İnceleme
1.000 DOLAR’LIK RGB’Lİ OYUNCU KOLTUĞU! | ROG Chariot incelemesi
ROG Chariot oyuncu koltuğu incelemesiyle karşınızdayız. 1.000 dolar fiyatlandırmaya sahip olan bu RGB destekli koltuğun detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
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1.000 DOLAR’LIK OYUNCU KOLTUĞU! | ROG Chariot incelemesi
ROG Chariot, aslında bir oyuncu koltuğu. Ancak Türkiye’de satılan 1.000 TL bandındaki satılan koltuklarla karıştırmamak gerekiyor. Gerek malzeme kalitesi, gerek RGB desteği, gerek sunduğu özellikler ile oldukça farklı bir yapıda olan Chariot, 1000 dolar fiyatıyla da bu farkını ortaya koyuyor.
Hava alan suni deri kaplamalı, Class 4 gazlı süspansiyon sistemi, hafızalı köpük içeren kafa ve bel desteği gibi detayları olan ROG Chariot’ın detayları videomuzda!
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İnceleme
realme’nin Merakla Beklenen Bombaları; realme 8 Pro ve realme GT Elimizde!
realme 8 Pro ve realme GT nihayet Türkiye’de satışa sunulacak. Markanın merakla beklenen iki telefonuna inceleme öncesi kısa bir ilk bakış yapıyoruz.
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İçindekiler
realme’nin Merakla Beklenen Bombaları; realme 8 Pro ve realme GT Elimizde!
realme GT: saf güç!
realme GT, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyi alan ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra LPDDR5 belleğe ve UFS 3.1 depolama standardına sahip. GT modu ile performansı arşa çıkaran GT, tasarımsal olarak da tam bir GT olduğunu bizlere gösteriyor.
Akıllı 5G modu sayesinde çevredeki sinyallerin yoğunluğunu bağımsız olarak belirleyen cihaz, diğerlerine kıyasla ağ bağlantısında güç tüketimini %30 oranında azaltır. Ayrıca Wi-Fi 6 standardı ile yüksek hız ve daha uzun mesafelerde kararlı bağlantı sağlamanıza olanak tanıyor.
120 Hz AMOLED ekran
realme GT, 120 Hz değerinde tazeleme ve 360 Hz’e kadar bir örnekleme hızı sunuyor- Bu sayede ekranda ultra akıcı bir deneyim sunan telefonda oyunlarda da tüm hamlelerinizi yapabilecek oldukça hassas bir deneyim sağlamayı başarıyor.
Gücü dizginleyen soğutma
Soğutma sistemlerindeki çoğu ısı borusu, yüksek ısı iletkenliği sağlayan ancak düşük mukavemete sahip olan saf bakırdan yapıldığını görüyoruz. realme, bu sorunu çözmek için bakır ve çelikten oluşan kompozit bir malzemeden yapılmış ısı borulu yeni nesil bir soğutma sistemi geliştirdi. Bakır ve çelik alaşımı bir sistem kuran marka, klasik sistemlere kıyasla mukavemeti %42 arttırırken %50 daha verimli ve sıcaklığını 15 °C azalttığını belirtiyor.
Hızlı şarj ile oyuna çabuk dönün
realme GT, 4500 mAh batarya ve 65 Watt değerinde SuperDart şarj ile geliyor. Bu sayede uzun oyun deneyimi ardından hızlıca geri dönmeniz için sadece 35 dakikada 0’dan %100’e şarj edebilirsiniz. Bu hızlı şarjı da güvenli olması adına beş seviyeli koruma da bulunuyor.
İşi sadece oyun değil
Telefon 64 MP Sony IMX682 ana sensörü, 8 MP geniş açı lensi ve 2 MP makro sensörü ile geliyor. Önde 16 MP kamera bulunan cihaz, Süper Gece Manzarası ve AI pasaport işlevi de sunuyor.
realme 8 Pro: Bir kamera canavarı!
realme 8 Pro,şu anda piyasadaki en yüksek çözünürlük olan 108 MP’e sahip ilk realme akıllı telefonu oluyor. Ancak birçok sensöre kıyasla ince eleyip sık dokuyan marka 1 / 1,52 inç matrise sahip Samsung ISOCELL HM2 sensörünü kullanıyor. 12.000 x 9.000 piksel değerinde fotoğraf çıkarabilen realme 8 Pro 20 x 15 metrelik bir afiş için yüksek düzeyde ayrıntılı bir görüntü çekebiliyor. Fujifilm tarafından geliştirilen yeni malzemeyi kullanan sensörde ISOCELL Plus piksel gruplama teknolojisi yer alıyor. Smart-ISO otomatik algılama teknolojisi, sensöre giren ışık miktarından bağımsız olarak en iyi pozlama ayarlarını seçebiliyor.
Üst seviye dörtlü kamera
Bu sensöre ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP monokrom ve 2 MP makro sensör barındıran telefonda 16 MP değerinde de bir ön kamera mevcut. Ancak kamera ayarlarına baktığınızda 2x ve 3x yakınlaştırma olduğunu da göreceksiniz. Telefoto lensi olmayan telefon bunu nasıl yapacak? İşin farklı teknolojisi burada devreye giriyor.
108 MP ana sensörüyle yapılan çekimlerde seçilen bu yakınlaştırmalarda 108 MP değerinde çekim yapılarak alan daraltılıp 12 MP değerinde pürüzsüz yakınlaştırma ortaya çıkıyor.
Ayrıca realme, AI-güzelleştirme modu, gece manzarası modu, astronomik mod ve astronomik hızlandırılmış video gibi yaratıcı ve bir o kadar da güzel modlara da sahip. Tilt-shift video dahi çekebildiğini de ayrıca belirtelim.
Kamerası kadar iyi performans
Gücünü Snapdragon 720G’den alan realme 8 Pro, bellek ve depolama da da bol bol yer sunacak. MicroSD kart desteğiyle alanı artırabildiğiniz telefonda batarya kanadında da 4.500 mAh değer ve 50 Watt’lık SuperDart hızlı şarjı bulunuyor. Üç dakikalık şarj ile, dört saate kadar konuşma, 11 saate kadar müzik dinleme, üç saate kadar WhatsApp iletişimi ve 77 saate kadar bekleme süresi sunabiliyor. 17 dk içerisinde %50, 47 dk içerisinde ise %100’e ulaşabiliyor.
Tasarım ve ekranda dikkat çeker
realme 8 Pro, 6,4 inçlik Süper AMOLED ekran ile geliyor. Full HD çözünürlük ve 180 Hz’ye kadar dokunma hassasiyeti sunuyor. Ayrıca 1.000 nit’e varan parlaklık değeri ile fark yaratmayı başarıyor. Cihazda bulunan AG kristalizasyon işlemi ile arka panele özel bir kaplama püskürtülmüş ve sayısız top şeklindeki granüller halinde ezilerek mat bir etki elde edilmiş.
Telefon bir diğer yandan sadece 8,1 mm ve 176 g’lık ağırlığı bir araya getirmiş durumda
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Akıllı Telefonlar
23 SAAT EKRAN SÜRESİ VEREN TELEFON | VIVO Y20 İncelemesi
Ülkemizde üretime başlayan vivo markası, BBK çatısı altında olan markalardan biri. vivo Y11s ve Y20 modellerinin ülkemizde üretime başlamasıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Şimdi ise dikkat çekici özellikleriye gelen Y20 modelinin incelemesi ile karşınızdayız.
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Vivo Y20 tasarım konusunda segmentinin en iyi telefonlardan birisi olma ünvanını taşıyor dersek yanlış olmaz. Şık arka tasarıma sahip olan model 164.4 x 76.3 x 8.4 mm ölçülerine sahip. Ek olarak içerisinde 5000 mAh gibi büyük bir batarya bulunmasına rağmen 192 gram ağırlığında. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alıyorken ön tarafta damla çentikli bir ekran yer alıyor. Alt tarafta işe giriş segmentinde bile olmasını istemediğimiz Micro USB bağlantı yuvası bulunuyor. Güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucusu ve ses tuşları sağ tarafta yer alıyor.
Vivo Y20’nin ekranı segmentindeki diğer telefonlardan farklı bir seçenek sunmazken 6.51 inç boyutunda IPS LCD HD+ bir ekran sunuyor. 270 PPI yoğunluğa sahip olan bu damla çentikli ekranın ekran kasa oranı ise %81.6 oranında tutulmuş.
Yerli üretim ürünlerden birtanesi olan vivo Y21’İn kalbinde Qualqomm Snapdragon 460 işlemcisi bulunuyor. Adreno 610 grafik birimi ise güç gerektiren noktalarda işlemciye yardımcı oluyor. 4GB RAM ve 64GB depolama sahip olan telefon giriş segmenti için kabul edilebilir bir performans sunuyor. Android 11 ve FunTouch 11 ile gelen telefon akıcı bir deneyim sunarken size herhangi bir arayüz problemi yaşatmıyor.
Vivo Y20 segmentindeki telefonlarla kıyasladığımızda “orta” olarak nitelendirilebilecek bir kamera performansına sahip. Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip olan model 13MP çözünürlük sunan F/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera, 2MP çözünürlüğünde F/2.4 diyafram açıklığı bulunan bir makro kamerası ve yine 2MP çözünürlüğünde F/2.4 diyaframa sahip bir derinlik kamerası bulunuyor. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Ek olarak ön taraftaki kamera ise; 8MP çözünürlük sunan F/1.8 diyafram açıklığında olan özçekim kamerası. Aynı arka kamerada olduğu gibi bu kamera ile de 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün.
Ses konusunda da yine segmentindeki diğer telefonlar gini mono hoparlör sunan vivo Y20, ek olarak 3,5mm kulaklık girişi de bulunduruyor. Buna ek olarak içerisinde yerleşik FM Radyo da bulunuyor. Kutu içerisinden çıkan kulaklık ile multimedya tüketimini gerçekleştirebiliyorsunuz.
Vivo Y20’nin en güçlü olduğu nokta ise bataryası. 5000 mAh büyüklüğündeki bataryayı nispeten ince bir kasaya sığdıran vivo, artık görmek istemediğimiz Micro USB’den 10W hızla şarj oluyor. 0’dan 100’e yaklaşık 3 saatte dolum gerçekleştiren model bir o kadar da fazla ekran süresi sunuyor. İşlemcinin ekranın ve yazılımın yardımıyla testlerde 23 saatlik bir ekran süresi alarak bu konuda ne kadar iddialı bir model olduğunu kanıtlıyor. 2 günü aşan pil ömrü ile güçlü yanını ortaya koyan model günlük kullanımda da bunu size hissettiriyor.
Ağ bağlantıları kısmında ise vivo Y20 günümüz teknolojilerini içerisinde barındırıyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini sağlayan telefon ile indirme/yükleme işlemleri gayet hızlı ve akıcı, Bluetooth bağlantıları ise sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
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