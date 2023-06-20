Pandemiyle birlikte dijital kanallardan yapılan satışların payı arttı, sipariş karşılama seçenekleri de çeşitlendi. Bugünün perakendecileri artık çok kanallı bir dünyada rekabet ediyor. Bu nedenle müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteriler için daha uygun alışveriş çözümleri sunmak için çığır açan dijital teknolojilere yöneliyor.

Bu teknolojiler arasında öne çıkanlardan biri olan RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi), özellikle hazır giyim perakendeciliğinde giderek yaygınlaşıyor. Fiziksel mağazayı dijital teknolojiyle donatmak, self veya mobil checkout, soyunma odalarında dijital danışmanlık gibi daha fazla hizmet sunmak için RFID çiplerine ihtiyaç var. Etiketlere entegre edilen RFID çipleri, her bir ürünün dijital imzası özelliğini taşıyor. RFID, perakendecilerin şeffaf tedarik zincirleri oluşturmasına, stok seviyelerini optimize etmesine, mağaza operasyonlarının hızlanmasına satışların artırmasına yardımcı oluyor.

Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, şu anda hazır giyim perakendeciliğinde büyük bir RFID dalgası yaşandığını belirterek, “RFID pazarı inanılmaz derecede dinamik. Örneğin, beş yıl sonra hazır giyim ürünlerinin yüzde 50’den fazlasının RFID teknolojisi ile envanter yönetimi yaptığını göreceğiz” dedi.

Stok görünürlüğünün, tüm dijital mağaza içi uygulamalarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Yelkencioğlu, “Doğru stok verilerine duyulan ihtiyaç, günümüzün çok kanallı perakendecileri için kritik öneme sahip. RFID kullanmanın önemli bir yararı da tüm tedarik zinciri boyunca stok görünürlüğü oluşturması. Yani üreticiden gelen ürünlerin doğruluğunu kontrol ediyor. Üreticiden gelen ürünler daha dağıtım merkezine girerken hatasız stoklara alınıyor.” bilgisini verdi.

%99 üzerinde envanter doğruluğu

Perakende şirketlerinin ulaşmak zorunda olduğu hız ve hatasızlığı sunan RFID teknolojisi, ürünü görmeden, ürünün üzerindeki tekil kimlikle stok sayımının çok daha hızlı yapılmasını sağlıyor. Mağazalarda yılda 1-2 sefer yapılabilen ve saatlerce süren fiziki sayımı sadece dakikalar içinde tamamlamayı mümkün kılan teknolojiyle envanter doğruluğu da yüzde 99’un üzerine çıkıyor. Böylece perakendeci, mağazaya gelen bir müşteriye ürünü sunarken ya da internet sitesinden satış yaparken stok doğruluğundan kesin emin oluyor.

Hızlı kasa uygulaması arttı

RFID teknolojisi sayesinde mağazalarda Self Check-out Sistemi (Hızlı Kasa) de yaygınlaştı. Hazır giyim perakendeciliğinde hızlı kasa uygulamasıyla müşteriler, kasa sırası beklemeden ödeme süreçlerini kendileri tamamlayabiliyor. Ürünün üzerindeki RFID etiketi ile alarm etiketi eşleştiğinden dolayı, satın alınan ürün ile alarm etiketi sökülen ürünün yüzde 100 uyumlu olması sağlandı. Bu sistemde perakendeye özel geliştirilmiş ‘ikili etiket (dual tag)’ kullanılıyor. Bu etiket hem ürün güvenliği hem de RFID için aynı anda çözüm sağlıyor. Şu an sistem Türkiye’de de hızla yaygınlaşıyor.