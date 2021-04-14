Genel
Rekabet Kurumu, Google’a 296 milyon lira idari para cezası kesti
Rekabet Kurumu, Google hakkında genel arama hizmetleri pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmasında karar açıkladı. Buna göre, Google’a 296 milyon lira idari para cezası verildi.
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Arama motoru devi Google, sonuçlarda rakiplerini dışlamakla suçluyordu. Arama ve konaklama fiyatı sorgularında Google’ın kendi hizmetlerini bu alanlarda hizmet veren diğer şirketlerin önüne koyduğu temel tartışma konusu.
Google avukatları, Mart ayının sonunda söz konusu iddialara karşı sözlü savunma yapmıştı. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. avukatları şirketin rekabeti bozmadığını iddia etmişti.
Şikayetçi taraf da Google’nın yerel arama hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığını öne sürmüştü.
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.
Rekabet Kurumu 296 Milyon lira para cezası kesti
Rekabet Kurumu, dünyanın en popüler arama motoru Google’a 296,1 milyon TL idari para cezası kestiğini açıkladı. Söz konusu ceza ile ilgili olarak yapılan açıklamada Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verildiği ifade edildi.
Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle:
1.Hakkında soruşturma yürütülen Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna,
2.Google’ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,
3.Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi, 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren
-Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen 296.084.899,49 TL idari para cezası verilmesine,
4.Madde 2’de belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’a:
a. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına,
b. Google’ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum’a rapor sunmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.”
2020’DE 2 CEZA
Rekabet Kurumu, Google’a ve bağlı olduğu şirketlere 2020 yılında iki büyük ceza kesmişti.
İlk ceza Google’ın arama hakimiyetini kullanarak çevrimiçi pazardaki faaliyetleri zorlaştırdığı gerekçesiyle kesilmişti. Google’a 98 milyon liralık ceza verilmişti.
Rekabet Kurumu Google’a bir cezayı da Adwords reklamları nedeniyle kesmişti. Açıklanan kararda ‘genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği’ ifadelerine yer verilmişti. Rekabet Kurumu bu soruşturma nedeniyle Google’a 197 milyon lira ceza kesmişti.
Rekabet Kurumu’nun bu cezası Global Competition Review’ın Küresel Ölçekte Yılın En İyi Rekabet Kararı adayları arasında gösterilmişti.
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Genel
Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III modelleri tanıtıldı
Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sony, amiral gemisi yeni telefonları Xperia 1 III ve Xperia 5 III modellerini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Akıllı telefon üreticisi Sony, yeni akıllı telefonları olan Xperia 1 III ve Xperia 5 III modellerini duyurdu. Pek çok ortak özelliğe sahip cihazlar; ekran, RAM ve depolama gibi konularda birbirlerinden ayrılıyorlar.
Sony, yeni akıllı telefonlarını geliştirirken yine kamerayı ana odak noktası kabul etmiş ve bu nedenle cihazları ”Dünyanın Dual PD sensöre sahip değişken telefoto lensli ilk akıllı telefonları” olarak tanımlıyor. Zaten hızlı ve doğru olan Sony’nin otomatik odaklama teknolojisi, yeni modellerde daha da iyileştirilmiş durumda.
Sony Xperia 1 III modeli; 6.5 inç büyüklüğünde ve OLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı vadeden bu telefon, 1644 x 3840 piksel çözünürlük kalitesi sunuyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alan Xperia 1 III; 12 GB RAM’e ek olarak 256 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca telefonda 4.500 mAh batarya yer alıyor ve bu batarya 30W hızlı şarj ile dolduruluyor.
Ön kamerasında 8 Megapiksellik bir kamera kullanan Sony, arka tarafta bizleri 12 Megapiksel ile karşılıyor. 12 Megapiksel ana kameraya, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 12 Megapiksel telefoto eşlik ediyorken 3D iTOF sensörü de bulunuyor.
Sony Xperia 1 III modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Ekran: 6.5 inç, OLED panel, 4K çözünürlük, 1644×3840 piksel ve 120Hz Tazeleme hızı
- Arka Kamera: 12MP, f/1.7 ana kamera, 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera, 12 MP, f/2.3-f/2.8 telefoto kamera
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0
- Batarya: 4.500 mAh kapasiteli 30W hızlı destekli
- İşletim Sitemi: OS: Android 11
Sony Xperia 5 III modeli; 6.1 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan, 120 Hz yenileme hızına sahip ve OLED bir ekran ile geliyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alan Xperia 5 III; 8 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca telefonda 4.500 mAh batarya yer alıyor ve bu batarya 30W hızlı şarj ile dolduruluyor.
Ön kamerasında 8 Megapiksellik bir kamera kullanan Sony, arka tarafta bizleri 12 Megapiksel ile karşılıyor. 12 Megapiksel ana kameraya, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 12 Megapiksel telefoto eşlik ediyorken 3D iTOF sensörü de bulunuyor.
Sony Xperia 5 III modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ekran: 6.1 inç, OLED panel, Full HD+ çözünürlük, 120Hz Tazeleme hızı
- Arka Kamera: 12MP f/1.7 ana kamera, 12 MP f/2.2 ultra geniş açı kamera, 12 MP f/2.3-f/2.8 telefoto kamera
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0
- Batarya: 4.500 mAh kapasiteli 30W hızlı destekli
- İşletim Sitemi: OS: Android 11
Son olarak Siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasa sürülecek olan Sony Xperia 1 III ve siyah, yeşil ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunulacak Xperia 5 III‘ün fiyatı henüz açıklanmadı.
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Genel
Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP’ten 2 yıldız aldı!
Avrupa‘da satılan otomobillerin güvenliğini değerlendiren kuruluş olan Euro NCAP, en son güvenlik karnelerini paylaştı. Son test edilen araçlar Yeni Dacia Sandero, elektrikli VW ID.4 ve elektrikli Skoda Enyaq iV oldu. Fakat bu üçlü arasından en çok dikkat çeken ise yeni Sandero. Çünkü diğer iki aracın standart güvenlik ekipmanı ile 5 yıldız aldığı testlerde o, yalnızca 2 yıldız alabildi.
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Romanyalı üreticinin bir süre önce tamamen yenilediği Sandero, yetişkin güvenliğinde %70, çocuk güvenliğinde %72 ve genel toplam olarak 2 yıldız aldı. Aracın en çok puan kaybettiği yer ise yaya koruma ve güvenlik destek sistemleri. Bu kısımlardan sırasıyla %41 ve %42‘lik başarı oranına sahip. Tabi Euro NCAP’in derecelendirmesinin böyle olması gözünüzü korkutmasın. Çünkü aracın, sadece çarpışmalardaki koruması üzerinden bir puanlama yapılsaydı 4 yıldız almasının muhtemel olduğu söyleniyor. Son değerlendirme kriterlerinde elektronik destek sistemleri, yolcu güvenliği puanını arttırmada çok önemli bir hale geldi. Yoksa aracın, tabiri caizse “kağıt” gibi olduğu bir durum bulunmuyor. Test videolarındaki burulmaları ve hasarları gördüğünüzde siz de kötü olmadığına hak vereceksiniz. Fakat günümüzde bu yıldız sayısının, araç satışlarına oldukça önemli bir kriter olduğu da su götürmez bir gerçek.
Euro NCAP: Dacia, fiyat kırmaya çalışırken güvenlikten ödün vermemeli
Euro NCAP Genel Sekreteri Michiel van Ratingen (Evet, adamın soyadında bile rate var), “Güvenlik konusunda her geçen gün büyük ilerlemeler kaydedilen bir dönemdeyiz. İstenmeyen durumların önüne, yüksek teknolojiler kullanılarak geçilmeye çalışılıyor. Dacia, kendi pazarını oluşturmuş ve ona yönelik çalışmalarını oldukça iyi yöneten bir şirket. Fakat iki yıldızlı bir değerlendirme, düşük maliyetli ürünler için bile oldukça düşündürücü bir sonuç. Kameralı sistemlerin olmayışı, pazara aykırı ve üzücü bir durum. Fakat bu durumun, Dacia’nın yeni güvenlik yönetmeliğine uyması için oldukça göze batan bir uyarı olduğunu düşünüyorum.” diyor.
VW ID.4 ve Skoda Enyaq iV, değerlendirme sonuçlarıyla övgü aldı
Haberin başında da söylediğimiz gibi Dacia Sandero, VAG’ın iki elektrikli SUV modeli olan VW ID.4 ve Skoda Enyaq iV ile aynı zamanda test edildi. ID.4, yetişkin yolcu korumasında %93, çocuk yolcu korumasında %89, yaya güvenliğinden %76 ve güvenlik ekipmanlarından %85 puan aldı. Enyaq iV ise yetişkin güvenliğinde %94, çocuk güvenliğinde %89, yaya güvenliğinde %71 ve güvenlik ekipmanlarında %82 başarıya ulaştı.
van Ratingen, “Skoda ve VW, güvenlik konusunda nelerin yapılabileceğini açıkça gösteriyor. Müşterilerine sunabildikleri bu yüksek seviyedeki güvenlik için kendilerini tebrik ediyoruz.” dedi.
Yeni Dacia Sandero’nun özelliklerini kısaca hatırlayalım
2004‘ten beri satışta olan bir model olan Sandero, dünya çapında 2.1 milyonluk satış adedine sahip. Çıktığı ilk günden beri 2. nesil Clio‘nun mimarisini kullanan araç, en son neslinde Renault-Mitsubishi-Nissan Grubu‘nun CMF-B mimarisini kullanmaya başladı. Bu mimari, en son nesil Clio‘da da kullanılıyor.
Aracın motor seçenekleri 1.0 litrelik 3 silindirli (12 Valf) ünitelerden oluşuyor. Giriş seviyesinde 1.0 SCe 65 beygirlik motor, 5 ileri manuel şanzımanla satılıyor ve sadece normal Sandero‘da alınabilir. 1.0 TCe 90 beygirlik motor ise hem 6 ileri manuel hem de X-Tronic (CVT) şanzımanla alınabiliyor. Bu seçeneği hem Stepway hem normal modelde alabiliyorsunuz. Son seçenek ise sadece 6 ileri manuel ile satılan, fabrika çıkışı LPG’li 1.0 ECO-G 100 beygirlik ünite.
Yeni Sandero Ailesi‘nin diğer tüm ayrıntılarına ve fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Euro NCAP, Carscoops, Dacia, Motor 1 TR
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Genel
Van Gölü fotoğrafı NASA’nın yarışmasında birinci seçildi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraf arasından birinci oldu.
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen “Dünya Turnuvası” adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafı, oyların çoğunu alarak birinci seçildi.
Rubins’in 12 Eylül 2016’da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012’de çekilen Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu kare, 32 fotoğraf arasından finale kalmıştı.
8 Mart’ta görücüye çıkan ve tamamı astronotlar tarafından çekilen 32 kare arasındaki rekabet “earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth” internet sitesi üzerinden yapılan oylamalarla, bugün ABD yerel saatiyle 12.00’de sona erdi.
Biz Van Gölü'nün güzelliğini biliyorduk, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı fotoğraf yarışmasıyla dünya da öğrenmiş oldu. 😊
5 turun sonunda, 32 yer içinde 1'inci seçilen Van Gölü'müz için oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. 🥇#VanGölü #ÜlkeminHerKöşesiCennettir pic.twitter.com/EgQumsVRSF
— Murat KURUM (@murat_kurum) April 13, 2021
NASA Earth isimli web sayfasında bugün birinci seçildiği belirtilen Van Gölü fotoğrafı için finale kalmaya hak kazandığında, “Sodalı gölün bu fotoğrafı, çeyrek finallerde oyların yüzde 94’ünü aldı ve finalde de aynısını yapmaya hazırlanıyor.” ifadesine yer verilmişti.
Yarışmaya katılan 32 fotoğraf için 930 binden fazla oy kullanıldığı kaydedildi.
Doğu Anadolu Bölgesinin en önemli değerlerinden biri olan ve bozulmamış doğasıyla insanları cezbeden Van Gölü’nün, uluslararası bir yarışmada gündeme gelmesi büyük yankı bulmuştu.
Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere, bir çok kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütü de destek çağrısı yapmıştı.
Şehrin eko turizmine sağlayacağı katkıyı düşünen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise uzaydan fotoğrafı çeken Astronot Kate Rubins’i, resmi olarak kente davet ettiklerini duyurmuştu.
NASA astronotunun uzaydan çektiği fotoğrafta Erciş Körfezi’ndeki akıntıları çok net bir şekilde görebiliyor. Uzaydan bakıldığında başka hiçbir gölde görmenin mümkün olmadığı bu akıntı izleri sudaki soda miktarının bol olmasından kaynaklanırken, oluşan beyazlık görsel bir şölene dönüşüyor.
NASA Dünya Gözlem Turnuvası Editörü Carlowicz: ‘Van Gölü kazanacak’ demiştim
Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan yarışmanın arkasındaki kurum olan Dünya Gözlemevi internet sitesinin editörü Michael Carlowicz, Dünya Gözlemevi sitesinin 1999’da NASA Bilim Biriminin parçası olarak kurulduğunu ve her gün yeryüzünün uzaydan çekilen fotoğraflarını yayınladığını ifade ederken; ağırlıklı olarak kültürel yapılar, coğrafi ve iklim şekillerine ilişkin astronotların çektiği fotoğraflardan arşivler oluşturduklarını belirtti.
Fotoğraf çekimi işlemlerinin tamamen rastgele olmadığını ifade eden Carlowicz, “NASA Johnson Uzay Merkezinin bir takımı var, Dünya Bilim ve Uzaktan Algılama Birimi. Bu birim astronotlara uzaya gitmeden önce fotoğraf eğitimi verir. Orada iken de onlara her gün belirli hedefler koyar. Örneğin ‘bugün şu saatte Amazon Ormanları’nın üzerinden geçeceksiniz lütfen fotoğraf çekin. Şu saatte başka bir yerde olacaksınız oranın fotoğraflarını çekin.’ şeklinde NASA Johnson Merkezi talimat verir” ifadeleriyle NASA’nın bu konuda özellikle görev verdiğini belirtiyor.
Dünya Turnuvası için başlangıçta yaklaşık 190 fotoğrafın seçildiğini, bunlardan da elemeler yaparak sona kalan 32 fotoğraf ile turnuva düzenlediklerini dile getiren Carlowicz, farklı kanallardan önerilen fotoğrafları seçmeye özen gösterdiklerini belirterek, “Van Gölü 5 kişi tarafından önerildi, fotoğrafı bunun üzerine ben seçtim” dedi.
Seçilen fotoğrafların güzel olması dışında bir kriterlerinin olmadığını kaydeden Carlowicz, “Van Gölü’nü seçmemin biraz da eğlenceli bir hikayesi var. Bunu (turnuvayı) martta ilk düzenlediğimizde çalışma arkadaşlarıma ‘Hangisinin kazanacağını biliyorum. Van Gölü kazanacak’ demiştim.” ifadesini kullandı.
Carlowicz, uzaydan fotoğraflarını yayınladıkları birçok yeri yakından görmek istediğini belirterek, Van Gölü’nün de görmek istediği yerler arasında olduğunu söyledi.
Van Gölü
Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi; Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşan kraterde biriken suların oluşturduğu varsayılan volkanik bir göldür. Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü’nün yüzölçümü 3.713 km²’dir. Van Gölü hem tatlı su hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir sucul ekosistemdir. Suları tuzlu ve sodalıdır.
Göl suyu tuzluluk oranı %o19, pH’sı ise 9.8 dir. Göl su seviyesi iklime bağlı olarak yükselip, düşmektedir. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 metredir. Gölün ortalama derinliği 171 m, en derin yeri ise, 451 metredir. Gölün doğu bölümünde dört ada vardır. Bunlar; Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adalarıdır. Adalar tarihi ve turistik özelliğe sahiptir ve 1990 yılında Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmişlerdir.
Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür ayrıca Türkiye’de bulunan en büyük göldür. Gölün tuzlu-sodalı suları, biyolojik çeşitliliği sınırlamaktadır. Gölde bilinen 103 tür fitoplankton, 36 tür zooplankton ve tek bir tür balık inci kefalı, (Chalcalburnus tarichi) yaşamaktadır. Göl etrafı karadan 430 km.dir. Yöre halkına göre gölde bir canavar yaşamaktadır. Söylentiyi çıkaranların amaçlarının bölgeye turist çekmek olduğu söylense de, söylentileri araştırmak amacıyla bölgede pek çok bilimsel araştırma ekibi çalışmalar yapmıştır.
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