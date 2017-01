Resident Evil 7 Xbox One Sürümü Büyük Bir Sürprizle Geliyor

Microsoft’un Xbox bölümü yöneticisi Phil Spencer, Resident Evil 7’nin Xbox One Play Anywhere girişimini destekleyeceğini açıkladı.

Bu demek oluyor ki oyunu Xbox One için satın alan kullanıcılar Windows Store’dan bilgisayarlarına indirebilecek ya da tam tersi şekilde kullanabilecek. Capcom’un korku oyunu Play Anywhere sistemini destekleyen ilk büyük üçüncü parti oyunu oldu. Bugüne kadar Gears of War 4 ve Forza Horizon 3 gibi Microsoft tarafından yayınlanmış oyunlar destekliyordu.

Birden fazla oyun donanımı olanlar önümüzdeki hafta Residen Evil 7 çıktığında hangi platforma almanın daha iyi olacağını düşünmekten kurtulacak. One S versiyonunun bilgisayarda da oynanabilmesi güzel ancak oyun PlayStation 4’te VR destekli olabilir.