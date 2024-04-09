Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, hayranlarını büyüleyecek sürpriz bir duyuruyla karşımızda! Bugün erken saatlerde, şirket dünyanın dikkatini çekecek özel bir ürün ile karşımıza çıktı. Redmi Turbo 3 Harry Potter Editon adını taşıyan bu telefon serinin hayranlarının kaçırmak istemeyeceği bir model olacak gibi görünüyor. Ayrıca telefon ile birlikte tablet de duyuruldu.

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Redmi Pad Pro Harry Potter Edition, teknoloji ve sihir dünyalarını bir araya getirerek, Hogwarts büyücülük okulunun ünlü logosunu bünyesinde barındırıyor. Ancak bu sadece başlangıç; tablet, serinin hayranlarını derinden etkileyecek özel bir detayla geliyor. Telefon kendine özgü bir koruyucu kapağa sahip, adeta Hogwarts’a Kabul Mektubu gibi! Bu özel tasarım, Harry Potter evrenine olan sadakatiyle tanınan Xiaomi’nin en son yeniliğini gözler önüne seriyor.

Ancak sürprizler bununla bitmiyor; Redmi Turbo 3 adlı akıllı telefon da Harry Potter temasıyla fark yaratıyor. Arka panelde gururla parlayan Hogwarts logosuyla, üst kısımda ise ışığını saçan Lumos büyüsünü simgeleyen bir asa gravürü bulunuyor. Flaş modülü, Harry Potter’ın sembolik yara izine benzer şekilde tasarlanmış, bu da telefonun benzersizliğini ve özgünlüğünü vurguluyor.

Her iki ürün de sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda teknik özellikler açısından da dikkat çekiyor. Redmi Pad Pro, 120Hz yenileme hızına sahip 12,1 inçlik 2,5K uzun LCD panele sahip olacak. Bu büyüleyici tablet, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci ve 33W kablolu hızlı şarj özelliğine sahip devasa bir 10.000mAh pil ile güçlendirilmiş durumda.

Xiaomi’nin bu özel Harry Potter temalı ürünleri, teknoloji tutkunları ve sihir dünyası hayranları arasında büyük heyecan yaratıyor. Redmi Pad Pro Harry Potter Edition ve Redmi Turbo 3, sihirli dünyanın kapılarını teknolojiyle buluşturarak, kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu özel ürünler, Harry Potter evreninin büyüsünü teknolojiyle buluşturarak, hayranlarını kendine çekmeye hazırlanıyor.