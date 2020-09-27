Dizi/Film/Kitap
Resident Evil: Infinite Darkness animasyonu Netflix’e geliyor!
Resident Evil: Infinite Darkness animasyon dizisi Netflix‘e geliyor. Sevilen korku oyununun, yeni uyarlamasından bir adet de fragman yayınlandı.
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Resident Evil yine film oluyor, ama bu sefer farklı!
Son dönemlerde sayıları artan oyun uyarlamalarına yeni bir üye daha katılıyor. Capcom yapımı Resident Evil serisi, Netflix‘e animasyon dizisi olarak geliyor. The Witcher dizisinin ardından yine bir oyun uyarlaması ile kullanıcılarını karşılayacak Netflix ise, animasyona ait bir adet fragman yayınladı. Daha önceden Milla Johovic‘in başrolünde yer aldığı seri ile beyaz perdeye taşınan sevilen oyun, bu sefer de animasyon filmi ile hayranlarının beğenisine sunulacak. Resident Evil: Infinite Darkness ismiyle birlikte ekranlara gelecek yapımda hayranların sevdiği karakterlerin yer alacağı öğrenildi.
Infinite darkness is fast approaching. Are you ready? pic.twitter.com/PXfhUNjPE4
— NX (@NXOnNetflix) September 27, 2020
Claire Redfield ve Leon S. Kennedy karakterlerini gördüğümüz fragmana göre Resident Evil: Infinite Darkness, 2021 yılı içerisinde bizlerle birlikte olacak. Son dönemlerde hareketli günlerin yaşandığı Capcom ise, hayranlarına bolca Resident Evil sunmayı amaçlıyor gibi gözüküyor. Resident Evil 2 ve 3‘ü baştan yapan firma, yeni nesil oyun konsolları ile birlikte Resident Evil: Village‘ı geliştiriyor. Öte yandan Netflix‘in elindeki ikinci Resident Evil uyarlaması olacak olan yapım, “canlı aksiyon” uyarlamasından da oldukça farklı olacak. İlerleyen günlerde yeni detayların karşımıza çıkmasını beklediğimiz yapım bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Dizi/Film/Kitap
2021 yılında vizyona girecek en iyi 10 film
Covid-19 salgını nedeniyle sinemaya gitmeyi özlediğimiz bir senenin son aylarındayız. Salgın sebebiyle film çekimleri ve setler de ertelendi. Örneğin bu yıl, James Bond gecikmiş olabilir, ancak birçok süper kahraman yılın ilerleyen saatlerinde tekrar harekete geçecek. Bu yıl Black Widow, Wonder Woman 1984 ve Birds of Prey‘de kadınlar başı çekti. Seneye ise gelecek daha birçok devam filmi var, bunlardan en çok beklenenleri derledik.
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2021’de sinemaseverleri neler bekliyor?
Tomb Raider 2
Uzun bir aranın ardından Tomb Raider 2021’nin Mart ayında hayranlarıyla buluşacak gibi görünüyor.
Jackass Movie
Aramount, 2000 yılında yayınlanmaya başlayan MTV dublör-şaka reality serisine dayanan dördüncü filmin Deadline’a göre 5 Mart 2021’de vizyona gireceğini duyurdu.
2 Nisan 2021’de yayınlanacak olan Fast And Furious 9, popüler Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni bölümü olacak
Matrix 4, ünlü Matrix serisinin uzun zamandır beklenen 4. bölümü olacak. Lana Wachowski’nin yönettiği bu film, 18 yaşındaki The Matrix Reloaded filminin hikayesini devam ettirecek.
Venom: Let There Be Carnage, farklı Sony Marvel Evreninin ilk devamı. Andy Serkis tarafından yönetilen Venom devam filminin konusu şu anda bilinmiyor. Eleştirmenler tarafından kötü bir şekilde incelenmesine rağmen, Venom 856.1 Milyon Dolar hasılat yapan izleyiciler tarafından benimsendi.
Chris Pratt, 11 Haziran’da sinemaseverleri Jurassic World’e davet edecek. Colin Trevorrow’un yönettiği Jurassic World: Dominion, Jurassic World serisinin 3. filmi olacak.
Muhtemelen tarihin en çok beklenen animasyon devam filmi olan Looney Tunes basketbol topu filmi, sonunda Space Jam: A New Legacy ile ekranlara dönecek. NBA All-Star Michael Jordan’ın yerine üç kez NBA Şampiyonu LeBron James çıkıyor.
Jon Watts‘ın yönettiği İsimsiz Örümcek Adam, Marvel Sinematik Evreni’ndeki 3. Örümcek Adam filmidir. Konu hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş olsa da film, kimliğini açığa çıkaran ve Mysterio‘nun “ölümü” için çerçevelenen Peter Parker’ı takip edecek.
Harry Potter sequel serisinin 3. bölümü, 12 Kasım 2021’de sinemalarda sihri geri getirecek. Filmin yönetmenliğini David Yates üstlenecek ve kadroda, Gellert Grindelwald rolünde Johnny Depp, Tina Goldstein rolünde Katherine Waterston, Credence rolünde Ezra Miller yer alıyor.
Pandora dünyası 10 yılı aşkın süreden sonra nihayet 17 Aralık 2021′de beyazperdeye dönecek. James Cameron’ın yönettiği uzun zamandır beklenen devam filmi, orijinal filmin tüm çekirdek karakterlerini geri getirecek. Oyuncular arasında Neytiri rolünde Oona Chaplin, Vin Diesel ve Jake Sully rolünde Sam Worthington yer alıyor. Konu ise şu anda bilinmiyor.
Dizi/Film/Kitap
Emmy ödülleri, 72. kez sahiplerini buldu
Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Emmy ödülleri 72. kez sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle tören, Los Angeles’taki Staples Center’da çevrimiçi olarak gerçekleşti ve adaylar video konferans yoluyla katılım gösterdi.
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Netflix 160 adaylıkla rekor kırdı
Törenin sunuculuğunu oyuncu ve komedyen Jimmy Kimmel gerçekleştirdi. Emmy ödül törenine, “En İyi Komedi Dizisi” ödülü başta olmak üzere 7 ödül kazanan “Schitt’s Creek” damgasını vurdu. Netflix, toplam 160 adaylıkla tören rekorunu kırarken yalnızca 2 dalda ödül almayı başardı. HBO ise 107 dalda aday gösterilirken 11 ödül almayı başardı. Törende, Apple TV+ ilk Emmy ödülünü kazanırken, Disney+ toplam 8 ödül almayı başardı.
72. Emmy ödüllerini kazananlar
- En İyi Drama Dizisi – Succession (HBO)
- En İyi Komedi Dizisi – Schitt’s Creek (Pop TV)
- En İyi Mini Dizi – Watchmen (HBO)
- En İyi TV Filmi – Bad Education
- En İyi Erkek Oyuncu / Drama – Jeremy Strong (Succession)
- En İyi Kadın Oyuncu / Drama – Zendaya (Euphoria)
- En İyi Erkek Oyuncu / Komedi – Eugene Levy (Schitt’s Creek)
- En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Regina King (Watchmen)
- En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Mark Ruffalo (I Know This Much is True)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama – Billy Crudup (The Morning Show)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama – Julia Garner (Ozark)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi – Dan Levy (Schitt’s Creek)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi – Annie Murphy (Schitt’s Creek)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Uzo Aduba (Mrs. America)
- En İyi Yönetmen / Drama – Andrij Parekh (Succession “Hunting”)
- En İyi Senaryo / Komedi – Daniel Levy (Schitt’s Creek “Happy Ending”)
- En İyi Yönetmen / Komedi – Andrew Cividino, Daniel Levy (Schitt’s Creek “Happy Ending”)
- En İyi Yönetmen / Mini Dizi-TV Filmi – Maria Schrader (Unorthodox)
- En İyi Senaryo / Mini Dizi-TV Filmi – Damon Lindelof, Cord Jefferson (Watchmen “This Extraordinary Being”)
Dizi/Film/Kitap
Dune filmi için ilk tanıtım videosu yayınlandı!
Ünlü yazar Frank Herbert‘in meşhur roman serisi olan Dune aynı isimle tekrardan sinemaya uyarlanıyor. Filmin fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Hayranları tarafından aylardır beklenen yapım 18 Aralık‘ta vizyona girecek.
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Dune filmi 2020’nin en büyük yapımlarından biri olacak!
Warner Bros. stüdyolarından çıkacak olan Dune, pandemi sürecinden nasibini almıştı. Serinin hayranları filmin ne olacağını merakla bekliyordu. Warner Bros. Pictures YouTube kanalından yayınlanan fragmanla aylardır filmi bekleyen hayranların meraklarını bir nebze de olsa gidermiş oldu. Timothée Chalamet’in başrol oynadığı film Denis Villeneuve tarafından yönetiliyor. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Jason Momoa, Charlotte Rampling ve Oscar Isaac gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Bu güzel oyuncu kadrosunun yanı sıra filme müzikleriyle Hans Zimmer eşlik ediyor. Film taşıdığı bu özelliklerle son yılların en büyük yapımlarından biri olacak gibi gözüküyor.