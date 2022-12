AB, yeni ‘Ortak Şarj’ direktifini Resmi Gazetesinde yayınladı ve bununla nihayet yürürlüğe girdiği tarihi alıyoruz. 28 Aralık 2024’ten itibaren; AB’de satılan her telefon, tablet, kamera, kulaklık ve kulakiçi kulaklık, mikrofonlu kulaklık, avuç içi video oyun konsolu, taşınabilir hoparlör, e-okuyucu, klavye, fare ve taşınabilir navigasyon sisteminin bir USB Type-C bağlantı noktası olmak zorunda. Şarj hızı 15W’tan yüksekse, USB Güç Dağıtımının da dahil edilmesi gerekiyor.

🔌The Directive (EU) 2022/2380 related to the #CommonCharger for mobile devices is published in the #OfficialJournal

It will enter into force on 27/12/2022

— EUR-Lex (@EURLex) December 8, 2022