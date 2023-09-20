Rekabet Kurumu, Türkiye’nin önde gelen canlı skor uygulamalarından biri olan Mackolik hakkında önemli bir karar aldı. Mackolik’in pazar rekabetine aykırı davranıp davranmadığını ve reklamlarının diğer bahis platformlarına eşit fırsat tanıyıp tanımadığını belirlemek amacıyla bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında Mackolik’e geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. İşte detaylar!



Mackolik Reklamları Göz Hapsinde!

Rekabet Kurumu’nun aldığı karara göre, Mackolik’in Nesine reklamlarının rakip bahis platformlarına karşı ayrıcalıklı bir konum sağlamaması gerekiyor. Bu nedenle Mackolik’ten, reklamlarında düzenlemeler yapması ve rakiplerini eşit şekilde kullanıcılara göstermesi talep ediliyor.

Ayrıca, Mackolik’in reklam alanlarını diğer bahis platformlarına açması ve bu konuda diğer firmalara bilgi vermesi talep ediliyor. Bu sayede diğer bahis platformlarının da reklam alanlarından faydalanmaları sağlanabilir. Bu adımlarla eşit rekabet koşullarının oluşturulması amaçlanıyor.

Rekabet Kurumu, Mackolik’e bu düzenlemeleri 15 gün içinde hayata geçirmesi ve diğer bahis firmalarının tekliflerini 30 gün içinde kendilerine bildirmesi gerektiğini bildirdi. Bu kararın amacı, Türkiye’deki bahis pazarında adil rekabetin korunması ve tüketicilerin çeşitli bahis seçeneklerine erişimini sağlamak olarak öne çıkıyor. Bu süreçte Mackolik’in bu düzenlemelere uyum sağlayıp sağlamayacağı yakından takip edilecek.

İlginizi Çekebilir: Emniyetten Kapsamlı Sosyal Medya Operasyonu! 27 Gözaltı Var!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Rekabet Kurumu’nun bu adımı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!