Genel
Epic Games, Creature in The Well oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Creature in The Well oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Creature in The Well adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Creature in the Well‘de oyuncular, bir çölün kalbindeki dağlara doğru uzun bir yolculuğa çıkan BOT-C serisindeki son robot rolünü üstleniyor. O noktada, Mirage şehrini gelen kum fırtınasından kurtarabilecek eski elektrik santralini yeniden başlatmaya çalışıyor. Bununla birlikte; bu diyarın kalıntılarında saklanan ve robotun her adımda görevini engelleyen titiz ve gizemli yaratıkla karşı karşıya kalıyor.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Creature in The Well oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 760 / ATI Radeon HD 7970
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB boş alan
- Ses Kartı: DirectX Uyumlu
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Creature in The Well oyununu; 01.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
STALKER 2 ile alakalı yeni bir video yayınlandı!
STALKER 2 oyunundan yeni bir video ortaya çıktı. Yapımcılar merakla beklenen oyunun geliştirme sürecine dair yeni bir video yayınladı.
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STALKER 2 oyununun geliştirme süreci ile alakalı yeni video yayınlandı!
STALKER serisi yeni oyunu ile hayranlarının karşısına çıkacak. Serinin ikinci oyunu için artık geri sayıma geçilirken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. GSC Game World tarafından geliştirilen oyun, yeni bir video ile hayranlarının karşısına çıktı. Geliştirme süreci ile alakalı bilgiler taşıyan video sayesinde oyunun yetenekleri de ortaya çıktı. Yeni nesil grafikler ile karşımıza çıkacak olan oyun, özelleştirme anlamında da pek çok ayrı kombinasyona sahip olacak.
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Bununla birlikte STALKER 2 oyununda her karakter kendine has görünüşe sahip olacak. Firma videoda kendi geliştirdikleri “diş editörünü” de ilk kez gösterdi. Detaylı bir karakter yaratma teknolojisi geliştiren firma, böylelikle birbirinin kopyası karakterlerden uzak durmak istiyor. Ayrıca firma oyun içerisinde otuzu aşkın silah sayısının olacağını duyurdu. Üstelik oyun, oyuncular için geniş bir düzenleme seçenekleri ile geliyor. Korku ögelerinin yüksek olacağı yapımın bu yıl içerisinde çıkacağı tahmin ediliyor. Merakla beklenen oyun PC ve Xbox konsollarına çıkış yapacak. Bakalım serinin hayranları uzun yıllar sonra gelen yapımdan mutlu olacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 ve Galaxy A52 Türkiye fiyatları duyuruldu!
Geçtiğimiz günlerde Samsung yaptığı lansmanla Galaxy A serisinin yeni üyeleri A52 ve A72’yi duyurmuştu. Ancak Türkiye’de satışa çıkacağı fiyatı belirtilmemişti. Samsung kendi sitesinde yeni A serisinin fiyatlarını açıkladı.
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Samsung A51 ve A71 modellerinden sonra yeni serileri olan A52 ve A72’yi geçtiğimiz haftalarda takipçileri için bir lansmanla tanıttı. Avrupa fiyatı 350 Euro olan A52 modelinin Türkiye’de hangi fiyatla satışa çıkacağı da merakla bekleniyordu. Beklenen fiyat açıklaması geldi ve Samsung A52’nin 8GB RAM 128GB hafızalı modelinin Türkiye fiyatını 3999TL olarak açıkladı. Samsung Galaxy A72’nin Avrupa fiyatı ise 450 Euro idi. Türkiye’de olan 8GB RAM ve 128GB hafızalı modelinin fiyatı ise 4999TL. Kısaca bu iki telefonun özelliklerine de göz attığımızda;
Samsung Galaxy A52
-6.5 inç boyutundaki Full HD+ Super AMOLED 90Hz tazeleme hızına sahip bir ekran,
-Snapdragon 720G 4G işlemci,
-4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB ve microSD kart desteği,
-64 MP Sony IMX682 ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri, 32 MP çözünürlüklü ön kamera,
-25W hızlı şarj desteğiyle 4500mAh batarya (Kutudan 15W adaptör çıkıyor),
-IP67 sertifikası, NFC, stereo hoparlör,
-Android 11.
Samsung Galaxy A72
6.7 inç Full HD+ Super AMOLED, 90Hz yenileme hızına sahip ekran,
Qualcomm Snapdragon 720G işlemci,
6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ve microSD kart desteği,
OIS destekli 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera, 8 MP’lik telefoto kamera (3x optik ve 30x Super Zoom),
25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh’lik batarya,
-IP67 sertifikası, NFC, stereo hoparlör,
-Android 11.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra Geekbench üzerinde görüntülendi!
Xiaomi Mi 11 Ultra modeli Geekbench platformuna uğradı. Merakla beklenen akıllı telefonun kullanacağı işlemci de böylelikle kesinleşti.
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Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin kullanacağı işlemci belli oldu!
Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefonları ile piyasada önemli bir alternatif oluşturmayı hedefliyor. Mi 11 serisi için kolları sıvayan akıllı telefon üreticisi, yeni detaylar ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Serinin en kuvvetli modeli olması beklenen Mi 11 Ultra, geçtiğimiz günlerde Geekbench‘e uğradı. Test sonuçları belli olan akıllı telefonun kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansında 1132 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3488 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte Geekbench sayesinde cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Buna göre Xiaomi Mi 11 Ultra, Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Tanıtımına çok az bir süre kalan akıllı telefon, amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde öne çıkmayı hedefliyor. Ayrıca cihazın bazı teknik özellikleri de daha önceden ortaya çıktı. Akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya 67W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. 29 Mart tarihinde tanıtılacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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