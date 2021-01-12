ASUS
Asus ROG, yeni dizüstü oyun bilgisayarlarını duyurdu!
Asus ROG tarafından CES 2021’de gerçekleştirilen online lansmanda, ROG Citadel XV, ROG Flow X13, Zephyrus Duo 15 SE ve daha birçok ROG ürünü tanıtıldı. Etkinlik, XG Mobile harici GPU, çift ekranlı ROG Zephyrus Duo 15 SE dizüstü oyun bilgisayarı; Strix SCAR 17 dizüstü oyun bilgisayarı ve ROG Flow X13 dizüstü oyun bilgisayarının ilk tanıtımıyla gerçekleştirildi.
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Asus ROG, 2021 yılına iddialı giriyor
Yukarda sözünü ettiğimiz yeni ROG ürünleri ve daha fazlası, “ROG For Those Who Dare” online etkinliği kapsamında canlı yayında tanıtıldı. Fakat detaylara geçmeden önce, ROG Citadel XV’den söz etmemiz lazım. ROG Citadel XV, oyun ekosistemini ve genel oyun deneyimini zenginleştirmek için ROG’nin donanım ve yazılımdan oyun içeriğine erişimini genişletiyor. Oyuncuları yeni ve geliştirilmekte olan ROG ürünlerini ve teknolojilerini deneyimleyecekleri ROG Citadel’e götürmek için tasarlanmış durumda. Kalenin içinden geçtikten sonra, katılımcıların ekranda hareket eden 3D hedefleri indirerek reflekslerini test edebilecekleri, bir FPS oyunu da, Citadel’in içinde mevcut.
ROG Flow X13
Flow X13, 8 çekirdekli AMD Ryzen 9 5980HS işlemci ve GeForce GTX 1650 grafik kartıyla, güçlü bir donanıma sahip. Gövdesi ise, 13 inçlik bir boyuta sahip. 360° derece dönebilen menteşesi, dizüstü bilgisayar modundan hızla oyun, çizim ve sunum pozisyonlarına çevirebilmenizi sağlayarak; dokunmatik ekran görüntülemeyi ve etkileşimi artırıyor. İki 16:10 ekran opsiyonu, 120 Hz yenileme hızı veya daha zengin detaylarla Ultra HD 4K yüksek çözünürlüğü elde edebilmenizi sağlıyor. Flow X13, 15.8mm inceliğinde ve 1.3kg ağırlığında. Hafif bir 100W USB Type-C adaptör tam güçte çalışır ve pili 10 saate kadar video oynatabilir. Flow X13, minimal boyutlarda yüksek bir güç vadediyor.
ROG XG Mobil, diğer harici grafik alternatiflerinin boyut olarak küçük bir örneği. Buna artı olarak, Thunderbolt 4’ten daha hızlı özel bir PCIe 3.0 x8 ara yüzü üzerinden doğrudan CPU’ya bağlanan GeForce RTX 3080 GPU’ya sahip. Entegre 280W AC adaptör, hem XG Mobile hem de Flow X13’e güç sağlarken; kullanıcıların ek bir güç kaynağı taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. USB 3.2 Gen 2 bağlantısı ise, diğer giriş çıkış bağlantı setini besleyebiliyor.
ROG Zephyrus Duo 15 SE
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE, bu yıl için Asus’un en önemli cihazlarından biri konumunda. Çift ekranlı bir dizüstü oyun bilgisayarı olan Zephyrus Duo 15 SE, AMD Ryzen 9 5900HX CPU ve NVIDIA GeForce RTX 3080 grafik kartına sahip. Ayrıca AAS Plus soğutma sistemi, 165 W’a kadar birleşik işlemci gücünü dağıtmaya yardımcı olan; fan özelliğine sahip. Cihazda 300 Hz’lik tazeleme hızı sunulurken; 4K 120Hz panel, hem oyun hem de yaratıcı çalışma için gerekli görsel desteği sağlayabilecek kapasiteye sahip. Zephyrus Duo 15 SE’de, ScreenPad Plus ikinci ekran, konforu ve kullanışlılığı artıran bir platforma yerleştirilmiş durumda. Dizüstü bilgisayarın kapağı açıldığında, ROG ScreenPad Plus 13° açıyla yükseliyor ve bu sayede ergonomi artırılabiliyor. Kullanılan menteşe sistemiyse; Zephyrus Duo 15 SE’ye özel olarak tasarlanmış durumda. Ayrıca dokunmatik ekran, kullanıcılara elle yazma ve eskiz çizme imkanı sağlayan ASUS Pen Active kalemini de desteklemekte.
ROG Strix SCAR 17
Asus ROG, dizüstü bilgisayarlarında yüksek yenileme hızlarını sunabilmeye önem verdiği için; Strix SCAR 17 modelinde de yüksek tazeleme hızlarını destekleyen bir panel kullanıyor. Full HD çözünürlüğü, 360 Hz yenileme hızı ve 3 ms gecikme süresini birarada bulunduran 17,3 inç IPS bir panelle; en hızlı dizüstü bilgisayar ekranlarından biri olarak öne çıkıyor. Turnuvalar için yaygın olan 240 Hz standardıyla karşılaştırıldığında; 360Hz yenileme hızı, tazeleme gecikmesini %33 oranında azaltıyor.
Daha küçük ölçülere sahip olan Strix SCAR 15 ise, 300 Hz yenileme hızı ve 3ms gecikme süresine sahip 15.6 inçlik bir ekrana sahip. Akıcılığı daha detaylı olarak görmek isteyen oyuncular için SCAR 15 ve 17, 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms gecikme süresine sahip WQHD panele sahip. Bu ekranlar üzerindeki yüksek 2560×1440 (2K) çözünürlük, sinematik DCI-P3 renk gamı ile görüntü kalitesini de desteklemekte. Ayrıca Adaptive-Sync teknolojisi, tüm STRIX serisinde standart olarak sunuluyor. Bilmeyenler için özetlemek gerekirse; Adaptive-Sync, ekran yırtılmasını önlemek. tutukluğu en aza indirmek ve gecikmeleri azaltmak için ekranın yenileme hızını GPU’nun hızı ile senkronize ediyor.
E-sporlarda rekabet çok yüksek seviyede olduğu için; herhangi bir gecikme, büyük handikaplara neden olabiliyor. Bu nedenle 2021 Strix SCAR serilerindeki yeni optik mekanik geçişler, hassas bir kızılötesi lazer ışını kullanarak; geri zıplama gecikmesini ortadan kaldırıp tepki süresini 0,2 milisaniyeye düşürebiliyor. Optik mekanizma, aynı zamanda tuşun ömrünü 100 milyon basışa kadar uzatarak; alternatiflerine karşı da daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlayabiliyor.
Uyumlu 100W adaptörler ve taşınabilir güç kaynağı ile USB Type-C üzerinden şarj edilebiliyor. Tip-C şarj desteği, kullanıcılara daha fazla esneklik sağlarken; bu yılki Strix serileri için de önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.
ASUS
Asus, AMD Radeon RX 6800 Serisi ekran kartlarını duyurdu
Asus, ROG Strix ve TUF Gaming, AMD Radeon RX 6800 Serisi ekran kartlarını duyurdu. ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT, düşük sıcaklıklar sağlamak için entegre AIO sıvı soğutma çözümüne sahipken; ROG Strix Radeon RX 6800, düşük çalışma sıcaklığı sağlamak ve gürültüye çözüm sağlamak için büyük bir soğutma bloğu ve üç adet fana sahip.
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Asus ROG Strix ve TUF Gaming, AMD Radeon RX 6800 Serisi kartlarıyla karşımızda
TUF Gaming, RX 6800 XT ve RX 6800 modellerini şekillendirirken, geçmişten gelen bilgi birikimini ve tecrübesini de kullanmış
ASUS
Asus ExpertBook B9 | 24 saat pil ömrü mümkün mü?
Asus tarafından iş dünyası hedef alınarak üretilen ExpertBook B9 ile beraberiz. ExpertBook’un detaylarına geçmeden önce size cihazı 3 kelime ile özetleyeceğim; bunlar, hafif, güçlü ve dayanıklı!
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Asus ExpertBook B9, ufacık ölçülerine rağmen 24 saat pil ömrü vadediyor
Asus ExpertBook B9, biraz daha iş dünyası odaklı çözümler sunan bir laptop. Bu yüzden hafifliği ve kullanışlılığı ile öne çıkıyor. Hatta Asus’un iddiasına göre ExpertBook, kendi klasmanında dünyanın en hafif laptopu konumunda. 870 Gram! Gerçekten çok hafif. 14 inçlik bir laptop için harika bir ağırlık değeri. Asus burada, bu ağırlığı yakalayabilmek adına Magnezyum bir kasa yapısı kullanmış. Magnezyumun buradaki ağırlık katkısını size şöyle anlatayım; hafif olarak değerlendirdiğimiz Titanyum’un özkütlesi, 4.5 gr/cm3. Magnezyum’un ise, 1.7 gr/cm3 yani magnezyum neredeyse 2.7 kat daha hafif. Ayrıca Alüminyum’un öz kütlesi ise 2.7 g/cm3; yani Magnezyum, Alüminyum’dan bile hala %40 daha hafif. Bunlar çok ciddi farklar. Ek olarak Magnezyum’un çok sağlam bir malzeme olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim.
Bu sağlamlığı ve 870 gramlık ağırlığı sayesinde ExpertBook’u bir kullanıcı olarak yanınızda taşıdığınızda, sanki bir laptop değil de defter taşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.
Şimdi; biliyoruz ki bu cihaz yanınızda taşırken size minimum problem yaratmak üzere tasarlanmış. Bu da bu cihazı kullanırken demek oluyor ki sürekli ev veya ofis dışı bir kullanım söz konusu. Yani sürekli olarak şarja takma imkanımız olmayacak. Güçlü bir bataryaya ihtiyacımız var. Ben bu kadar minimalist bir laptopa ne kadarlık bir batarya sığdırabilirsiniz diye düşünürken; Asus, bu laptop ile tam şarjda 24 saatlik kullanım ömrü vadediyor. Bahsedilen bu 24 saatlik batarya ömrü değeri benim için gerçekten sürpriz oldu.
Bir de şunu söylemem lazım ki ekranın maksimum parlaklığı beni çok da tatmin etmedi. Yine de ekran kalite olarak gerçekten çok güzel. Özellikle burada çerçevelerin inceliği çok hoş. Çerçeveler sadece 4 mm kalınlığa sahip. Neredeyse hiç gözünüze çarpmıyor.
Şimdi biraz da cihazın teknik özelliklerine değinelim. Burada işlemci olarak 10. Nesil bir i7 işlemcimiz var (Intel Core i7-10510U). Ayrıca toplam 512 GB SSD diskimiz mevcut. ExpertBook B9 ayrıca, İntel’in Project Athena adını verdiği programa dahil bir cihaz. Bu sayede ExpertBook B9, üst düzey bir performans, verimlilik optimizasyonu vadediyor.
Cihazın sol tarafına baktığımızda, micro HDMI ve HDMI girişimiz ve 2 adet TYPE-C girişimiz var; sağ tarafta ise 3.5 mm ses girişimiz ve 1 adet 2. Jenerasyon USB 3.1 girişimiz var; ayrıca birtane de Kensington kilit yuvası sunulmuş.
Asus yine inovasyon peşinde!
Bağlantı tarafında Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 desteği var. Bunlar güncel teknolojiler bunların sunulması hoş. Ses tarafında da burada Sound By Harman / Kardon etiketini görüyoruz. Asus ve Harman Kardon arasında bir iş birliği gerçekleştirilmiş. Ben bu kadar ufak bir laptopta bu kadar güzel ses verebilmelerini başarılı buldum. Sesi en yükseğe getirdiğimde bile seste herhangi bir bozulma da yok. Burada Harman Kardon’un dokunuşu fark yaratmış denilebilir.
Bildiğiniz gibi Asus bu touchpadlere inovasyon katmayı seviyor. Buraya da hesap makinesi fonksiyonu koymuşlar. Gördüğünüz gibi touchpadin sağ tarafına bastığınızda rakamlar beliriyor. Sol tarafına basıp rakamlara doğru parmağınızı çektiğinizde ise hesap makinemiz otomatik olarak açılıyor. Bu havalı bir özellik gibi gözüküyor; fakat kullanımda bazı sıkıntılara sebep olduğunu da itiraf etmem lazım. Bu touchpad çok büyük. Bu yüzden bazen farkında olmadan hesap makinesini devreye sokabiliyorsunuz. Bi bakıyorsunuz hesap makinesi devreye girmiş veya ekranda bir şeye tıklayacağım derken sayılar yazmaya başlıyorsunuz falan. Yani bu beni biraz düşündürdü. Ama en azından bir inovasyon denediği için de burda Asus’un hakkını yemeyelim. Hardware Plus olarak biz cihazlarda inovasyon ve yenilik görmeyi seviyoruz.
Daha fazla bilgiye, sizler için hazırladığımız video aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
İyi seyirler!
ASUS
ASUS, uygun fiyatlı 4 yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir
ASUS, bugün ortaya çıkan iddialara göre uygun fiyatlı dört yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Söylentiler doğru çıkarsa şirket, yakın zaman sonra nispeten daha erişilebilir telefonlarla karşımıza çıkacak.
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ASUS, uzun süredir sadece üst düzey özelliklerle donattığı amiral gemisi modelleri ve ROG serisi oyuncu telefonlar üretiyor. Bu telefonlar şüphesiz son derece güçlü ve alınabilir nitelikte, ancak her kullanıcının bu kadar güçlü telefona ihtiyacı olmadığı da unutulmamalı. Şirket epeydir uygun fiyatlı telefonlar piyasaya sürmüyor, bununla bağlantılı olarak da akıllı telefon sektöründe rekabeti son zamanlarda elinde tutamıyor.
ASUS, yeni uygun fiyatlı telefonlar geliştiriyor
Ancak ASUS anlaşılan uygun fiyatlı telefon piyasasındaki eksikliğini fark etmiş. Zira bugün ortaya çıkan söylentiler, şirketin yeni uygun fiyatlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. GSMArena’nın aktardığına göre ASUS, şimdilik sadece Lito, Lagoon, Bengal ve Scuba kod adlı işlemcilerle bilinen dört yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefonlar, gücünü aldığı işlemcilerin giriş ve orta seviye olması hasebiyle şirketin diğer telefonlarına nazaran daha uygun fiyatlı olacak.
Peki ASUS’un yeni uygun fiyatlı telefonlarında hangi işlemciler yer alıyor? Yine söylentilere göre; “Lito” kod adlı işlemci Qualcomm’un Snapdragon 765 / 765G işlemcisi, “Lagoon” kod adlı işlemci ise Snapdragon 690 işlemcisi olacak. Ayrıca bu işlemcilerin her ikisinin de dahili 5G modeme sahip olduğunu da ekleyelim. Bunun yanı sıra “Bengal” kodlu işlemcinin Snapdragon 662 veya Snapdragon 460 olacağı, “Scuba”nın ise Snapdragon 200 serisi bir işlemci olacağı söyleniyor.
Telefonların model isimlerinin ise ASUS Max Pro M3, ASUS Max M3 ve ASUS Max M3 Lite olacağı ifade ediliyor. Elbette ki bu bilgilerin yalnızca bir spekülasyon olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Şu an itibariyle bu dört gizemli telefon hakkında başka hiçbir bilgi yok. Farklı bilgiler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
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