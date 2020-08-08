Rocksteady, Suicide Squad oyunu ile geliyor!

Batman Arkham serisini geliştiren ünlü oyun stüdyosu Rocksteady, yeni bir DC oyunu ile hayranların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma yeni Suicide Squad oyununu sosyal medyadan duyurdu.

İlginizi çekebilir; Bill Gates, Microsoft’un TikTok’u satın almasını istemediğini açıkladı

reklam

Suicide Squad oyunu geliyor!

Ünlü çizgi roman firması DC Comics‘in önemli markalarından biri olan Suicide Squad, oyun oluyor. Batman Arkham serisi ile adından sıkça söz ettiren ve süper kahraman oyunlarına yeni bir bakış açısı getiren Rocksteady, şimdide Suicide Squad için bir oyun hazırlığında. Twitter hesaplarından sevindirici haberi hayranları ile paylaşan stüdyo, 22 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek DC FanDome etkinliği ile birlikte oyun hakkında yeni bilgiler paylaşacak. Ayrıca paylaşım ile alakalı bir poster yayınlanırken, posterde Bizzaro yer almakta.

İnternet üzerinden yapılacak etkinlikte bir adet de Batman oyunu görmeyi bekleyen hayranlar, özellikle Suicide Squad ile alakalı yapılan bu duyuru karşısında şaşkınlıklarını ve heyecanlarını gizleyemediler. Daha önceden ortaya atılan bazı ipuçları bu oyunun geleceğini gösterse de çoğu hayran için heyecan bir gelişme olduğu kesin. Yapım arkasında Rocksteady gibi bir markanın yer almasından ötürü beklentilerin yüksek olduğu şu aşamada, 22 Ağustos tarihi merakla beklenmekte. Oyunun içeriği hakkında kesin bilgilere henüz yer verilmese de Warner Bros. tarafından alındığı düşünülen bazı internet adresleri işi ilginç bir yere götürecek gibi gözüküyor. Özellikle de “suicidesquadkillthejusticeleague.com” adresi hayranların heyecanlarını arttırmakta. Bakalım firma, yeni oyunu ile birlikte Arkham serisinde yakaladığı sinerjiyi koruyabilecek mi bekleyip göreceğiz.