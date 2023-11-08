7-9 Kasım tarihleri arasında Şahne Kasım’da birçok ürün sizi bekliyor. Beyaz eşyalardan akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan hoparlörlere çeşit çeşit teknoloji Şahane Kasım’da MediaMarkt’ta! Aralarından sizin için seçtiğimiz ürünler bulunuyor ancak kampanyaya dahil olan tüm ürünlere göz atmak için buradaki linke göz atabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz ürünler şu şekilde:

VIVO Y22S



vivo’nun yerli üretime dahil ettiği ürünlerden birisi de Y22S modeli. Giriş/orta segmente hitap eden telefonlardan biri olan vivo Y22s, 5000 mAh bataryası, uzun bir süreçten geçerek oluşturulan sağlam kasası, 2 büyük Android güncellemesiyle 3 sene güvenlik güncellemesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. 6.55 inç boyutundaki bu ekranı 90Hz yenileme ile akıcı görüntüler sağlayabiliyor. 50MP ana kamerası ile yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edebilirsiniz. Eğer siz de vivo Y22S’in detaylarına göz atmak ve 7999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

ARZUM Mutfak Ürünleri



Mutfak ürünleri denince akla gelen ilk markalardan birisi de ARZUM. ARZUM Çay Makinesi ile en keyifli anlarınızda çaylarınız her zaman yanınızda. 12 fincan kapasitesi bulunan çay makinesi çelik malzemeden oluşuyor. Ayrıca 3 yıl Arzum Elektrikli Ev Aletleri garantili olduğunu hatırlatalım. Eğer siz de ARZUM Çay Makinesine göz atmak ve 1599 TL’ye satın almakk isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz.

ARZUM tarafındaki bir diğer ürün ise Izgara ve Tost Makinesi. Kahvaltıların vazgeçilmez ürünlerinden birisi olan tostları tam kıvamında ve hızlı bir şekilde hazırlamak isterseniz bu ürün sizin için olabilir. Dik şekilde de muhafaza edebileceğiniz makine, 180 derece açılabilir duruma gelebiliyor. Ayrıca yağ damlama tepsisi sayesinde etrafa yağ sıçratmadan özenle yiyecekleriniz hazırlayabiliyorsunuz. Aşırı ısınma durumunda ise otomatik olarak durabiliyor. Eğer siz de ARZUM Izgara ve Tost Makinesine göz atmak ve 1999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Samsung 55S90C 4K Ultra HD OLED TV



Şahane Kasım’da alınabilecek en iyi ürünlerden birisi de televizyonlar. Bir panel üreticisi olan Samsung, 55S90C 4K Ultra HD OLED TV modeliyle çok dikkat çekici. 55 inç boyutundaki bu ekran OLED panele sahip. Böylece derin siyah renklerin yanında canlı ve kontrastı yüksek görüntüler verebiliyor. 144Hz paneli, görüntüleri çok daha akıcı hale getiriyor ve televizyonda oyun deneyimini bir adım öteye taşıyor. Dolby Atmos destekli üst kanal hoparlörleri ile izlediğiniz içeriklerin keyfini bir sinema salonu efektiyle sizleri sarabiliyor. Smart Hub sayesinde en çok sevdiğiniz ve kullandığınız uygulamaları kolayca kişiselleştirebiliyor, sevdiğiniz filmler, oyunlar ve dizilerle daha fazla vakit geçirebiliyorsunuz.Eğer siz de Samsung 55S90C 4K Ultra HD OLED TV modeline göz atmak ve 71.299 TL’ye satın almak istiyorsanız buradaki linke göz atabilirsiniz.

DELONGHI ECAM290.61.SB Magnifica Evo Otomatik Kahve Makinesi



Kahve severler buraya! DELonghi kahve makinesi ile artık kahveleriniz yapmak çok kolay. 2 fincan kapasitesiyle beraber aynı anda dolum sağlayabilen makine 1.8 litre su haznesine sahip. İster sütlü isterseniz sade bir şekilde kahveleriniz yapabiliyorsunuz. Otomatik kapuçino sistemi sayesinde kahve sevginizi bir adım daha öteye taşıyacak. 2 yıl üretici garantisi altında olan DELonghi otomatik kahve makinesine göz atmak ve 16.999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.