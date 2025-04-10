Black Mirror 7. sezon, dijital dünyanın karanlık yönlerini bir kez daha ekranlara taşıyarak Netflix izleyicilerinin radarına girmeyi başardı. Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesi bulunan dizinin yeni sezonu, 10 Nisan günü sabah saatlerinde platformdaki yerini aldı ve şimdiden sosyal medyada gündem oldu. Bu sezon yalnızca distopya sevenleri değil, teknolojik gelecek konusunda düşünen herkesi etkileyecek türden içerikler barındırıyor.

Black Mirror 7. Sezon yayınlandı!

Netflix’in popüler dizisi Black Mirror, 7. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Bu yeni sezonda, teknoloji ve insan duygularının kesişim noktaları derinlemesine inceleniyor. Altı bölümden oluşan sezon, her biri farklı temaları işleyen hikayeler sunuyor.

1. Bölüm “Common People”

Başrollerde Chris O’Dowd ve Rashida Jones‘un yer aldığı bu bölümde, Mike adlı bir adam, eşi Amanda’nın hayatını kurtarmak için ileri teknoloji ürünü bir sisteme başvuruyor. Ancak bu sistemin bedeli, maddi boyutun ötesinde.

2. Bölüm “Bête Noire”

Bu bölümde, dijital dünyada kimlik hırsızlığı ve intikam temaları işleniyor. Başrollerde Awkwafina ve Issa Rae bulunuyor.

3.Bölüm “Hotel Reverie”

Sinema tarihinin yeniden yazıldığı bu romantik hikayede, yapay zeka ve sanal gerçeklik kullanılarak eski filmler yeniden canlandırılıyor. Emma Corrin ve Paul Giamatti başrollerde.

4.Bölüm “Plaything”

Çocuklar için tasarlanan akıllı oyuncakların kontrolden çıkmasıyla gelişen olayları konu alan bu bölümde, Peter Capaldi etkileyici bir performans sergiliyor.

5.Bölüm “Eulogy”

Yapay zeka destekli bir sistemle kaybedilen sevdiklerinin anılarını yeniden yaşamak isteyen insanların hikayesi anlatılıyor. Jimmi Simpson ve Tracee Ellis Ross başrollerde.

6.Bölüm “USS Callister: Into Infinity”

Dördüncü sezondaki popüler bölümün devamı niteliğindeki bu hikayede, uzay gemisi USS Callister’ın mürettebatının yeni maceraları ekrana geliyor. Jesse Plemons ve Cristin Milioti rollerine geri dönüyor.

Black Mirror 7. Sezon Oyuncu kadrosunda kimler var?

Black Mirror 7. sezon sadece konusuyla değil, yıldız oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Oscar adayı Paul Giamatti, komedi dünyasının sevilen ismi Awkwafina, The Crown’dan tanıdığımız Emma Corrin ve efsanevi aktör Peter Capaldi bu sezonun öne çıkan isimleri arasında. Ayrıca Black Mirror 7. sezon kadrosunda Rashida Jones, Cristin Milioti ve Will Poulter gibi sürpriz dönüşler de yer alıyor.

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Black Mirror 7. sezon hem anlatı yapısı hem de interaktif yaklaşımıyla dijital dünyanın sınırlarını bir kez daha zorluyor. Türkiye’de de büyük yankı uyandıran bu yeni sezon, yalnızca bilim kurgu sevenlere değil, dijital çağın gidişatını sorgulayan herkese yeni bir pencere açıyor. Giderek daha da gerçekçi hale gelen bu distopik evren, izleyicilere sadece eğlence değil, düşünsel bir yolculuk da sunuyor.

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