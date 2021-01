Asus ROG, yeni dizüstü oyun bilgisayarlarını duyurdu!

Asus ROG tarafından CES 2021’de gerçekleştirilen online lansmanda, ROG Citadel XV, ROG Flow X13, Zephyrus Duo 15 SE ve daha birçok ROG ürünü tanıtıldı. Etkinlik, XG Mobile harici GPU, çift ekranlı ROG Zephyrus Duo 15 SE dizüstü oyun bilgisayarı; Strix SCAR 17 dizüstü oyun bilgisayarı ve ROG Flow X13 dizüstü oyun bilgisayarının ilk tanıtımıyla gerçekleştirildi.

Asus ROG, 2021 yılına iddialı giriyor

Yukarda sözünü ettiğimiz yeni ROG ürünleri ve daha fazlası, “ROG For Those Who Dare” online etkinliği kapsamında canlı yayında tanıtıldı. Fakat detaylara geçmeden önce, ROG Citadel XV’den söz etmemiz lazım. ROG Citadel XV, oyun ekosistemini ve genel oyun deneyimini zenginleştirmek için ROG’nin donanım ve yazılımdan oyun içeriğine erişimini genişletiyor. Oyuncuları yeni ve geliştirilmekte olan ROG ürünlerini ve teknolojilerini deneyimleyecekleri ROG Citadel’e götürmek için tasarlanmış durumda. Kalenin içinden geçtikten sonra, katılımcıların ekranda hareket eden 3D hedefleri indirerek reflekslerini test edebilecekleri, bir FPS oyunu da, Citadel’in içinde mevcut.

ROG Flow X13

Flow X13, 8 çekirdekli AMD Ryzen 9 5980HS işlemci ve GeForce GTX 1650 grafik kartıyla, güçlü bir donanıma sahip. Gövdesi ise, 13 inçlik bir boyuta sahip. 360° derece dönebilen menteşesi, dizüstü bilgisayar modundan hızla oyun, çizim ve sunum pozisyonlarına çevirebilmenizi sağlayarak; dokunmatik ekran görüntülemeyi ve etkileşimi artırıyor. İki 16:10 ekran opsiyonu, 120 Hz yenileme hızı veya daha zengin detaylarla Ultra HD 4K yüksek çözünürlüğü elde edebilmenizi sağlıyor. Flow X13, 15.8mm inceliğinde ve 1.3kg ağırlığında. Hafif bir 100W USB Type-C adaptör tam güçte çalışır ve pili 10 saate kadar video oynatabilir. Flow X13, minimal boyutlarda yüksek bir güç vadediyor.

ROG XG Mobil, diğer harici grafik alternatiflerinin boyut olarak küçük bir örneği. Buna artı olarak, Thunderbolt 4’ten daha hızlı özel bir PCIe 3.0 x8 ara yüzü üzerinden doğrudan CPU’ya bağlanan GeForce RTX 3080 GPU’ya sahip. Entegre 280W AC adaptör, hem XG Mobile hem de Flow X13’e güç sağlarken; kullanıcıların ek bir güç kaynağı taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. USB 3.2 Gen 2 bağlantısı ise, diğer giriş çıkış bağlantı setini besleyebiliyor.

ROG Zephyrus Duo 15 SE

Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE, bu yıl için Asus’un en önemli cihazlarından biri konumunda. Çift ekranlı bir dizüstü oyun bilgisayarı olan Zephyrus Duo 15 SE, AMD Ryzen 9 5900HX CPU ve NVIDIA GeForce RTX 3080 grafik kartına sahip. Ayrıca AAS Plus soğutma sistemi, 165 W’a kadar birleşik işlemci gücünü dağıtmaya yardımcı olan; fan özelliğine sahip. Cihazda 300 Hz’lik tazeleme hızı sunulurken; 4K 120Hz panel, hem oyun hem de yaratıcı çalışma için gerekli görsel desteği sağlayabilecek kapasiteye sahip. Zephyrus Duo 15 SE’de, ScreenPad Plus ikinci ekran, konforu ve kullanışlılığı artıran bir platforma yerleştirilmiş durumda. Dizüstü bilgisayarın kapağı açıldığında, ROG ScreenPad Plus 13° açıyla yükseliyor ve bu sayede ergonomi artırılabiliyor. Kullanılan menteşe sistemiyse; Zephyrus Duo 15 SE’ye özel olarak tasarlanmış durumda. Ayrıca dokunmatik ekran, kullanıcılara elle yazma ve eskiz çizme imkanı sağlayan ASUS Pen Active kalemini de desteklemekte.

ROG Strix SCAR 17

Asus ROG, dizüstü bilgisayarlarında yüksek yenileme hızlarını sunabilmeye önem verdiği için; Strix SCAR 17 modelinde de yüksek tazeleme hızlarını destekleyen bir panel kullanıyor. Full HD çözünürlüğü, 360 Hz yenileme hızı ve 3 ms gecikme süresini birarada bulunduran 17,3 inç IPS bir panelle; en hızlı dizüstü bilgisayar ekranlarından biri olarak öne çıkıyor. Turnuvalar için yaygın olan 240 Hz standardıyla karşılaştırıldığında; 360Hz yenileme hızı, tazeleme gecikmesini %33 oranında azaltıyor.

Daha küçük ölçülere sahip olan Strix SCAR 15 ise, 300 Hz yenileme hızı ve 3ms gecikme süresine sahip 15.6 inçlik bir ekrana sahip. Akıcılığı daha detaylı olarak görmek isteyen oyuncular için SCAR 15 ve 17, 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms gecikme süresine sahip WQHD panele sahip. Bu ekranlar üzerindeki yüksek 2560×1440 (2K) çözünürlük, sinematik DCI-P3 renk gamı ile görüntü kalitesini de desteklemekte. Ayrıca Adaptive-Sync teknolojisi, tüm STRIX serisinde standart olarak sunuluyor. Bilmeyenler için özetlemek gerekirse; Adaptive-Sync, ekran yırtılmasını önlemek. tutukluğu en aza indirmek ve gecikmeleri azaltmak için ekranın yenileme hızını GPU’nun hızı ile senkronize ediyor.

E-sporlarda rekabet çok yüksek seviyede olduğu için; herhangi bir gecikme, büyük handikaplara neden olabiliyor. Bu nedenle 2021 Strix SCAR serilerindeki yeni optik mekanik geçişler, hassas bir kızılötesi lazer ışını kullanarak; geri zıplama gecikmesini ortadan kaldırıp tepki süresini 0,2 milisaniyeye düşürebiliyor. Optik mekanizma, aynı zamanda tuşun ömrünü 100 milyon basışa kadar uzatarak; alternatiflerine karşı da daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlayabiliyor.

Uyumlu 100W adaptörler ve taşınabilir güç kaynağı ile USB Type-C üzerinden şarj edilebiliyor. Tip-C şarj desteği, kullanıcılara daha fazla esneklik sağlarken; bu yılki Strix serileri için de önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.