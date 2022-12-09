AB, yeni ‘Ortak Şarj’ direktifini Resmi Gazetesinde yayınladı ve bununla nihayet yürürlüğe girdiği tarihi alıyoruz. 28 Aralık 2024’ten itibaren; AB’de satılan her telefon, tablet, kamera, kulaklık ve kulakiçi kulaklık, mikrofonlu kulaklık, avuç içi video oyun konsolu, taşınabilir hoparlör, e-okuyucu, klavye, fare ve taşınabilir navigasyon sisteminin bir USB Type-C bağlantı noktası olmak zorunda. Şarj hızı 15W’tan yüksekse, USB Güç Dağıtımının da dahil edilmesi gerekiyor.

Medya, yasanın yalnızca bir fikir olduğundan beri bildirdiği gibi bu durum açıkça Apple’ı etkileyecek. Ancak sadece Apple’ı değil, diğer cihaz üreticileri ürünlerini 15W’ın üzerinde şarj etmeleri durumunda USB-PD uyumluluğunu sağlamak zorunda kalacaklar. Ek olarak, bu yönerge yalnızca kablolu şarjı kapsıyor, bu nedenle Apple, şarj bağlantı noktasını iPhone’larından tamamen çıkarmaya karar verebilir ve yalnızca kablosuz şarja güvenebilir. Bu, Apple’ın düzenlemeleri ihlal ettiği anlamına gelmez.

28 Nisan 2026’dan itibaren USB Type-C kullanımına ilişkin aynı hükümler dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olacak. Bir sonraki adım, AB üye devletlerinin 28 Aralık 2023 tarihine kadar bu direktife uymak için gerekli kanunları, yönetmelikleri ve idari hükümleri kabul etmesi ve yayınlamasıdır.