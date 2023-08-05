Türkiye’de büyük ilgi gören sesli kitap platformu Storytel, Rekabet Kurumu tarafından rekabete aykırı eylemlerde bulunmakla suçlandı. Merkezi İsveç’te bulunan ve Türkiye’de de birçok aktif kullanıcısı olan ve seslendirme için tanınmış isimlerle çalışan Storytel’in, rakip firmaların piyasaya girişini engellemek amacıyla uzun süreli münhasırlık anlaşmaları yaptığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Storytel Türkiye’deki sesli kitap uygulaması pazarının dengesini bozuyor olabilir!

Rekabet Kurumu Konu Hakkında Açıklama Yaptı!

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama kurumun 06.04.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda elde edilen bulguların, soruşturma açmak için yeterli olduğu belirtildi. Ancak konuyla ilgili detaylı bilgiler açıklanmadı. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin, sesli kitap pazarına girişi engelleyecek şekilde yayınevi ve eser sahipleriyle uzun süreli münhasırlık anlaşmaları yaptığı iddiasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği belirtildi.

Storytel’in rekabete aykırı eylemleri hakkındaki soruşturma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı. Yapılan önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Storytel, Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip ve sesli kitap pazarında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Ancak rekabetin korunması açısından önemli olan piyasada adil rekabetin sağlanması. Rekabet Kurumu, bu tür eylemleri takip ederek, tüketicilerin çeşitli seçeneklere ve adil fiyatlandırmaya erişebileceği bir rekabet ortamının korunmasını sağlamak amacıyla önemli bir rol üstleniyor.

Storytel hakkındaki soruşturma sonucunda alınacak kararlar, Türkiye’deki diğer teknoloji ve içerik platformları için de bir örnek teşkil edebilir. Tüketiciler, bu tür soruşturmaların sonuçlarını yakından takip ederek, tercih edecekleri platformların rekabet kurallarına uygun şekilde faaliyet gösterdiğinden emin olabilirler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Storytel’e soruşturma açılması doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!