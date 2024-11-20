ROG Phone 9 serisi tanıtıldı. Peki yeni seri Türkiye’de oyuncuların beklentilerini karşılayacak mı? Asus, oyuncu telefonları pazarındaki gücünü bir kez daha göstererek, yeni ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro modellerini resmen tanıttı. Güçlü donanım ve gelişmiş soğutma teknolojileri ile dikkat çeken bu cihazlar, oyunculara üst düzey bir performans vadediyor. Türkiye’deki oyun severler, bu yeni modellerin özelliklerini merakla bekliyor.

ROG Phone 9 Özellikleri

Yeni ROG Phone 9 serisi, yüksek yenileme hızına sahip 6.78 inç büyüklüğündeki Full HD+ AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. 185 Hz yenileme hızı ve 2500 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, oyun sırasında en ufak detayları bile net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Ayrıca ekran, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunarak dayanıklılığını artırıyor.

Serinin kalbinde ise Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite yer alıyor. Bu işlemci, önceki nesle kıyasla %45 daha fazla CPU performansı ve %40 daha güçlü GPU sunuyor. Telefonlar, 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri ile geliyor, bu da oyun deneyimini kesintisiz bir şekilde sürdürmenize olanak tanıyor. Ayrıca, serinin AeroActive Cooler X Pro soğutma sistemi ile telefonlar uzun süreli kullanımda bile serin kalıyor.

ROG Phone 9’da yer alan 50 MP ana kamera, gelişmiş fotoğraf ve video çekimleri yapmanızı sağlıyor. Ayrıca ultra geniş açı ve makro lens seçenekleri ile çok yönlü bir kamera deneyimi sunuluyor. Pro modelinde ise 32 MP telefoto kamera yer alıyor. Türkiye’de bu tür kamera özellikleri, telefonun sadece oyun değil, fotoğrafçılık alanında da iddialı olacağını gösteriyor.

Cihaz, 5800 mAh kapasitesindeki bataryası ile uzun süreli kullanım vadediyor. 65 W hızlı şarj ve 15 W kablosuz şarj desteği sunan ROG Phone 9, ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 gibi bağlantı özellikleri ile en güncel teknolojilere sahip.

ROG Phone 9 fiyatı

Asus ROG Phone 9 , 12 GB + 256 GB: 1099 euro

, 12 GB + 256 GB: 1099 euro Asus ROG Phone 9 , 12 GB + 512 GB: 1149 euro

, 12 GB + 512 GB: 1149 euro Asus ROG Phone 9 Pr o, 16 GB + 512 GB: 1300 euro

o, 16 GB + 512 GB: 1300 euro Asus ROG Phone 9 Pro, 24 GB + 1 TB: 1500 euro

Asus, ROG Phone 9 serisinin Türkiye’deki satış tarihi hakkında henüz net bir bilgi vermedi, ancak bu güçlü telefonun kısa süre içerisinde ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. Türkiye’deki oyuncular, bu gelişmiş cihazların sunduğu özellikleri sabırsızlıkla bekliyor.

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