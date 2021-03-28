Redmi yeni oyuncu telefonu geliştiriyor!

Redmi oyuncu telefonu pazarına katılıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre akıllı telefon üreticisi çalışmalara şimdiden başladı.

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Redmi oyuncu telefonu rekabetine katılıyor!

Oyuncu telefonu rekabeti genişlemeye devam ediyor. Birçok firmanın yer aldığı rekabette her geçen gün yeni kullanıcılar ortaya çıkıyor. Sınırların zorlandığı bu piyasaya şimdi de Redmi katılıyor. Weibo üzerinden ortaya atılan iddialara göre, firma planlamasını çoktan yaptı. Amiral gemisi işlemciye sahip olacak oyuncu telefonunun MediaTek yapımı Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte oyuncu telefonunun bazı olası teknik özellikleri de ortaya çıktı. Cihazın delikli ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.

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Görüntü kalitesinin öneminin farkında olan Redmi firması, cihaza OLED ekran yerleştirmeyi planlıyor. Ayrıca oyuncu telefonunun ekranının Samsung yapımı E4 panelinden olacağı iddia ediliyor. Ayrıca yine iddialara göre, oyuncu telefonu 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu bataryanın da 65W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Özellikle Asus ve Lenovo‘nun geçen gün çıtayı yükselttiği bu rekabette Redmi‘nin atacağı adımlar merak konusu. İddialar firmanın cihazı mümkün olduğunca ucuza çıkarma isteğinin olduğu yönünde. Bakalım firma, piyasada önemli bir alternatif olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.