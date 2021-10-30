Redmi Smart Band Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri!

Geçtiğimiz yıl duyurulan Redmi Smart Band, iddialı tasarımı ve fiyat etiketiyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Serinin yeni sürümü Redmi Smart Band Pro ise geniş ekranın yanında daha fazla özellik barındırıyor.

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Redmi Smart Band Pro Ortaya Çıktı: AMOLED Ekran ve Uzun Pil Ömrü!

Redmi Smart Band Pro’nun tasarımına baktığımızda, akıllı bileklikten çok bir akıllı saat görüyoruz. 1.47 inç boyutundaki AMOLED ekran ince çerçevelerle çevrelenirken, 450 nit maksimum parlaklık değeri dikkat çekiyor. Bununla birlikte bilekliğin gövde kısmı ise bir tür naylon/plastik karışımı olan polikaprolaktam materyalden oluşuyor.

Redmi Smart Band Pro, suya dayanıklılık tarafında 50 metreye kadar direnç gösteriyor. Fakat bunun derecesini belirten IP sertifikası hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sensör tarafında da artık standartlaşan ivmeölçer, jiroskop ve PPG nabız sensörünün yanı sıra SpO2 sensörü ve ekranın otomatik parlaklık ayarı için bir ışık sensörü görüyoruz. Akıllı bileklik bu açıdan rakiplerinden ayrışmayı başarıyor.

110’dan fazla egzersiz takibi yapabilen Redmi Smart Band Pro, 15 farklı profesyonel takip modunu da bünyesinde barındırıyor. Ayrıca 200 mAh batarya ise normal kullanımda 14 gün, güç tasarrufunda ise 20 günlük kullanım vadediyor. Çıkış tarihi ilerleyen dönemde belli olacak akıllı bilekliğin fiyatının 70 dolar civarında olması öngörülüyor.

Redmi Watch 2 Lite – Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin duyurduğu bir diğer giyilebilir ürün olan Redmi Watch 2 Lite modeli ise maliyeti önemsiyor. Serinin ana modeline kıyasla köşeli bir tasarım benimseyen ürün, 1.55 inç boyutunda LCD ekran barındırıyor. 320×360 piksel çözünürlük ise rakiplerine kıyasla fena olmayan bir değere sahip.

5ATM basınca kadar dayanıklılık sunan Redmi Watch 2 Lite, sensör tarafında dahili GPS desteğiyle geliyor. İvmeölçer, kalp atış hızı, SpO2, nabız takibi gibi işlevleri sağlayan temel bir sensör paketi de buna eşlik ediyor. 262 mAh batarya ise normal kullanımda 10 güne kadar kullanım sağlıyor.

Redmi Watch 2 Lite; siyah, mavi ve fildişi gibi 3 farklı gövde rengine sahip. Son olarak akıllı saatin 50 dolar altında bir fiyat etiketiyle çıkış yapmasının beklendiğini belirtelim.