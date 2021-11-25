HER CİHAZ İÇİN TEK FARE! | ROG Keris Wireless incelemesi

ROG Keris Wireless modeli incelemesi ile karşınızdayız. Hem 2,4 GHz hem Bluetooth hem de kablolu olarak kullanabileceğiniz oyuncu faresi olan Keris, adını Türkçe okuyunca da komik bir detay ortaya çıkıyor.

İlginizi çekebilir; ASUS Vivobook Pro 14 OLED İnceleme | Şahane Ekran, Etkileyici Performans!

Uzun pil ömrü ve rahat kullanımı ile dikkat çeken ROG Keris Wireless, özellikle FPS oyuncularının sürekli yanında taşıyacakları önemli bir ürün olacağı kanaatindeyiz.

İyi seyirler…