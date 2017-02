Rick And Morty Funko Pop Figürleri Satışa Sunuluyor!

Yetişkinlere yönelik çizgi dizi Rick And Morty’nin figürleri, önümüzdeki bahar aylarında satışa sunulacak.

2013 yılında Adult Swim adlı TV ağında yayınlanmaya başlayan Rick And Morty‘nin, nisan ayında yepyeni Funko Pop figürleri satışa sunulacak. Yayınlandığı günden beri popülerliği gün geçtikçe kat be kat artan; yetişkinlere yönelik bu çizgi film, birçok sosyal olaya müthiş bir incelik ile değinmesi ile büyük bir beğeni kazanmıştı. Artan popülerliği ve başarısı ile birlikte, kültürel pazarlamada da yerini alan bu yapım; figürleri ile önümüzdeki nisan-mayıs aylarında seçkin mağazalarda bizlerle olacak. Fiyatları hakkında bilgi sahibi olmadığımız bu figürlerin, ülkemize gelip gelmeyeceği de bir başka merak konusu. Günümüzde birçok kültürel yapımın figürleri, bu seçkin mağazalarda yerlerini alırken; sevilen dizi Rick And Morty‘nin de bu raflarda kendisine yer bulacağı düşüncesindeyim.

Figürler arasında, dizinin bölümlerinden aşina olduğumuz Rick, Morty ve diğer aile üyeleri ile birlikte Meeseeks, Butthole ve Bird Person karakterleri de yerlerini bulmuş durumdalar. Figürlerin yanı sıra anahtarlık gibi bazı eşyalarında satışa sunulacaklarını görmekteyiz. Aşağıdan bu figürlerin ve anahtarlıkların bazılarını inceleyebilirsiniz. Dizinin, 3. sezonunun ve hali hazırda geliştirme aşamasında bulunan bir VR oyununun da geleceğini hatırlatalım.