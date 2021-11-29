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Donanım

“KABLOLU” kulak içi oyuncu kulaklığı | ROG Cetra II incelemesi

ROG Cetra II, TWS dünyasında kablolu oyuncu kulaklığı arayanlara özel ROG Cetra yenilendi. ROG Cetra II’nin detayları videomuzda!

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“KABLOLU” kulak içi oyuncu kulaklığı | ROG Cetra II incelemesi

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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