Resident Evil: Infinite Darkness animasyonu Netflix’e geliyor!

Resident Evil: Infinite Darkness animasyon dizisi Netflix‘e geliyor. Sevilen korku oyununun, yeni uyarlamasından bir adet de fragman yayınlandı.

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Resident Evil yine film oluyor, ama bu sefer farklı!

Son dönemlerde sayıları artan oyun uyarlamalarına yeni bir üye daha katılıyor. Capcom yapımı Resident Evil serisi, Netflix‘e animasyon dizisi olarak geliyor. The Witcher dizisinin ardından yine bir oyun uyarlaması ile kullanıcılarını karşılayacak Netflix ise, animasyona ait bir adet fragman yayınladı. Daha önceden Milla Johovic‘in başrolünde yer aldığı seri ile beyaz perdeye taşınan sevilen oyun, bu sefer de animasyon filmi ile hayranlarının beğenisine sunulacak. Resident Evil: Infinite Darkness ismiyle birlikte ekranlara gelecek yapımda hayranların sevdiği karakterlerin yer alacağı öğrenildi.

Infinite darkness is fast approaching. Are you ready? pic.twitter.com/PXfhUNjPE4 — NX (@NXOnNetflix) September 27, 2020

Claire Redfield ve Leon S. Kennedy karakterlerini gördüğümüz fragmana göre Resident Evil: Infinite Darkness, 2021 yılı içerisinde bizlerle birlikte olacak. Son dönemlerde hareketli günlerin yaşandığı Capcom ise, hayranlarına bolca Resident Evil sunmayı amaçlıyor gibi gözüküyor. Resident Evil 2 ve 3‘ü baştan yapan firma, yeni nesil oyun konsolları ile birlikte Resident Evil: Village‘ı geliştiriyor. Öte yandan Netflix‘in elindeki ikinci Resident Evil uyarlaması olacak olan yapım, “canlı aksiyon” uyarlamasından da oldukça farklı olacak. İlerleyen günlerde yeni detayların karşımıza çıkmasını beklediğimiz yapım bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.