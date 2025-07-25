Son dönemde yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi, Türkiye otomobil pazarında önemli değişikliklere yol açtı. Bu düzenleme, birçok modelin fiyat etiketlerini doğrudan etkilerken, özellikle bazı segmentlerde büyük indirimler gözlemlenirken, üst segmentlerde ise fiyat artışları yaşandı. Pazarda yaşanan bu gelişmeler, otomobil sektörü için yeni bir dönemi işaret ederken, tüketiciler için de fırsatlar sunuyor.

Renault Türkiye’den ÖTV Düzenlemesi Hakkında Açıklama Geldi!

24 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV güncellemeleri, Renault Türkiye‘nin yerli üretim güçlü modelleri olan Clio, Megane Sedan ve Duster için önemli fiyat avantajları sağladı. Bu düzenleme sayesinde, Clio modeli %80’den %75 ÖTV dilimine düşerek 50.000 TL’ye varan bir indirimle tüketicilerle buluşmaya devam ediyor. Renault Türkiye, bu modelle şehir içi kullanımda ekonomik sürüş ve konforu bir arada sunarken, ÖTV indirimi ile erişilebilirliğini artırıyor.

Megane Sedan‘ın benzinli versiyonları da bu ÖTV düzenlemesinden olumlu etkilendi. %80’den %75 ÖTV dilimine geçişle birlikte Megane Sedan‘da 70.000 TL’ye varan indirimler sunuluyor. Bu durum, geniş aileler ve uzun yolculuk sevenler için cazip bir seçenek sunan Megane Sedan‘ın fiyat performans dengesini daha da güçlendiriyor. Renault Türkiye, bu modelle de otomobil alıcılarına önemli avantajlar sağlıyor.

Off-road yetenekleriyle bilinen Duster modelinin Evolution Eco-G versiyonu da yeni ÖTV dilimine girdi. %80’den %75 ÖTV dilimine geçişle beraber Duster Evolution Eco-G, 46.000 TL tutarında bir fiyat indirimi ile kullanıcılarıyla buluşuyor. Renault Türkiye‘nin SUV segmentindeki bu güçlü oyuncusu, hem şehir içi hem de arazi koşullarında üstün performans sunarken, ÖTV indirimi ile daha fazla kişinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu indirimler, Renault Türkiye‘nin pazarlama stratejilerini güçlendiriyor.

Renault Türkiye ÖTV Hakkında Resmi Açıklama

24 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV güncellemeleri ile Renault’nun Türkiye’de üretilen güçlü modelleri Clio, Megane Sedan ve Duster’da önemli fiyat avantajları sunuluyor. Clio modeli, yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 50.000 TL’ye varan indirimle satışlarına devam ediyor. Megane Sedan modelinin benzinli versiyonlarında da yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçilmesiyle birlikte 70.000 TL’ye varan indirim sağlanıyor. Duster’ın Evolution Eco-G versiyonu ise yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 46.000 TL tutarında fiyat indirimi ile kullanıcılarıyla buluşuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş ise “Türkiye’nin severek kullandığı ve en çok tercih ettiği modellerimiz yerli üretim avantajı ve son ÖTV düzenlemesi ile tüketicisine uygun fiyat skalası sunuyor. Hâlihazırda çok sevilen bu üç önemli modelimizin tercih edilirliğinin daha da artacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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Siz Renault’un ÖTV düzenlemesi hakkındaki açıklaması hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.