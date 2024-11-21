Rekabet Kurumu, ödeme sistemlerinin iki büyük ismi olan Mastercard ve Visa hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamaya göre, her iki şirketin de Türkiye’de yürüttüğü şema hizmetleri ve dijital cüzdan faaliyetlerinde rekabeti ihlal eden davranışlar sergilediği iddia ediliyor. Bu soruşturma, 24 Ekim tarihli toplantıda alınan kararla resmen başladı.

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa’ya Rekabet Soruşturması Başlattı

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddelerini ihlal etmiş olabileceği belirtildi. İncelemenin odağında Mastercard Incorporated ve Visa Inc. şirketlerinin Türkiye’deki çeşitli temsilcilikleri bulunuyor.

Bu soruşturma ile, ödeme sistemleri pazarında adil rekabet koşullarının yeniden tesis edilmesi hedefleniyor. Henüz soruşturmanın ne kadar süreceği ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise belirsizliğini koruyor. Büyük ihtimalle soruşturma ilerleyen dönemlerde daha da detaylanacaktır.

Şema hizmetleri, ödeme ekosisteminin önemli bir unsuru olarak kart çıkaran ve kabul eden kuruluşlar arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Bu sistemler, ticaretin dijitalleşmesinde kritik bir rol oynuyor. Dijital cüzdan ise tüketicilere, kart bilgilerini bir defa kaydederek hızlı ve pratik ödeme yapma imkanı sunuyor. Ancak bu hizmetlerin rekabet kurallarına uygun yürütülmesi büyük önem taşıyor.

Mastercard ve Visa gibi global firmaların Türkiye pazarındaki etkisi, bu tür soruşturmalarla sık sık gündeme geliyor. Rekabetin korunması adına yürütülen bu adımlar, hem tüketicilerin hem de işletmelerin çıkarlarını korumayı amaçlıyor. İlerleyen süreçte Rekabet Kurumu‘nun açıklamaları, bu kritik soruşturmanın seyrini belirleyecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce son zamanlarda bu tür soruşturmaların sayısı neden arttı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!