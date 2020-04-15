Oyun
Riot Games, Valorant oyunu için beta erişim davetiyesi dağıtacak
Riot Games, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Valorant oyununun beta sürümüne, kullanıcıların katılabilmesi için çok sayıda erişim davetiyesi dağıtacak. Riot’un bu uygulaması sayesinde oyun, beta döneminde bile çok sayıda aktif kullanıcıya ulaşabilir.
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Yeni yayınlanan Valorant beta davetiyelerine nasıl ulaşılabilir
Daha önce Twitch üzerinden belli yayıncıların yayınlarına aktif olarak katılarak beta sürümü katılım davetiyesi yakalama şansına sahip olabiliyordunuz. Şimdi ise Riot Games, Twitch üzerinden yayın yapan bütün kullanıcılara beta sürümüne katılım için davetiye dağıtma yetkisi verecek. Böylelikle beta sürümüne katılım kolaylaşacak ve beta sürümüne katılan toplam kullanıcı sayısı ciddi oranda artacak.
Riot Games ise artacak olan kullanıcı sayısına hazır olmak için şimdiden sunucu kapasitesini genişletti. Riot Games yetkilileri Anna Donlon ve Joe Ziegler’in belirttiği üzere sunucu kapasitesi, oyuncu yoğunluğu ile baş edebilmek adına %25 arttırılmış durumda. Bunlara ek olarak, yetkililer, ücret karşılığı beta hesabı alıp satmanın yasak olduğunu; bunu yaptıklarını tespit edilen bazı hesapların tespit edilerek banlandığını söylediler. Bu konuda araştırmalarına devam edecek olduklarını ifade eden yetkililer; kullanıcıları ücret karşılığı hesap satın almamaları konusunda uyardı ve tespit edilmeleri halinde doğrudan banlanacaklarını belirtti.
Valorant oyununun beta sürümüne katılımın artışıyla beraber; Valve’nin Counter-Strike: Global Offensive ve Blizzard’ın Overwatch oyunu da dahil olmak üzere 3 oyun arasında ciddi bir rekabet oluşacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Twitch üzerinde 34 milyon saatlik izlenme rekoru kıran Valorant; rakiplerine şimdiden ciddi bir göz dağı vermiş durumda.
Oyunun uzun süre beta sürümünde kalacağını biliyoruz fakat buna rağmen bazı organizasyonlar tarafından ufak çaplı Valorant turnuvaları organize edilmeye başlandı. Bize kalırsa Valorant henüz beta aşamasındayken bile oyun dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı diyebiliriz. Siz Valorant beta sürümüne giriş yetkisine sahip misiniz? Sahip değilseniz bile siz oyun ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizlerle paylaşın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Oyun
Valve yeni Steam konrolcüsü üzerinde çalışıyor olabilir!
Valve, Steam için piyasaya çıkardığı kontrolcüsüne yeni versiyon getirebilir. Oyun dünyasında hareketli günler yaşanırken, Valve‘ın muhtemel yeni kontrolcüsü için aldığı bazı patentler ortaya çıktı.
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2018 yılında alınan patent ortaya çıktı!
Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Sony ve Microsoft gibi konsol dünyasının öncülerinin yeni serilerini tanıttığı şu dönemde Valve firması da yeni kontrolcüsü için çalışmalarını başlatmışa benziyor. 2018 yılının sonunda alındığı ortaya çıkan bir patent, firmanın yeni kontrolcü için çalışmalara çoktan başladığı yönünde yorumlara sebep oldu. Valve, yeni Steam kontrolcüsü için oyuncularının diledikleri gibi tasarım yapabileceği bir konsept getirebilir. VNN isimli internet sitesinin kurucusu olan Tyler McVicker, Twitter hesabından daha önce alınmış patentin görselini paylaşarak, Valve firmasının olası yeni kontrolcüsü için aldığı patenti duyurduğunu bildirdi. Kontrolcünün şemasından görüldüğü üzere tasarım hatlarında çok büyük bir değişiklik söz konusu değil. Ancak Valve, yeni eklediği özellikler ile Xbox Elite‘in kontrolcüsünde gördüğümüz kişiselleştirme özelliğinden esinlenmiş. Analog tuşların değiştirilebilir bir yapıda olduğu şemada görülen kontrolcünün, ayrıca bir adet de iletişim tuşuna sahip olabileceği gözlemlendi. Aynı zamanda pedal tuşlarının kişiselleştirilmesinin de kullanıcıların özgürlüğüne bırakıldığı anlaşılmakta.
A new patent has been published from Valve of a Steam Controller with swap-able components. pic.twitter.com/8X5IiKIHvm
— Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) April 11, 2020
Valve, 2015 yılında çıkardığı Steam kontrolcüsü üzerinden yeterli başarıyı sağlayamamıştı. 2019 sonunda üretimi durdurulan cihazın, satış rakamları pek iç açıcı olmamıştı. Hali hazırda Steam de arayüzünde PlayStation ve Xbox kontrolcülerini sorunsuz destekliyor. Bu durum karşısında yeni Steam kontrolcüsü ilgi çekecek mi merak konusu. Türkiye‘de resmi garantili satışı olmayan cihazı üçüncü parti siteler üzerinden temin edebilirsiniz.
Mobil
Mart ayının en çok kazanan mobil oyun şirketleri ve oyunları belli oldu!
Mobil uygulamalar üzerine analizler yapan Sensor Tower isimli şirket tarafından Mart ayı araştırma verileri yayınlandı. Yeni yayınlanan verilerle beraber, Mart ayının en çok kazandıran mobil oyunları ve en çok kazanan mobil oyun şirketleri belli oldu.
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Mart ayının gelir şampiyonu mobil oyunları ve şirketleri hangileri oldu
Yayınlanan raporlara göre, Mart ayında en çok gelir getiren iki oyun da aynı şirkete, yani Tencent’e ait. Tencent tarafından yayınlanan PUBG Mobile ve Honor of Kings dünya çapında 232 Milyon Dolar’lık bir gelir yakaladı. Şubat ayında da Tencent yine zirvedeydi. Şubat ayında da PUBG Mobile ve Peace Elite ikilisiyle zirveye oturan Tencent 191 Milyon Dolar gelir yakalamıştı. Mart ayında Peace Elite’ın yerini Honor of Kings almış olsa da artan gelirle beraber Tencent’in keyfi yerinde gözüküyor.
Niantic tarafından yayınlanan ve bir zaman zamanlar aşırı popülerlik yakalayarak pik dönemini yaşayan; fakat sonrasında da sert bir düşüş yaşayan Pokemon Go’nun, dünya çapında yaşanan karantina uygulamalarına rağmen listede kalabilmesi ve hatta yükseliş yakalayabilmiş olması ise bizce çok ilginç bir durum. Candy Crush ise yıllardır sürdürdüğü istikrarlı başarısını devam ettiriyor. Aynı şekilde AFK Arena da konumunu istikrarlı bir şekilde muhafaza etmeye devam ediyor. Lilith Games tarafından yayınlanan Rise of Kingdoms ise toplam tabloda düşüş yaşayan tek oyun konumunda.
Siz mobil oyunlar hakkında yayınlanan bu istatistikler ile ilgili ne düşünüyorsunuz. Lütfen yorumlarda belirtin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Call of Duty: Warzone, 50 Milyon kullanıcıyı geçti
Call of Duty tarafından çıkarılan ücretsiz battle royale oyunu Warzone, 50 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Oyunun yapımcılarından kullanıcılara sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı geldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunma amacı ile insanlar evlerinde kalıyor. Hal böyle olunca oyunlara ilgi arttı. Bu durumdan faydalanan ücretsiz battle royale oyunu Warzone’un kullanıcı sayısı hızla artmış durumda. Şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Call of Duty: Warzone’un 50 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
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Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Activision, Call of Duty: Modern Warfare’in battle royale versiyonu Call of Duty: Warzone, 10 Mart tarihinde çıkarmıştı. Piyasaya çıkalı henüz bir ay geçmesine rağmen başarması zor bir kullanıcı sayısına ulaştı.
Call of Duty: Warzone’un ücretsiz olması ve en önemli rakipleri, Fortnite ve PUBG gibi diğer rekabetçi oyunlarının yeni özellikler ile daha komplike bir hal alması oyuncuların tercihinde önemli rol oynadı.
Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone’un, PC ve konsollarda ilk 24 saatte 6 milyon kişi tarafından oynandı. Oyun ilk dört gün içerisinde 15 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.
Söz konusu oyunu Call of Duty: Modern Warfare’a sahip olmadan da oynamak mümkün. Eğer Modern Warfare’a sahipseniz Warzone’a oyun içerisinden ulaşabiliyorsunuz. Ancak Modern Warfare’ı hiç satın almasanız bile Call of Duty: Warzone oynunu ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.