İnceleme
Favori Mod: Şeffaflık | OPPO Enco Free 2 İnceleme
OPPO, Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile iş birliğinin ürünü olan yeni nesil gerçek kablosuz kulaklık modeli Enco Free2’yi kullanıcıların beğenisine sundu.
Genel hatlarıyla gayet başarılı olan kablosuz kulaklığın öne çıkan özelliklerine baktığımız zaman;
42 dB Derin Kişiselleştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme
Üçlü Mikrofon Çağrı Gürültüsü Engelleme
30 Saate Kadar Müzik Çalma Süresi
Şeffaflık Modu
Bluetooth 5.2 Desteği
IP54 Sertifikası: Toza ve Suya Dayanıklılık
10 mm Dinamik Sürücü
20 Hz-20 kHz Frekans Yanıt Aralığı
38 dBV Mikrofon Hassasiyeti
47,6 kg Ağırlık
4,4 gr Kulaklık Ağırlığı
41 mAh Kulaklık Pil Kapasitesi
480 mAh Şarj Kutusu
Pil Kapasitesi
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