Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bugün şirket, Realme GT Neo 5 akıllı telefonun piyasaya sürüleceğini doğruladı. Marka, Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da yaklaşan cihazı resmen tanıttı. Lansman tarihi net olarak bilinmese de yeni telefonun önümüzdeki ay kendi ülkesinde satışa sunulması bekleniyor.

Dev firma, yaklaşmakta olan GT Neo 5’in 240W hızlı şarjı destekleyen dünyanın ilk akıllı telefonu olacağını bir sosyal medya gönderisi arayıcılığıyla açıkladı. Geçtiğimiz ay marka tarafından açıklanan cihaz, son birkaç hafta çeşitli sertifika belgeleri ve veritabanlarında kendini gösterdi.

İçindekiler Realme GT Neo 5 Hakkında Resmi Paylaşımlar Başladı

Realme GT Neo 5 Hakkında Resmi Paylaşımlar Başladı

Şirket tarafından resmi olarak paylaşılan tanıtım posterinde Realme GT Neo 5’in önümüzdeki ay piyasaya çıkacağı ve hızlı şarj teknolojisi ile alakalı önemli ayrıntılar yer alıyor. Ancak, firma gönderide bu bilgiler dışında cihaz hakkında başka bir fikir vermiyor.

Bilmeyenler için, yeni canavar geçmişte sızıntılarda ve çeşitli sertifika sitelerinde ortaya çıkmıştı. Yaklaşan ürün, geçen yılki Realme GT Neo 3’ün halefi olarak gelecek. Marka, Çin’de ‘4’ rakamı şanssız kabul edildiğinden GT Neo 4 takma adını atlayarak gelecek telefonda GT 5 ismini kullanmayı tercih ediyor. Ünlü teknoloji bloggerı Abhishek Yadav’a göre GT Neo 5’in 8 Şubat’ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Resmi lansman tarihinin önümüzdeki günlerde şirket tarafından açıklanması tahmin ediliyor.

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Geçtiğimiz ay Weibo’da dolaşan Realme GT Neo 5’in bir posteri, akıllı telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacağını ortaya koydu. Söylentilere göre cihaz, optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip bir Sony IMX890 birincil kamera sensörüne sahip olacak. Akıllı telefonun sızdırılan renderları, kamera modülünün siyah renkte, geri kalan arka panelin ise geri beyaz renkte olduğunu gösterdi.