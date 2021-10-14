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İnceleme

Favori Mod: Şeffaflık | OPPO Enco Free 2 İnceleme

OPPO, Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile iş birliğinin ürünü olan yeni nesil gerçek kablosuz kulaklık modeli Enco Free2’yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Genel hatlarıyla gayet başarılı olan kablosuz kulaklığın öne çıkan özelliklerine baktığımız zaman;

42 dB Derin Kişiselleştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme

Üçlü Mikrofon Çağrı Gürültüsü Engelleme

30 Saate Kadar Müzik Çalma Süresi

Şeffaflık Modu

Bluetooth 5.2 Desteği

IP54 Sertifikası: Toza ve Suya Dayanıklılık

10 mm Dinamik Sürücü

20 Hz-20 kHz Frekans Yanıt Aralığı

38 dBV Mikrofon Hassasiyeti

47,6 kg Ağırlık

4,4 gr Kulaklık Ağırlığı

41 mAh Kulaklık Pil Kapasitesi

480 mAh Şarj Kutusu

Pil Kapasitesi

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Salih Eray Okan

Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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