Realme’nin yakında küresel pazara açılacak Redmi Smart Band 2 akıllı bilekliğinin fiyatlandırma ve pazarlama detayları Avrupa’da ortaya çıktı. Yeni giyilebilir teknoloji, Aralık 2022’de Çin’de piyasaya sürülmüştü ve kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplamıştı.

Realme Redmi Smart Band 2, Yakında Avrupa İçin Hazır Olacak

Yeni Smart Band 2, geçtiğimiz ay Xiaomi tarafından Çin’de Redmi Watch 3 ile birlikte tanıtıldı. Daha sonra mevcut cihazın Avrupa pazarına gireceği söylentileri yayıldı. Resmi sızıntılara göre yeni Xiaomi akıllı bileklik Avrupa’da 34.99 euro olarak fiyatlandırılacak. Sızan fiyatın lansman dönemiyle mi ilgili olduğu yoksa cihazın normal fiyatı mı olduğu ise henüz belli değil. İddialar, ayrıca Smart Band 2’nin Avrupa’da önümüzdeki ay piyasaya sürüleceğini söylüyor.

Bilmeyenler için, akıllı bant Çin’de piyasaya sürüldüğünde 25$’a eşdeğer bir fiyata satılıyordu. Fiyatlandırma, Smart Band 2’nin oldukça uygun fiyatlı olduğunu ve birçok iyi özelliğe sahip olduğunu gösteriyor. 1,47 inç TFT ekrana sahip ve 14,9 g ağırlığında olan cihaz, 9,99 mm kalınlığında ve kapsamlı sağlık ve fitness özellikleri sunuyor. Bu özellikler arasında SpO2, uyku ve kalp atış hızı izleme dikkat çekiyor. 100’den fazla tema ve 30’a kadar spor modu bulunan akıllı bileklik, 14 günlük pil ömrü ve 5ATM suya dayanıklılığı ile kullanıcıları yalnız bırakmıyor.

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Fiyat iddialarına göre Smart Band 2, Avrupa’da da piyasaya sürülmesi beklenen Redmi Watch 3’ten daha ucuz. Smart Band 2’nin lansman tarihine ilişkin olarak henüz resmi bir şirket açıklaması bulunmuyor. Söylentiler, akıllı bandın Avrupa lansmanından önce yayılmaya devam edecektir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.