Rockstar, GTA Oyunlarının Yenilenmesine Tamamen Karşı Değil

Geçtiğimiz günlerde Rockstar’ın sahibi olan Take-Two Interactive’in yatırımcılar toplantısı düzenlendi ve bu toplantıdan önemli haberler çıktı.

Görünen o ki Rockstar Games, Grand Theft Auto III ve San Andreas gibi oyunların yeni teknoloji ile tekrardan elden geçirilmesine düşünüldüğü kadar karşı değil. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu oyunları yenilemeye tamamen karşı değiller ancak çok meraklısı da değil. Tek istedikleri yenilenmiş versiyonun mükemmel gözükmesi.

Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick yaptığı açıklamada şirketin önceki Grand Theft Auto oyunlarına nasıl yaklaştığını anlattı. Bu açıklamaya göre Vice City ve GTA III yenilenebilir hatta yeni nesil konsollara bile çıkabilir. Ancak stüdyonun mükemmel görünmeyen bir şey şansı yok.

Zelnick oyunlarını yaparlarken güzel gözükmelerine ve oyuncuları etkilemesine önem verdiklerini ve diğer şirketler gibi bundan nasıl kar edebiliriz acaba diye düşünmediklerini belirtti. Bu oyun bizim markamızı yansıtacak mı ya da müşterilerimizi heyecanlandıracak mı gibi soruları kendilerine sorduklarını açıklayan Zelnick ancak bu soruların cevabı evet olursa güzel bir fırsat olabileceğini söyledi. Yani bu açıklamadan şunu anlıyoruz. Rockstar istediği oyunu yenileyebilir ancak mükemmel olmak zorunda. Ancak stüdyonun şu anda Red Dead Redemption 2’yi geliştirdiğini düşünürsek yakında herhangi bir yenilenmiş GTA serisi görmemiz mümkün değil gibi.