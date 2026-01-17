İnce ve hafif akıllı telefonlar son yıllarda yeniden popüler hale gelirken, HONOR bu alandaki iddiasını HONOR Magic8 Pro Air modeliyle bir üst seviyeye taşıyor. Sadece 6.1 mm kalınlık ve 155 gram ağırlık sunan bu model, taşınabilirliği ve premium hissi aynı potada eritmeyi hedefliyor. Metal kasa ve cam arka yüzey kombinasyonu, HONOR’un tasarım çizgisini net biçimde yansıtırken; Siyah, Beyaz, Pembe ve Turuncu renk seçenekleriyle de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. 19 Ocak’ta Çin’de tanıtılacak olan Magic8 Pro Air, markanın ince telefon segmentindeki vizyonunu net şekilde ortaya koyuyor.

Tasarım tarafında dikkat çeken bir diğer detay ise kamera adası. HONOR Magic8 Pro Air’in kamera tasarımı, iddia edildiği gibi iPhone Air’den değil, markanın ikonik modellerinden HONOR V20’den ilham alıyor. Ön tarafta yer alan 6.31 inç OLED ekran, 1.5K çözünürlük (1200 x 2640), 460 ppi piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı ile hem akıcı hem de keskin bir görüntü deneyimi sunuyor. HDR desteği sayesinde video ve multimedya tüketimi güçlenirken, ince çerçeveler cihazın kompakt yapısını daha da öne çıkarıyor.

Performans tarafında ise MediaTek Dimensity 9500 işlemciye yer veriliyor. LPDDR5x RAM ve UFS 4.1 depolama ile desteklenen donanım; 12GB’dan 16GB’a, 256GB’tan 1TB’a kadar uzanan geniş konfigürasyon seçenekleri sunuyor. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ve Magic AI özellikleri yazılım deneyimini güçlendirirken, kamera tarafında 50MP OIS destekli ana kamera, 50MP ultra geniş açı, 64MP 3.2x telefoto (100x dijital zoom) ve 50MP ön kamera yer alıyor. 5500mAh silikon-karbon batarya ve 80W hızlı şarj desteği ise bu ince gövdeye rağmen güçlü bir pil performansı vadediyor. HONOR Magic8 Pro Air’in fiyatı henüz açıklanmasa da, özellikleriyle premium segmentte iddialı bir konum hedeflediği net şekilde görülüyor.

#HONOR #HONORMagic8Pro #HONORMagic8ProAir