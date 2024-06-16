Yerel hükümet destekli bir yayın olan The Shanghai Observer’a göre, Şangay’da ABD’li otomotiv devi Tesla’nın Tam Otomatik Sürüş (FSD) yazılımının 10 araçta test edilmesine izin verildi. Bu gelişme, Çin’de potansiyel olarak daha geniş bir kullanıma sunulmasının önünü açabilir ve dünyanın en büyük otomobil pazarındaki rekabeti yoğunlaştırabilir.

İçindekiler Tesla tam otonom sürüşünü 10 araçta test edecek

Tesla tam otonom sürüşünü 10 araçta test edecek

FSD’nin Çin’de başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi, rekabet ortamını önemli ölçüde etkileyecektir. ABD’li otomotiv devi, daha gelişmiş bir sürücü destek sistemi sunarak yerli rakiplerine karşı avantaj elde edecek. Bu durum, giderek daha uygun fiyatlı gelişmiş sürücü destek özellikleri sunmaya odaklanan bir fiyat savaşını tetikleyebilir.

Tesla, Çin’de daha geniş bir FSD sunumunun temelini atıyor. Son dört yıldır abonelik hizmeti olarak FSD’nin sınırlı bir sürümünü sunuyor. Nisan ayında CEO Elon Musk, planlanan lansmanı görüşmek üzere Pekin’i ziyaret etti. Ayrıca, Mayıs ayında FSD’nin Çinli yetkililere kaydettirilmeye hazırlandığı haberi ortaya çıktı.

Son gelişmeler sadece FSD’nin ötesine uzanıyor. Şirketin Çin pazarına olan bağlılığı, Mayıs ayında Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, Şanghay’da bir Megapack enerji depolama pil fabrikasının inşa edilmesiyle daha da vurgulanıyor. Ek olarak, The Shanghai Observer, ABD’li otomotiv devinin Shanghai Lingang ile bir sözleşme imzaladığını belirtiyor ve yerel ticarileştirme çabalarını öne sürüyor.

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Bu adımlar, Çin pazarında daha güçlü bir konum elde etmek için yapılan stratejik hamleler olarak değerlendiriliyor. Tesla’nın FSD yazılımının Çin’deki başarısı, küresel otomotiv endüstrisindeki dengeleri de değiştirebilir.