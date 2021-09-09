1.000 DOLAR’LIK RGB’Lİ OYUNCU KOLTUĞU! | ROG Chariot incelemesi

realme 8 Pro ve realme GT nihayet Türkiye’de satışa sunulacak. Markanın merakla beklenen iki telefonuna inceleme öncesi kısa bir ilk bakış yapıyoruz.

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realme GT: saf güç!

realme GT, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyi alan ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra LPDDR5 belleğe ve UFS 3.1 depolama standardına sahip. GT modu ile performansı arşa çıkaran GT, tasarımsal olarak da tam bir GT olduğunu bizlere gösteriyor.

Akıllı 5G modu sayesinde çevredeki sinyallerin yoğunluğunu bağımsız olarak belirleyen cihaz, diğerlerine kıyasla ağ bağlantısında güç tüketimini %30 oranında azaltır. Ayrıca Wi-Fi 6 standardı ile yüksek hız ve daha uzun mesafelerde kararlı bağlantı sağlamanıza olanak tanıyor.

120 Hz AMOLED ekran

realme GT, 120 Hz değerinde tazeleme ve 360 Hz’e kadar bir örnekleme hızı sunuyor- Bu sayede ekranda ultra akıcı bir deneyim sunan telefonda oyunlarda da tüm hamlelerinizi yapabilecek oldukça hassas bir deneyim sağlamayı başarıyor.

Gücü dizginleyen soğutma

Soğutma sistemlerindeki çoğu ısı borusu, yüksek ısı iletkenliği sağlayan ancak düşük mukavemete sahip olan saf bakırdan yapıldığını görüyoruz. realme, bu sorunu çözmek için bakır ve çelikten oluşan kompozit bir malzemeden yapılmış ısı borulu yeni nesil bir soğutma sistemi geliştirdi. Bakır ve çelik alaşımı bir sistem kuran marka, klasik sistemlere kıyasla mukavemeti %42 arttırırken %50 daha verimli ve sıcaklığını 15 °C azalttığını belirtiyor.

Hızlı şarj ile oyuna çabuk dönün

realme GT, 4500 mAh batarya ve 65 Watt değerinde SuperDart şarj ile geliyor. Bu sayede uzun oyun deneyimi ardından hızlıca geri dönmeniz için sadece 35 dakikada 0’dan %100’e şarj edebilirsiniz. Bu hızlı şarjı da güvenli olması adına beş seviyeli koruma da bulunuyor.

İşi sadece oyun değil

Telefon 64 MP Sony IMX682 ana sensörü, 8 MP geniş açı lensi ve 2 MP makro sensörü ile geliyor. Önde 16 MP kamera bulunan cihaz, Süper Gece Manzarası ve AI pasaport işlevi de sunuyor.

realme 8 Pro: Bir kamera canavarı!

realme 8 Pro,şu anda piyasadaki en yüksek çözünürlük olan 108 MP’e sahip ilk realme akıllı telefonu oluyor. Ancak birçok sensöre kıyasla ince eleyip sık dokuyan marka 1 / 1,52 inç matrise sahip Samsung ISOCELL HM2 sensörünü kullanıyor. 12.000 x 9.000 piksel değerinde fotoğraf çıkarabilen realme 8 Pro 20 x 15 metrelik bir afiş için yüksek düzeyde ayrıntılı bir görüntü çekebiliyor. Fujifilm tarafından geliştirilen yeni malzemeyi kullanan sensörde ISOCELL Plus piksel gruplama teknolojisi yer alıyor. Smart-ISO otomatik algılama teknolojisi, sensöre giren ışık miktarından bağımsız olarak en iyi pozlama ayarlarını seçebiliyor.

Üst seviye dörtlü kamera

Bu sensöre ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP monokrom ve 2 MP makro sensör barındıran telefonda 16 MP değerinde de bir ön kamera mevcut. Ancak kamera ayarlarına baktığınızda 2x ve 3x yakınlaştırma olduğunu da göreceksiniz. Telefoto lensi olmayan telefon bunu nasıl yapacak? İşin farklı teknolojisi burada devreye giriyor.

108 MP ana sensörüyle yapılan çekimlerde seçilen bu yakınlaştırmalarda 108 MP değerinde çekim yapılarak alan daraltılıp 12 MP değerinde pürüzsüz yakınlaştırma ortaya çıkıyor.

Ayrıca realme, AI-güzelleştirme modu, gece manzarası modu, astronomik mod ve astronomik hızlandırılmış video gibi yaratıcı ve bir o kadar da güzel modlara da sahip. Tilt-shift video dahi çekebildiğini de ayrıca belirtelim.

Kamerası kadar iyi performans

Gücünü Snapdragon 720G’den alan realme 8 Pro, bellek ve depolama da da bol bol yer sunacak. MicroSD kart desteğiyle alanı artırabildiğiniz telefonda batarya kanadında da 4.500 mAh değer ve 50 Watt’lık SuperDart hızlı şarjı bulunuyor. Üç dakikalık şarj ile, dört saate kadar konuşma, 11 saate kadar müzik dinleme, üç saate kadar WhatsApp iletişimi ve 77 saate kadar bekleme süresi sunabiliyor. 17 dk içerisinde %50, 47 dk içerisinde ise %100’e ulaşabiliyor.

Tasarım ve ekranda dikkat çeker

realme 8 Pro, 6,4 inçlik Süper AMOLED ekran ile geliyor. Full HD çözünürlük ve 180 Hz’ye kadar dokunma hassasiyeti sunuyor. Ayrıca 1.000 nit’e varan parlaklık değeri ile fark yaratmayı başarıyor. Cihazda bulunan AG kristalizasyon işlemi ile arka panele özel bir kaplama püskürtülmüş ve sayısız top şeklindeki granüller halinde ezilerek mat bir etki elde edilmiş.

Telefon bir diğer yandan sadece 8,1 mm ve 176 g’lık ağırlığı bir araya getirmiş durumda