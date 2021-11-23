ASUS, dizüstü bilgisayarlar konusunda kendisini ne kadar geliştirdiğini bu model ile birlikte bir kez daha görmüş olduk. 2.8K çözünürlük sunan OLED ekranlı Vivobook Pro 14 OLED modeline yakından bakıyoruz.

İlginizi çekebilir; Şimdi Qualcomm ve Apple düşünsün! | MediaTek Dimensity 9000 neler sunuyor?

ASUS Vivobook Pro 14 OLED İnceleme | Şahane Ekran, Etkileyici Performans!

Tasarım kısmında 31.74cm x 22.85cm x 1.92cm boyutlara sahip olan bu ultrabook, yaklaşık olarak 1,4 kilogram ağırlığında. Hem ince hem de hafif yapısı sayesinde taşınması da bir o kadar kolay olan model ince çerçeveleriyle de dikkat çekiyor. Kapağında bulunan ASUS Vivobook kabartmasıyla da şıklığına şıklık katıyor.

Bu ultrabook’un en dikkat çekici noktasıysa ekranı. 14 inç 2.8K (2880 x 1800) çözünürlüğünde OLED ekran ayrıca 16:10 ekran formatı sayesinde daha geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. Ek olarak 0.2ms tepkime süresiyle oyunlarda da sizi yalnız bırakmıyor. 90Hz ekran yenileme oranıyla birlikte görüntüler daha akıcı ve daha sürükleyici bir deneyim sunuyor. OLED ekrana sahip olmasıyla 600nit maksimum parlaklıklara çıkabilen bu ekran, 100% DCI-P3 renk gamutunu da destekliyor. 1.07 milyar renk renk gösterirken size görsel şölen yaşatıyor. PANTONE Sertifikası sayesinde de 70% daha az mavi ışık yayarak gözlerinizin sağlığı da korunuyor. İnce çerçeveleri sayesinde de %84 ekran gövde oranı sağlanmış durumda.

Performans konusunda da bir ultrabook bilgisayardan bekleneni verebilen Vivobook Pro 14 OLED, içerisinde Intel® Core™ i7-11370H işlemcisini bulunduruyor. Bu işlemciye yardımcı olarak da NVIDIA® GeForce® GTX 1650, 4GB GDDR6 ekran kartı bulunuyor. Günlük kullanımda sizlere akıcı bir deneyim sunan bu kombinasyon 16GB DDR4 RAM ile destekleniyor. Verilerinizi depolamanız için de 512GB M.2 SSD beraberinde sunuluyor.

63 Wh bataryayı içerisinde bulunduran model, diğer ultrabookların ortalama batarya kapasitesinden daha fazlasını sunarak da daha uzun bir pil ömrü sunuyor. Güçlü ekran ve performans özelliklerini daha uzun süre kullanmanıza izin veren bu batarya 120W şarj adaptörü ile kısa süre içerisinde dolabiliyor.

Ses konusunda da Harman Kardon ile iş birliğinde bulunan ASUS bu modelde eksiksiz bir deneyim yaşatıyor. Çıkardığı bass ve tiz kalitesi yerinde iken ses yüksekliği de yeterli.

Ağ bağlantıları kısmında ise günümüz teknolojilerini içerisinde barındıran ASUS Vivobook Pro 14 OLED, WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerine sahip. Bu sayede bağlantı konusunda da bir problem çıkartmıyor.

Peki sizler ASUS Vivobook Pro 14 OLED modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.