı düşünmüş ki; cihazın kutusunu açtığınızda bir adet taşıma kılıfıyla karşılaşıyorsunuz. Böylelikle laptopunuzu taşıma durumunda farenizin çizilmesi gibi problemlerle karşılaşmamanız sağlanmış. Ayrıca taşıma kılıfının üzerinde ROG logosu olduğunu ve şık bir kılıf sunulduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Hassas kontrol için oyun sınıfı PMW3330 7200 DPI optik sensör ile gelen cihaz, 1 ms gecikme ile de tam bir oyuncu faresi olarak kablolu farelerden farksız bir kullanım vadediyor. Üzerinde bulunan Omron D2FC-F-K sensörler sayesinde de tıklama hissiyatı çok somut bir biçimde hissedilebiliyor. Fakat yine de, eğer ben tam kapasite oyun oynayan bir kullanıcıyım derseniz; yedek olarak sunulan Omron D2F-O1F anahtarlarla, oyun kullanımına daha adaptif bir kullanım sağlama şansınız da var. Bunun yanı sıra Omron D2F ve Omron D2FC serisi anahtarlar ile, herhangi bir sorun yaşadığınızda dilediğiniz modele yedekler üzerinden geçiş yapabileceğiniz için farenizi uzun yıllar kullanma şansınız da var.

Asus ROG Strix Carry, eğer 24 saatinizi bilgisayar başında geçirmeyecekseniz büyük eller için de ergonomik bir fare. Kısa ve orta süreli kullanımlarda büyük ellerde bile çok rahat kullanım sunabilen cihaz; bunun yanı sıra 2,4 GHz bandında Smart Hop özelliği sayesinde genellikle kablosuz iletişim kuran tüm cihazların kullandığı protokoller üzerinden boş bir frekans seçerek kullanımlarda yaşanacak bağlantı kopmasının da önüne geçiyor.

150 ips takip hızına çıkabilecek kadar hızlı olan Rog Strix Carry, 50 dpi – 7200 dpi aralığında hassasiyete göre ayarlamayı ROG Armoury üzerinden ayarlamanızı sağlıyor. Üstelik dpi ayarınızı farenin üst tarafında bulunan tuş aracılığıyla yapabiliyorsunuz. 2,4 GHz bandında 300 saat aralıksız oyun keyfini sağlayabilen Asus ROG Strix Carry, Bluetooth tarafında ise 433 saate varan kullanım ömrü vadediyor. Cihazın bataryası bittiğinde ise, manyetik kapağı kaldırarak ulaşılabilen AA piller ile kolayca pilinizi değiştirerek yola devam edebilirsiniz.

Asus’un ROG Strix Carry’i yazılım anlamında unutmadığını da söyleyelim. ROG Armoury yazılımı üzerinden cihazın uyku moduna ne zaman geçeceği, dpi hassasiyeti, makro atamaları gibi birçok işlevini ayarlayabilmeniz mümkün.