Computex 2024’te ASUS, oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratarak orijinal ROG Ally modelinden çeşitli önemli yükseltmeler içeren Asus ROG Ally X el oyun konsolunu tanıttı. Yeni model, özellikle performans, ergonomi ve tasarım alanlarında kayda değer iyileştirmeler sunarak dikkat çekiyor. 799 dolarlık bu canavara gelin yakından bakalım.

Asus ROG Ally X, gücünü 8 Zen 4 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı AMD Ryzen Z1 APU’dan alıyor. Bu işlemci, 24 MB L3 önbelleğe sahip olup 5,1 GHz’e kadar saat hızına ulaşabiliyor. Ayrıca, 2800 MHz’de çalışan 12 hesaplama birimine sahip RDNA 3 entegre grafik birimi (iGPU) ile donatılmış durumda. Bu, oyunculara yüksek kaliteli grafik performansı ve akıcı oyun deneyimi sunuyor.

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Konsol, 500 nit parlaklığa ve Dolby Vision desteğine sahip 7 inç FHD 120Hz ekran ile geliyor. Bu ekran, kullanıcıların en karanlık sahnelerde bile ayrıntıları net bir şekilde görmelerini sağlarken, hızlı tepki süresi ve yüksek yenileme hızı sayesinde aksiyon dolu sahnelerde bile kesintisiz bir deneyim sunuyor.

ASUS ROG Ally X’in tasarımında yapılan önemli güncellemeler arasında, orijinal modelin iki katı kapasiteye sahip 80Wh’lik daha büyük bir pil bulunuyor. Cihaz 100W şarj desteği sunuyor, ancak 65W adaptör ile birlikte geliyor. Ayrıca, kasa daha derin tutma kolları ve daha yuvarlak bir şekil ile yeniden tasarlanarak yeni siyah renk seçeneğiyle sunuluyor. Bu değişiklikler, cihazın daha konforlu bir tutuş sağlamasına yardımcı oluyor.

Yeni termal çözümü, %50 daha fazla kanatlı yeni ve daha küçük fanlar sayesinde hava akışını %10 artırıyor. Yeni tünel tasarımı ve ek üçüncü havalandırma, ısı dağılımını iyileştirerek panel sıcaklıklarını 6°C’ye kadar düşürüyor. Bu, uzun süreli oyun seanslarında bile cihazın serin kalmasını sağlıyor.

Konsolun düğme ve çubuk düzenlemeleri de geliştirildi. Eğik tetikler, düğmelere daha kolay basılmasını sağlarken, arka makro düğmeler daha küçük yapılarıyla yanlışlıkla basılmaları azaltıyor. Kumanda kolları, daha sert yaylara sahip, 5 milyon döngü ömrüne sahip daha dayanıklı bir modüle yükseltildi. D-Pad ise dövüş ve retro oyunlar için hassas sekiz yönlü giriş sağlamak üzere yeniden tasarlandı.

ASUS ROG Ally X, bağlantı seçenekleri konusunda da iddialı. XG Mobile bağlantı noktası, biri Thunderbolt uyumlu olan ve üçüncü taraf bağlantı istasyonlarına ve harici GPU’lara olanak tanıyan iki USB-C bağlantı noktasıyla değiştirildi. Bu, kullanıcıların daha fazla cihaz bağlamasına ve performansı artırmasına olanak tanıyor.

Konsol, çift kanal modunda 7500 MT/s hızında 24 GB’a kadar LPDDR5X bellek sunuyor. Ayrıca, 1 TB’ye kadar depolamayı destekleyen tam bir M.2 yuvası (2280 form faktörü) içeriyor, bu da orijinal varyantın kapasitesini iki katına çıkarıyor. Bu özellikler, oyunculara daha hızlı veri erişimi ve geniş depolama alanı sağlıyor.

678 gram ağırlığındaki ROG Ally X, orijinal modelden yalnızca 70 gram daha fazla ağırlığa sahip. 280,2 x 114 x 36,9 mm boyutlarındaki cihaz, dengeli ağırlık dağılımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir deneyim sunuyor.

Asus ROG Ally X’in diğer özellikleri arasında Sorunsuz Senkronizasyon, Dolby Atmos destekli çift öne bakan hoparlör, oyun kütüphanesinin kişiselleştirilmesi için güncellenmiş Armory Crate (SE 1.5) ve WIFI 6E ve BT 5.2 gibi bağlantı seçenekleri yer alıyor. Bu özellikler, oyunculara daha kapsamlı ve özelleştirilebilir bir oyun deneyimi sunuyor.

İçindekiler ASUS ROG Ally X özellikleri

ASUS ROG Ally X özellikleri