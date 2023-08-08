Taksim Meydanı’nda havaya saçılan 1 dolarlık banknotlar ve dövizlerin toplanması için yaşanan kargaşa sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak merak edilen kimin bu dolarları saçtığı ve ardından yaşanan kargaşanın sebebiydi. Kimin Taksim’de düğüne gelmiş gibi havaya dolar saçtığı belli oldu! Meğer onlar OnlyFans içerik üreticileriymiş!

Taksim Meydanı’nda Havada Uçuşan Dolarlar: Sosyal Medya Kargaşası

Vatandaşların havada uçuşan dolarları toplamak için birbirleriyle yarıştığı görüntüler hızla yayıldı ve birçok kişi bu manzaraya tepki gösterdi. Ancak sonradan ortaya çıkan bilgilere göre, bu olayın arkasında OnlyFans içerik üreticileri olduğu belirlendi.

Sosyal medyada dikkat çeken videoda farklı kıyafetlerle yürüyen ve havada dolar saçan bir grup görüntülenmişti. Ancak bu kişilerin sıradan vatandaşlar olmadığı, aslında OnlyFans içerik üreticileri olduğu anlaşıldı. Videonun altına ekledikleri “Taksim’de muhtaçlara dolar dağıtalım dersek“ notuyla tepki çeken içerik üreticileri, kendilerini takip edenlere dolar attı.

Ancak bu olayın ardında daha büyük bir hikaye var. OnlyFans platformu, yetişkin içerik üreticileri ve takipçileri tarafından kullanılıyordu. Ancak Türkiye, Haziran ayından itibaren OnlyFans’a erişim engeli getirdi. Erotik içerik üreticileri ve onların takipçileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurular yaparak platformun kapatılmasını istemişti.

Bu talepler sonucunda OnlyFans, Türkiye’de yasaklandı. Dolayısıyla Taksim Meydanı’ndaki dolar saçma olayının arkasındaki kişiler, aslında bu platformda içerik üretmekte olan kişilerdi. Olay, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı ve yetişkin içerik platformlarına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu görüntüler ne anlama geliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!