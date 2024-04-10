Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni akıllı telefonu Redmi Turbo 3 üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Turbo 3 yapay zekaya sahip olacağı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Redmi Turbo 3 yapay zekaya sahip olacak

Redmi Turbo 3 yapay zeka tarafında iki özellikle birlikte gelecek. Bunlardan ilki AI Magic Elimination Pro. Bu özellik ile birlikte akıllı telefon fotoğraflarda istemediğiniz şeyleri arka plandan kaldırabiliyor. Bu özelliği ilk olarak Pixel 6 serisi ile birlikte görmüştük. Redmi Turbo 3 yapay zeka özelliklerinden ikincisi ise “hava hareketleri”. Bu özellik ile birlikte akıllı telefon fotoğraf çekimlerinde ekrana dokunmadan, sadece bazı hareketlerle fotoğraf çekmenize olanak sağlayacak.

Bir önceki nesil: Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Turbo, 2400×1080 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılıyor.

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Redmi Note 12 Turbo kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Redmi Note 12 Turbo üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.