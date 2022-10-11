Renault’nun bir yan kuruluşu olan Mobilize, önümüzdeki iki yıl içinde 200 şarj alanından oluşan bir hızlı şarj ağı kurmayı planlıyor. Her bir lokasyonda 400kW’a kadar güç sağlayabilen 6 ultra hızlı şarj noktası bulunacak. Tesislerde ayrıca bir bekleme alanı da bulunacaktır.

Mobilize, 2024 ortasına kadar 200 şarj noktasına sahip olmayı hedefliyor. Bu yerler “ağırlıklı olarak” otoyollara beş dakikadan daha kısa mesafedeki Renault bayilerinde olacak. Fransa’da en az 90 şarj noktası olacak, yani ana otoyollarda her 150 kilometrede bir şarj noktası bulunacak.

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Şirket Autoweek’e Hollanda’da lokasyon olmayacağını, ancak Belçika’da olacağını söyledi. Ayrıca, araç sürücülerinin ‘Hamburg’dan Sevilla’ya kaygısızca gidebilmeleri’, İspanya’nın güneybatısından Almanya’nın kuzeyine uzanan bu güzergahta şarj noktalarının bulunacağını ima etmektedir.

Mobilize, enerji şebekesi üzerindeki yükü azaltmak için enerjiyi tampon olarak kullanılan bataryalarda depolayacaktır. Şirket ayrıca bazı noktalara güneş panelleri yerleştirmeyi planlıyor. Buradaki fikir, hiçbir araç şarj edilmediğinde bataryaların şarj edilmesidir. Daha sonra, bir araç şarj edildiğinde, akülerden gelen elektrik yeniden şarj edilmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Mobilize’a göre bu bataryalar, aynı anda birden fazla araç şarj edilirken bile şarj alanlarının araçları daha hızlı ve daha istikrarlı bir şekilde şarj etmesine de olanak sağlamalıdır. Mobilize, bu batarya sisteminin 600kW’a kadar güç sağlayabildiğini ve birkaç şarj sahasının aynı anda tam güç sağlamasına olanak tanıdığını iddia ediyor. Batarya sistemi aynı zamanda daha az ağır şebeke bağlantısına ihtiyaç duyulması anlamına geliyor ve bu da maliyetleri düşürüyor.

Mobilize Renault’ya ait olsa da, hızlı şarj cihazları diğer otomobiller için de kullanılabilecek. Şarj cihazları 7/24 kullanılabildiği gibi, her bir şarj konumuyla ilişkili bekleme alanı da kullanılabilir. Mobilize şarj kartına sahip müşteriler, Mobilize hızlı şarj ağında indirim alacaktır.