Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Redmi Turbo 3’ü tanıtmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Turbo 3 parçalarına ayrıldı. Detaylara bakalım.

Redmi Turbo 3 parçalarına ayrıldı

Çinli bir YouTuber tarafından Redmi Turbo 3 parçalarına ayrıldı. Akıllı telefonun içerisinde kameralar, pil, NFC bobini, üst hoparlör, halka benzeri LED flaş, anakart, SoC, IR blaster, mikrofonlar, LPDDR5X RAM, UFS 4.0 ROM dahil tüm ana parçaların dahili konumlandırmasını görüyoruz. Bunların haricinde; Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Surge P2 şarj entegresi, Wi-Fi ve Bluetooth modülü, ortam ışığı sensörü, alt kart ve alt hoparlör, USB bağlantı noktası, X ekseni doğrusal titreşim motoru ve soğutma plakaları da videoda gösteriliyor. Daha fazlası için videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Redmi Turbo 3 neler sunuyor?

Redmi Turbo 3, 1.5K çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılıyor. Ayrıyeten ekranın 2400 nit tepe parlaklık desteği de bulunuyor.

Turbo 3 kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 16 GB’ kadar RAM ve 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

İlginizi çekebilir: Bir devrin sonu: Pixel Experience artık derlenmeyecek

Kamera tarafında ise Redmi Turbo 3 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlükte Sony LYT-600 bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.