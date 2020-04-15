Riot Games, Valorant oyunu için beta erişim davetiyesi dağıtacak

Riot Games, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Valorant oyununun beta sürümüne, kullanıcıların katılabilmesi için çok sayıda erişim davetiyesi dağıtacak. Riot’un bu uygulaması sayesinde oyun, beta döneminde bile çok sayıda aktif kullanıcıya ulaşabilir.

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Yeni yayınlanan Valorant beta davetiyelerine nasıl ulaşılabilir

Daha önce Twitch üzerinden belli yayıncıların yayınlarına aktif olarak katılarak beta sürümü katılım davetiyesi yakalama şansına sahip olabiliyordunuz. Şimdi ise Riot Games, Twitch üzerinden yayın yapan bütün kullanıcılara beta sürümüne katılım için davetiye dağıtma yetkisi verecek. Böylelikle beta sürümüne katılım kolaylaşacak ve beta sürümüne katılan toplam kullanıcı sayısı ciddi oranda artacak.

Riot Games ise artacak olan kullanıcı sayısına hazır olmak için şimdiden sunucu kapasitesini genişletti. Riot Games yetkilileri Anna Donlon ve Joe Ziegler’in belirttiği üzere sunucu kapasitesi, oyuncu yoğunluğu ile baş edebilmek adına %25 arttırılmış durumda. Bunlara ek olarak, yetkililer, ücret karşılığı beta hesabı alıp satmanın yasak olduğunu; bunu yaptıklarını tespit edilen bazı hesapların tespit edilerek banlandığını söylediler. Bu konuda araştırmalarına devam edecek olduklarını ifade eden yetkililer; kullanıcıları ücret karşılığı hesap satın almamaları konusunda uyardı ve tespit edilmeleri halinde doğrudan banlanacaklarını belirtti.

Valorant oyununun beta sürümüne katılımın artışıyla beraber; Valve’nin Counter-Strike: Global Offensive ve Blizzard’ın Overwatch oyunu da dahil olmak üzere 3 oyun arasında ciddi bir rekabet oluşacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Twitch üzerinde 34 milyon saatlik izlenme rekoru kıran Valorant; rakiplerine şimdiden ciddi bir göz dağı vermiş durumda.

Oyunun uzun süre beta sürümünde kalacağını biliyoruz fakat buna rağmen bazı organizasyonlar tarafından ufak çaplı Valorant turnuvaları organize edilmeye başlandı. Bize kalırsa Valorant henüz beta aşamasındayken bile oyun dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı diyebiliriz. Siz Valorant beta sürümüne giriş yetkisine sahip misiniz? Sahip değilseniz bile siz oyun ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizlerle paylaşın.

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