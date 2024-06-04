COMPUTEX 2024 macerasına Tayvan’da gösterilen ASUS’un yenilenmiş el konsolu ROG Ally X ile başlıyoruz.

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ROG Ally X, temel olarak baktığımızda ROG Ally gibi AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisine sahip olsa da eleştirilen birçok noktayı yenileyerek karşımıza çıkıyor. Yani otomobilcilerin tabiriyle “makyajlanmış” Ally demek de mümkün.

Yeni Ally’ modeli olan ROG Ally X’te 80 Whr gibi bir el konsolu için oldukça büyük bir batarya, pek tercih edilmeyen ROG XG Mobile girişi yerine ekstra bir Thunderbolt 4 bağlantısı, depolama tarafında klasik 2280 boyutunda 1 TB ve 2 TB M.2 SSD seçenekleri ile beraber 24 GB DDR5 bellekler ile geliyor.

ROG Central SE arayüzü de yenilenerek karşımıza çıkarken artık daha stabil, daha uzun süre oyun deneyimi sunan bir el konsolu olmuş durumda.

Detayları ise videoda Aydoğan aktarıyor.