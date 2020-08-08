Oyun
Rocksteady, Suicide Squad oyunu ile geliyor!
Batman Arkham serisini geliştiren ünlü oyun stüdyosu Rocksteady, yeni bir DC oyunu ile hayranların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma yeni Suicide Squad oyununu sosyal medyadan duyurdu.
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Suicide Squad oyunu geliyor!
Ünlü çizgi roman firması DC Comics‘in önemli markalarından biri olan Suicide Squad, oyun oluyor. Batman Arkham serisi ile adından sıkça söz ettiren ve süper kahraman oyunlarına yeni bir bakış açısı getiren Rocksteady, şimdide Suicide Squad için bir oyun hazırlığında. Twitter hesaplarından sevindirici haberi hayranları ile paylaşan stüdyo, 22 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek DC FanDome etkinliği ile birlikte oyun hakkında yeni bilgiler paylaşacak. Ayrıca paylaşım ile alakalı bir poster yayınlanırken, posterde Bizzaro yer almakta.
Target locked – #DCFanDome – August 22. #suicidesquadgame pic.twitter.com/HrXZNKwo0f
— Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) August 7, 2020
İnternet üzerinden yapılacak etkinlikte bir adet de Batman oyunu görmeyi bekleyen hayranlar, özellikle Suicide Squad ile alakalı yapılan bu duyuru karşısında şaşkınlıklarını ve heyecanlarını gizleyemediler. Daha önceden ortaya atılan bazı ipuçları bu oyunun geleceğini gösterse de çoğu hayran için heyecan bir gelişme olduğu kesin. Yapım arkasında Rocksteady gibi bir markanın yer almasından ötürü beklentilerin yüksek olduğu şu aşamada, 22 Ağustos tarihi merakla beklenmekte. Oyunun içeriği hakkında kesin bilgilere henüz yer verilmese de Warner Bros. tarafından alındığı düşünülen bazı internet adresleri işi ilginç bir yere götürecek gibi gözüküyor. Özellikle de “suicidesquadkillthejusticeleague.com” adresi hayranların heyecanlarını arttırmakta. Bakalım firma, yeni oyunu ile birlikte Arkham serisinde yakaladığı sinerjiyi koruyabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
F1 2018, geçici bir süreliğine Humble Store’da elde etmesi ücretsiz oldu
Bugün itibariyle, 10 Ağustos 23:00’a kadar F1 2018, Humble Store üzerinde ücretsiz ve kalıcı olarak dağıtılıyor. Belirli dönemlerde kullanıcılara Steam key olarak ücretsiz olarak yapımlar sağlayan Humble Bundle yarış oyunları severleri sevindirecek bir fırsatı kısıtlı süreliğine sundu.
Aşağıda belirttiğimiz adımları gerçekleştirdikten sonra Steam üzerinde oyun anahtarını aktifleştirmeniz halinde, kalıcı olarak F1 2018’e sahip olabileceksiniz. Yapım Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonasının resmi video oyunu olarak biliniyor. Oyun takvimden yirmi bir devrenin tamamını, sezonda yarışan yirmi sürücüyü ve on takımı içeriyor. 24 Ağustos 2018’de piyasaya sürülen ve neredeyse yeni ibaresine sahip olan yapımı elde etmeniz için işte yapmanız gerekenler;
Nasıl elde edilir?
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İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Humble Bundle sayfasına erişin.
Karşınıza çıkan ekranda Get the Game butonuna tıklayarak hesap oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın. Ardından hesabınıza ait e-posta adresine gelen maile tıklayın.
E-posta adresinize gönderilen içerikte aşağıda yeşil olarak beliren Redeem Now butonuna tıklayın.
Açılan sayfada en alt kısma ulaşarak Reveal your Steam key’e tıklayın ve Steam platformu için verilen oyun anahtarını kopyalayın.
Bu aşamadan sonra Steam uygulamasını açarak aldığınız oyun anahtarını “Bir Oyun etkinleştir” kısmına yapıştırarak oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz.
Bu adımları izlemenizden sonra F1 2018’e kalıcı olarak sahip olabileceksiniz. Son olarak kampanya süresinin 10 Ağustos 23:00’da sonlandığını da lütfen unutmayın.
Oyun
PUBG Mobile, 90 FPS desteğini ABD’de sunmaya başlıyor
PUBG Mobile, 60 FPS üzeri destek sunmaya nihayet Çin dışında da başladı. Şimdi Tencent Games, desteklenen cihazlarda oyunun 90 FPS’e kadar oynanabilmesine izin veriyor.
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PUBG Mobile 90 FPS ile oynanabilecek
PUBG Mobile normalde 60 FPS üzeri destekliyordu ancak oynayabilmek için Çin sürümünü indirmek gerekiyordu. Tencent Games, artık kullanıcıları bununla uğraştırmamak adına 90 FPS desteğini ABD’de de sunmaya başladı. Ancak önümüzdeki 1 ay boyunca yalnızca OnePlus cihazlarda bu desteğin verildiğini ekleyelim. Özellikle OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 7T veya OnePlus 7 Pro cihazlarından birine sahip olan kullanıcılar PUBG Mobile‘ı 90 FPS ile sorunsuz oynayabilecek.
Bu sürenin sonunda ABD‘deki bütün PUBG Mobile oyuncuları, 7 Eylül‘den itibaren destekleyen bütün akıllı telefonlarda 90 FPS ile oynayabilecek. Buradaki önemli noktanın 90Hz veya 120Hz ekran tazeleme hızına sahip bir telefon olduğunu hatırlatmakta fayda var. Böylece; Samsung Galaxy S20, Note 20 Ultra veya ASUS Rog Phone II gibi cihazlarla 90 FPS’in keyfi yaşanacak. Desteklemeyen telefonlar, örneğin iPhone şu ana kadar hiçbir modelde 60 Hz‘den fazla tazeleme hızı sunmadığı için PUBG Mobile‘ı 90 FPS‘de oynatamayacak.
OnePlus CEO’su Pete Lau, bu durumdan memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi: “Mobil oyuncuların daha sürükleyici ve daha pürüzsüz bir deneyim aradığını biliyoruz. Dünyanın en çok indirilen mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile ile bu özel 90 FPS deneyimiyle tam da bunu sunuyoruz.”
Tencent Games‘in PUBG Mobile‘da 90 FPS desteğini ABD‘nin ardından özellikle popüler olduğu pazarlarda da kullanıma sunmaya başlayacağı düşünülüyor. Böylece şirket, kullanıcıların oynadığı oyundan aldığı keyfi bir üst noktaya taşıyacak.
Apple
Microsoft xCloud, iOS cihazlara sunulamayacak!
Yazılım devi Microsoft, üzerinde uzun süredir çalıştığı bulut tabanlı oyun servisi xCloud’u yakın zamanda kullanıma sunacak. Xbox oyunlarını gerçek zamanlı olarak telefon ve tabletlere taşıyan Microsoft xCloud, planlananın aksine iOS işletim sistemini desteklemeyecek!
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Microsoft ve Apple, Project xCloud için karşı karşıya geldi!
Project xCloud olarak adlandırılan servis, Xbox Games Pass Ultimate aboneleri için 15 Eylül’de yayınlanacak. Microsoft’un daha önce yaptığı duyurularda xCloud’un Android ve iOS desteğine sahip olacağı belirtiliyordu. Ancak Microsoft cephesinden gelen yeni açıklama ile Apple cihazlarına verilmesi planlanan destek iptal edildi. Oluşan durumun nedeni ise Apple’ın uyguladığı katı politikalar gibi görünüyor.
Microsoft açıklamasında, “Apple, tüketicileri bulut oyun servisleri ve Game Pass gibi oyun abonelik hizmetlerinden uzaklaştıran bir politika izliyor. Maalesef Xbox Game Pass Ultimate’in bulut oyun vizyonunu App Store üzerinden iPhone ve iOS kullanıcıları ile buluşturamayacağız.“ ifadelerini kullandı. Apple ise bu açıklamayı doğrular nitelikte bir cevap yayınlayarak “canlı akış oyun platformlarının” şirket kurallarına uymadığını ifade etti.