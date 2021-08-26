Reno5 Lite ile Sosyal Medyanıza Renk Katın

Oppo’nun Reno5 Lite modeli, sosyal medyayı sık kullananların ihtiyaç duyacağı kamera ve video özellikleriyle birlikte geliyor. Fotoğraf ve video özelliklerinde kendi hikayenizi çekebileceğiniz tüm özelliklere sahip bir akıllı telefon olarak değerlendirebileceğimiz Reno5 Lite, 48MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Reno5 Lite modelinde fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyumla çalışabiliyor.

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Oppo Reno5 Lite, sosyal medya kullanıcılarına neler sunuyor

Reno5 Lite modeli selfie çekmeyi sevenler için de oldukça başarılı özellikler sunuyor. Önde 32MP çözünürlüğünde bir kamerası bulunan Reno5 Lite, iki perspektifi tek seferde yakalamanın yeni bir yolunu da sunuyor. “Çift Görüntülü Video” özelliği sayesinde hem ön hem de arka kameralardan aynı anda kayıt yapabiliyor. Bir yandan arka kamerayla etrafınızı çekerken diğer yandan ön kameranın da yüzünüzdeki heyecanı ölümsüzleştirdiği anı tek bir ekranda görebilir, bunu sosyal medyanızda paylaşarak ortaya çıkaracağınız yaratıcı içeriklerle farkınızı ortaya koyabilirsiniz.

Oppo’nun “Yapay Zeka Portre Video” özelliği Reno5 Lite modelinde güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor.

“Monochrome Video”, tam da yaratıcılıklarını renklerle ifade etmeyi seven kullanıcılar için biçilmiş bir kaftan. Bu özellik her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya farklı bir atmosfer katıyor. Perde arkasında Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliği çalıştığı için hareket halinde bile sabit bir video kaydı yapabiliyorsunuz.

Reno5 Lite, gündüz ya da gece çektiğiniz fotoğrafta arka planı beğenmemeniz durumunda da sizi mutlu edebilecek özelliklerle birlikte geliyor. “Dinamik Bokeh” bulanıklaştırma efekti ışığı çizgilere dönüştürüyor ve arka planın ayrıntılarının görülmesini engelliyor. “Gece Portresi” ise geri plana çok güzel ve yuvarlak mercek ışıkları koyuyor. Oppo Reno5 Lite ayrıca “Yapay Zeka Sahne Geliştirme 2.0” özelliği ile 22 çeşit manzarayı tanıyor.

Oluşturduğunuz videoları sosyal medyanızda paylaşmadan önce “Soloop” uygulaması ile filtreyle, altyazıyla ve müzikle paylaşılabilir film kalitesinde bir klip haline getirebilmeniz de mümkün.