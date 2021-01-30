Pandemi döneminde en çok tercih edilen teknolojik cihazlardan biri de robot süpürgeler oldu. Salgın döneminde ev içerisinde geçirdiğimiz süre arttı. Bununla birlikte temizlik ve hijyen konusu daha da önem kazandı. Evden çalışanların, fiziki engeli olanların, evcil hayvan sahiplerinin ve ev tozuna alerjisi olanların ilk tercihi robot süpürgeler oldu. Böylelikle robot süpürgelere olan talep arttı. Aynı zamanda bu durum ürün çeşitliliğini ve rekabeti de beraberinde getirdi.

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Robot süpürge modelleri hangi zeminlerde kullanılabilir?

Mevcut incelemelere göre, robot süpürgeler genellikle sert zeminlerde iyi performans gösteriyor. Aynı zamanda halı, köşe ve kenarlar ve evcil hayvan tüyleriyle de belirli oranda mücadele edebiliyor.

Zemin Tipi Başarı(%) Min-Max skor Sert zemin (%) 87 33-99 Halı (%) 34 8-60 Evcil hayvan kılı (%) 55 20-90 Köşeler ve kenarlar (%) 62 20-80

Bu tabloda ki sonuçlar şaşırtıcı değiller. Robot süpürgelerin daha küçük motorları var. Bu yüzden halının derinliklerine inmek veya evcil hayvan kılı toplamak için normal süpürgeler kadar emiş gücü üretemezler. Ayrıca, fırçaları ve kıl toplama yuvaları daha küçüktür. Bu yüzden geleneksel süpürgeler gibi her zeminde etkili olamazlar.

Geleneksel süpürgelerin yerini alabilirler mi?

Ev tipi elektrikli süpürgelerin, hayatımızı kolaylaştırdığı tartışılmaz bir gerçek. İlk piyasaya sürüldükleri günden bugüne kadar, pratikliklerini ve verimliliklerini sürekli olarak iyileştirerek; inanılmaz düzeyde gelişim gösterdiler. Ancak günümüz şartlarında onları kullanmak insanlara yorucu geliyor. Bundan dolayı geleneksel süpürgelerin kullanım oranı giderek azalıyor. Peki akıllı süpürgeler geleneksel süpürgelerin yerini alabilirler mi? İnceleme sonuçlarına göre, evinizin tek elektrikli süpürgesi olarak bir akıllı süpürge kullanmak yeterli olmayacaktır. Bundan dolayı eski süpürgenizi de kullanmaya devam etmenizi öneririz.

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