İnceleme
LOL’ün geliştiricisinden CS:GO’ya rakip oyun: VALORANT
League of Legends ile yıllardır en popüler espor oyunlarından birini yaratan Riot Games, VALORANT isimli FPS oyununun kapalı beta sürecini başlattı. Biz de bu videomuzda VALORANT’ın detaylarına bakıyoruz.
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VALORANT Nedir?
VALORANT, bir süredir Riot Games tarafından geliştirilen FPS türündeki bir oyun olarak dikkat çekiyor. Tamamen ücretsiz olacak oyun geçtiğimiz yıl Project A olarak duyurulmuştu. 7 Nisan tarihi itibarıyla kapalı beta sürecine başlayan oyun 2020 sonunda tüm oyunculara açılacak.
Tıpkı CS:GO gibi 5’e 5 karşılaşmaların olduğu oyunda Counter Strike benzeri bir yapı bulunuyor. İki takımdan biri A veya B noktasına “spike” adı verilen bomba kurulumu yapmayı amaçlarken diğer takım ise bunu engellemeye çalışıyor.
Ancak CS:GO’dan en büyük farkı ise oyundaki karakterlerin tıpkı Blizzard tarafından geliştirilen Overwatch gibi özelliklere sahip olması diyebiliriz. 8 ayrı karakterde 2 farklı özel güç ve bir de üstün güç diyebileceğimiz ulti gücü oyundaki dengelerin değişmesine katkı sağlıyor. CS:GO ve Overwatch karışımı bir oyun diyebileceğimiz VALORANT, her raundda 100 dakika süre tanırken 25 raund kazanan takımın maçı kazanması ile sonuçlanıyor.
Kapalı betaya nasıl katılabilirim?
- Bir Riot Games hesabı edinmek için kayıt ol. (https://hwp.to/2Xk4SVT)
- Hesabını Twitch hesabına bağla. (https://hwp.to/3dYSLUa)
- Belirli yayınları Twitch üzerinden izleyerek betaya katılma şansını yakala! (https://hwp.to/39U4yA7)
Donanım
Yüksek FPS arayanlara: Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G
1440p ve Full HD oyunculuk için kusursuz bir ekran kartı olan Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G incelemesiyle karşınızdayız.
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Gigabyte’ın en iyi ve en güncel ekran kartlarından biri olan RX 5700 XT, 4K’da da birçok oyunda sorunsuz bir deneyim sağlıyor. Gigabyte tarafından yapılan hız aşırtma ile 1905 MHz’e kadar çıkabilen Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G, herhangi bir oyunda yüksek fps değerlerini sunmayı başarıyor. Detaylarını videoda görebilirsiniz, iyi seyirler…
İnceleme
Bitmeyen soygun | La Casa de Papel 4. kısım incelemesi
La Casa de Papel tüm hızıyla devam ediyor. 4. Kısım olarak geçen yeni bölümleriyle geçtiğimiz gün karşımıza çıkan LCDP dizisinin hem spoilerlı hem de spoilersız incelemesi ile karşınızdayız.
İyi seyirler…
Haber
Adobe, salgın nedeniyle uygulamalarını 2 ay boyunca ücretsiz yaptı
Adobe, koronavirüs nedeniyle uygulamalarını 60 gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma sunduğunu açıkladı.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa zaman içinde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle insanlar evlerine kapandı. Bu sebeple birçok insan işlerini evlerinden yürütmeye çalışıyorlar. Hal böyle olunca dünyanın genelinde büyük bir yardımlaşma, farkındalık ve beraberlik oluşmaya başlamış durumda.
Teknoloji şirketleri de ürünlerinde ve hizmetlerinde evde kalmayı destekleyecek çeşitli indirimler ve kampanyalar düzenlemeye başladılar.
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Evine kapanan kullanıcılar için koronavirüs kapsamında adımlar atan firmalar arasına son olarak da Adobe da dahil oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Adobe tarafından geliştirilip kullanıma sunulan çok sayıda program 60 gün süreyle ücretsiz olacak.
Bu kampanya kapsamında Adobe Creative Cloud ve Document Cloud Enterprise Term License Agreement için alınan ek lisans ücretleri de iki ay süresince kaldırılıyor. Söz konusu kampanyada Creative Cloud kapsamında Photoshop ve Premiere Pro olmak üzere birçok uygulama yer alıyor.
Öğretmenler ve öğrenciler için hazırlanan bu kampanya, uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde eğitime katkı sağlaması amacıyla hazırlandığı tahmin ediliyor. Kullanıcılar tarafından Adobe’nin ücretsiz kullanım kampanyası büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Kısa bir süre önce de Apple tarafından evde kalmayı desteklemek için benzer bir adım atılmıştı. Apple’ın ücretli uygulamalarının deneme süresi 30 günden 90 gün seviyesine kadar uzatılmıştı. Şimdi de benzer bir adımın Adobe tarafından eğitim tarafı için gelmesi sevindirici bir durum. İlerleyen günlerde bu sürece katılacak teknoloji şirketlerinin sayısının artması bekleniyor.