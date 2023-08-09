Rekabet Kurulu, teknoloji sektörünün önemli oyuncuları Samsung, LG, Arçelik ve SVS’yi satıcılarına yeniden satış fiyatı konusunda müdahalede bulunmakla suçladı ve bu gerekçeyle dört firmaya toplamda 628,4 milyon lira idari para cezası verdi. Rekabet Kurumu adil bir piyasa oluşturmak için dehşet cezalar kesmeye devam ediyor!

Rekabet Kurumu’ndan Samsung, LG, Arçelik ve SVS’ye Toplam 628 Milyon Lira İdari Para Cezası!

Samsung, LG, Arçelik ve SVS’nin yeniden satış fiyatı tespiti, yani üst pazarda bulunan üreticinin alt pazarda bulunan yeniden satıcıya ürünün satışıyla ilgili bir fiyat dikte ettirme yoluyla rekabeti ihlal ettiği iddia edilmişti.

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti., LG Electronics Ticaret A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda alınan karara göre Rekabet Kurulu, yapılan incelemeler, yazılı ve sözlü savunmalar doğrultusunda bir karar verdi.

Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri gerekçesiyle Arçelik Pazarlama A.Ş.’ye 379 bin 161,06 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurum, ayrıca, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 227 milyon 161 bin 142,04 lira, SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketine 1 milyon 984 bin 907 lira, LG Electronics Ticaret AŞ’ye de 33 milyon 870 bin 305,21 lira idari para cezası verilmesine hükmetti. Böylece, söz konusu 4 şirkete toplam 628 milyon 395 bin 515,31 lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu, teknoloji sektöründe rekabetin sağlanması ve adil bir pazar ortamının oluşturulması amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda, şirketlerin rekabeti engelleyici veya çarpıtıcı davranışlarını tespit ederek gerekli yaptırımları uyguluyor.

Bu kararla birlikte Samsung, LG, Arçelik ve SVS gibi büyük teknoloji şirketlerine verilen idari para cezalarının sektördeki rekabetin korunmasına yönelik bir adım olduğu belirtiliyor. Şirketlerin bu tür davranışlardan kaçınarak adil bir pazar rekabetine katkı sağlaması önem arz ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Rekabet Kurumu’nun bu cezası adil mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!