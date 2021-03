Epic Games, Creature in The Well oyununu ücretsiz yaptı

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Creature in The Well oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Nier: Automata oyununu Steam’den alanlar kızgın!

reklam

Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Creature in The Well adlı oyunu ücretsiz yaptı.

reklam

Creature in the Well‘de oyuncular, bir çölün kalbindeki dağlara doğru uzun bir yolculuğa çıkan BOT-C serisindeki son robot rolünü üstleniyor. O noktada, Mirage şehrini gelen kum fırtınasından kurtarabilecek eski elektrik santralini yeniden başlatmaya çalışıyor. Bununla birlikte; bu diyarın kalıntılarında saklanan ve robotun her adımda görevini engelleyen titiz ve gizemli yaratıkla karşı karşıya kalıyor.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Creature in The Well oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 760 / ATI Radeon HD 7970

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Creature in The Well oyununu; 01.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!