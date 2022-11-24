Valorant 2020’de PC’ye özel bir nişancı oyunu olarak piyasaya çıktı ve kısa sürede başarı basamaklarını hızla tırmandı. Esporları barındırmak için inşa edilmiş bir platform olarak VALORANT, son yıllarda ortaya çıkan en popüler rekabetçi oyunlardan biri haline geldi ve şimdi Riot Games, oyunu konsollara getirerek ekosistemi bir adım öteye taşımak istiyor gibi görünüyor.

Riot Games konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı için bu tam olarak bir doğrulama olmasa da, geliştirici kısa süre önce konsol geliştirmeye odaklanan profesyoneller için altı iş ilanı açtı. Birçok insanı şaşırtan kısım şuydu: İş tekliflerinin başlığında, geliştirici işe alınanların doğrudan Valorant’ta çalışacağını açıkça belirtiyor.

Yapım şirketinin, FPS ve konsol oyunları üretmeye odaklanan kıdemli oyun tasarımcıları, oyun tasarım yöneticileri ve teknik oyun yapımcıları aradığı görülüyor.

Ayrıca bkz: God of War Ragnarök Satış Hızı İle PlayStation Tarihine Geçti!

Açıklamaya göre, işe alınan ilgili taraflar, klavye+fare kombo kontrollerinin oyun kumandalarına uyarlanmasını ima ederek, “konsollarda Valorant savaşı için bir vizyon” oluşturulmasına yardımcı olacak.

Yine, Riot oyunun konsollara taşınacağını doğrulayan bir basın bülteni yayınlamasa bile, çalışanların işe alınması geliştiricinin niyetini açıkça ortaya koymak için fazlasıyla yeterli. Belirli platformların adını vermemekle birlikte, oyunun PC gereksinimleri göz önüne alındığında, en azından Sony ve Microsoft video oyunları için uyarlamaların planlarda olması mümkündür.

2020 yılında piyasaya sürülen Valorant, çılgın aksiyona sahip ve çok karizmatik karakterlerle dolu bir birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyunun PC’lerde gerçek bir hit olduğu düşünüldüğünde, Riot Games’in oyuncu tabanını daha da artırmanın yollarını aradığı anlaşılıyor – bu durumda maçlarını PlayStation veya Xbox’ta yapmayı tercih edenleri hedefliyor.

Kaynak: Hitmarker, Insider Gaming, Push Square