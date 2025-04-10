Sevilen animasyon dizisi Rick and Morty, hayranlarını heyecanlandıracak bir haberle gündemde. Dizinin 8. sezonuna dair ilk fragman yayınlandı ve yeni maceraların sinyalleri verildi. Peki, Rick and Morty 8. sezonu ne zaman yayınlanacak, konusu ne olucak?

Rick and Morty 8. Sezon ilk fragman yayınlandı!

Yeni sezonun ilk fragmanı, Rick ve Morty‘nin birbirinden ilginç ve çılgın maceralarına devam edeceğini gösteriyor. Tanıtımda, Rick‘in Jerry için uzaylı adaylarla yaptığı sorgulama sahnesi dikkat çekiyor. Bu sezonun, önceki sezonların absürt mizahını ve derin hikaye anlatımını devam ettireceği öngörülüyor.

Rick and Morty 8. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Adult Swim, sürpriz bir yayınla Rick and Morty‘nin 8. sezonunun başlangıç tarihini duyurdu. 1 Nisan’da gerçekleşen özel bir etkinlikte, dizinin yeni sezonunun 25 Mayıs 2025‘te saat 23:00’te izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Bu tarih, hayranların takvimlerinde işaretlemesi gereken önemli bir gün olarak öne çıkıyor.

Türkiye’deki Rick and Morty hayranları, dizinin yeni sezonunu nasıl ve nerede izleyebileceklerini merak ediyor. Önceki sezonlar Netflix üzerinden izlenebilirken, 8. sezonun yayınlanacağı platform hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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Rick and Morty‘nin 8. sezonu, hayranlar için büyük bir heyecan kaynağı. Yeni maceralar ve sürprizlerle dolu bu sezonları sabırsızlıkla bekliyoruz.

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