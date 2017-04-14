Rekabet Kurumu, Aral ve Diğer Teknoloji Firmalarının Neden Ceza Aldığını Açıkladı

Rekabet Kurumu geçtiğimiz yıllarda Aral, Bimeks, D&R, Teknosa, Vatan, Gold, Kliksa, LG, Philips ve Vestel gibi firmalara soruşturma başlatmıştı.

Rekabet Kurumu bu soruşturma sonucunda bütün firmalara cezalar kesmişti. Bunun nedeni ise açıklandı.

Kurum’un açıklamasında Aral için “Bilgisayar ve konsol oyunları pazarına yönelik 13.11.2014 tarihli başvuruda özetle; Aral, bilgisayar ve konsol oyunlarının Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı konumunda olduğu, Aral’ın dağıtımını yaptığı oyunları yüksek fiyata satabildiği, aynı markanın nihai satış noktalarına yönelik yeniden satış fiyatının belirlenmesi uygulaması içerisinde olduğu, bilgisayar ve konsol oyunlarının farklı platformlarda satışının yaygınlaşmasıyla fiyatlarda meydana gelen düşüşleri Aral’ın ana oyun dağıtıcıları ile yaptığı anlaşma/uyumlu eylem ile engellediği iddia edilerek markanın eylemlerinin incelenmesi talep edilmektedir.” ibaresi yer aldı. Benzer açıklamalar ceza alan diğer teknoloji firmaları için de yer alıyor.

Kurum’un yayınladığı raporda ayrıca şirketler arası yazışmalar da yer alıyor. Bu yazışmalara göre firmalar belirlenenden düşük fiyata oyun satan rakip firmayı Aral’a şikayet ediyor. Aral ise bu fiyatı hemen yükselttireceklerini taahhüt ediyor. Şikayetçi firmalar genel olarak fiyatların değişmediği takdir de kendi fiyatlarını da düşürmekle tehdit ediyorlar.

Bunun gibi 35’ten fazla belge yer alıyor. Kurum ise 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesine aykırı olduğunu ve rekabeti engellemeye yönelik hareketten dolayı ceza kesti. Ayrıca LG, Vestel ve Philips gibi isimler de ürünler de fiyat eşitlemesi yaptıklarından dolayı cezaya çarptırıldı.

Rekabet Kurumu tarafından yayınlanmış olan kararın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.