Robotik Ev teknolojileri alternatifleri

Karanlık çağlarda yaşamaktan sıkılmadınız mı? Sizin için tüm zor işi yapabilecek bir elektrikli süpürgeniz olmasını istemez miydiniz? Ya da akşam eve dönerken akıllı telefonunuzdan açabileceğiniz bir ısıtma sistemi? Modern teknolojinin görkemli dünyasına birkaç cesur adım atmanın zamanı geldi.

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Akıllı telefonlar

Aranızdaki en az teknoloji meraklısı bile muhtemelen zaten bir akıllı telefona sahiptir. Ancak gerçek şu ki, bazı akıllı telefonlar diğerlerinden çok daha akıllıdır. Cihazınızı beş yıldan daha uzun bir süre önce satın aldıysanız, muhtemelen yükseltme zamanı gelmiştir. Bu, özellikle evinizdeki aygıtları akıllı aygıtlara yükseltmeye başlamak üzereyseniz kritik önem taşımaktadır. Ev aletlerinizi bağlamak için iyi bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Hemen hemen tüm hayatınızı güçlü bir akıllı telefondan yönetebilirsiniz. Programları planlamak, evden çalışmak, ışıklarınızı açmak, arkadaşlarınızla görüntülü sohbet etmek, kapı zilinizi kimin çaldığını kontrol etmek, güvenli çevrimiçi ödemeler yapmak sağlık ve fitness hedeflerinizi takip etmek için kullanabilirsiniz. Robotik Ev teknolojileri ile uyumlu bir akıllı telefon hayata keyif katar.

Robot Süpürgeler

Robotik ev teknolojileri dünyasına ilk adım olarak robot elektrikli süpürge tercihi iyi bir başlangıç ​​noktası olabilir. Kurulumu ve kullanımı kolaydır ve siz dışarıdayken zeminlerinizi süpürmek için programlayabilirsiniz, böylece eve döndüğünüz zaman temiz bir eve ile karşılaşacaksınız. Bir robot elektrikli süpürgeden tam olarak yararlanmak için, güçlü olmasını, nesnelerin etrafında yolunu bulabilmesini ve pil azaldığında şarj etmek için kendi şarj istasyonuna (kendi başına) dönebilmesini istiyorsunuz. Satın almadan önce en iyi robot süpürgeler hakkında biraz araştırma yapmanızı ve incelemeleri okumanızı öneririz.

Akıllı Musluklar

Akıllı bir musluk (musluk) yılda 45.000 lt su tasarrufu sağlayabilir. Sadece çevreye büyük bir iyilik yapmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi bütçenizide koruyacaksınız. Akıllı musluklar bir sensör yardımı ile çalışır, bu da kirli ellerin vanalarınıza dokunması konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.

Kablosuz Kapı / Pencere Sensörü

Modern teknoloji, güvenlik seviyenizi bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olabilir. Evinizi daha güvenli hale getirmek için akıllı bir kapı / pencere sensörü kadar basit bir şey yeterlidir. Bir kablosuz sensör, pencerelerinizi ve kapılarınızı izler ve herhangi bir olağandışı etkinlik olduğunda sizi uyarır (metin veya e-posta yoluyla). Ayrıca, evden çıktığınızda tüm pencere ve kapılarınızı kilitlediğinizi iki kez kontrol edebilirsiniz. Bir adım daha ileri gitmek isterseniz, ön kapınıza aynı zamanda akıllı telefonunuza da bağlanan bir kamera kurabilirsiniz. Evde olmasanız bile kapınıza gelen kişileri görebilir ve onlarla iletişime geçebilirsiniz.

Robotik Çalar Saat

Bu sonuncusu biraz tartışmalı. Ya seveceksiniz ya da kesinlikle nefret edeceksiniz. Ancak sabah kalkmak için yardıma ihtiyacınız varsa, o zaman size yardımcı olacak olan teknoloji robotik çalar saattir. Bu alarm sabah çaldığında, ertelemenin bir yolu yoktur . Bir çalar saat çalıyor ve sonra kaçıp saklanıyor ve alarm çalmaya devam ediyor ve sizi kalkıp onu aramak zorunda kalıyorsunuz. Sinir bozucu bu saati bulduğunuzda, tamamen uyanmış olacak ve duş için hazır olacaksınız.

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