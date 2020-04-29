Genel
Elektrikli VW ID ailesinin, coupe SUV formlu bir aracı görüntülendi!
Volkswagen‘in %100 elektrikli ID model ailesinin yeni bir modeli, kamuflajlı olarak görüntülendi. Aracın “coupe SUV” formunda oluşu dikkat çekiyor.
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Söz konusu aracın ID.4 modeli olduğuna dair bazı iddialar bulunsa da aracın farklı arka tasarımı, bu iddiayı çürütüyor. Ayrıca genel tasarım ID Crozz konseptini önemli ölçüde yansıttığını da söylemek lazım.
Kayda değer boyutta bir spoyler ile dikkat çeken prototipin, performansa yönelik GTX versiyonu olduğu ihtimalini ortaya çıkaran sahte çift egzoz çıkışı bulunuyor.
Henüz resmi bir kanıt olmasa da ID.4 modelinin, ID.5 olarak adlandırılması beklenen, “coupe SUV” varyasyonu da olacak. Habere konu olan prototipin, ID.5 olduğu düşünülüyor. Fakat bu sadece bir tahmin.
ID.5 olarak adlandırılacak aracın, gelecek modeller arasında büyük ihtimalle yer alacak. Ayrıca ID.4’ten evrilecek olması, güç organları açısından kardeş olacaklarını da düşünebiliriz. 201 beygir güç ve 310 Nm torka sahip arkadan çekişli bir araç görebiliriz. Ayrıca çift elektrik motoruna sahip 302 beygir ve 450 Nm torka sahip dört çeker bir ünite de beklenenler arasında. Unutmadan, VW tarafından açıklanan verilere göre ID.4 modelinin, WLTP standartlarına göre 500 km civarında bir menzil sunacağını söyleniyor.
Daha sonralarda GTX takısına sahip, yüksek performanslı modellerin gelecek. Teknik detaylar henüz bir bilgi yok. Fakat standart modellerin en güçlüsü olan 302 beygirlik dört çeker üniteden daha güçlü olması bekleniyor.
Genel
Realme Watch akıllı saatinin render görüntüleri ortaya çıktı
Çinli teknoloji devinin uzun zamandır beklenen akıllı saati Realme Watch için detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Realme Watch isimli cihazın render görselleri ve arayüz görüntüleri internete sızdırıldı.
Türkiye pazarında yeni akıllı telefon modelleriyle öne çıkmaya çalışan Realme, geçtiğimiz haftalarda Xiaomi Mi Band 4’e rakip olan bir akıllı bileklik tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi ise giyilebilir ürünün yanına bir de Realme Watch akıllı saatini ekliyor.
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XDA Developers internet sitesi, akıllı saatin render görsellerini ve arayüz görüntülerini ele geçirmeyi başardı. Sızan görüntülere göre saatin 320 × 320 çözünürlüklü 1.4 inç TFT LCD bir ekrana sahip. Kare şeklinde olan saatin sağ kısmında ise bir adet çok fonksiyonlu tuş bulunuyor.
Paylaşılan bilgilere göre yeni akıllı saat, 7 gün boyunca çalışmasını sağlayacak 160 mAh’lik bataryayla gelecek. Realme Watch, su ve toz dayanıklılığı konusunda IP68 sertifikasına da sahip olacak. Söz konusu model, Bluetooth 5.0 desteğinin yanında 5 adet ön yüklü tema ile gelecek.
Realme’nin beklenen akıllı saati, kalp atış hızı ölçümü, hava durumu göstergesi, adım izleme, kronometre, alarm ve telefonda çalan müziği kontrol etme gibi pek çok fonksiyona sahip olacak. Ancak söz konusu akıllı saat, Wear OS yerine düşük maliyetli akıllı saatler için geliştirilmiş özel bir işletim sistemiyle kullanması bekleniyor.
Son olarak 4 farklı renk ile piyasaya sürülecek modelin henüz ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmese de fiyatının yüksek olması beklenmiyor.
Genel
2021 Porsche 911 Carrera S ve 4S’te manuel vites seçeneği olacak!
Porsche, Avrupa’da satılan 2021 911 Carrera S ve 4S modellerinin bundan sonra 7 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle alınabileceğini açıkladı.
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Alman üretici, birkaç yıldır belirli 911 modellerinde yedi ileri manuel seçeneği sunuyordu. Şimdi ise Avrupa’daki Carrera S ve 4S modellerinin de manuel vites seçeneği ile alınabilirliği doğrulandı. Ayrıca manuel şanzıman opsiyonu için ek bir ücret de istenmeyecek ve Sport Chrono paketi, aracı manuel şanzımanlı aldığınız takdirde standart olarak yer alacak. Yani evet, o da bedava.
Sport Chrono paketinde lastikler soğukken mavi, en uygun sıcaklıktayken beyaz olarak gösteren lastik sıcaklığı göstergesi ile birlikte geliyor. Ayrıca mükemmel vites geçişleri sağlamak için, vites değiştirirken motor devrini arttıran otomatik bir sistem de bu pakete dahil özelliklerden birisi. Bu pakette pist modunun da dahil olduğu çeşitli sürüş modları, kronometre ve Porsche Track Precision uygulaması yer alıyor.
2021 Porsche 911 Carrera S modelleri, manuel şanzımanla 0-100 km/s hızlanmasını 4.2 saniyede tamamlıyor.
2021 model 911 Carrera’lar başka ne yeniliklere sahip?
Yenilikler arasında Porsche InnoDrive adı verilen bir sistem bulunuyor. Bu sistem, navigasyon verilerini kullanarak, yükseltili-eğimli yollarda en iyi sürüş deneyimi sağlamak için, nerede hızlanmanız-yavaşlamanız gerektiğini söylüyor. Bir başka yenilik ise Smartlift. Bu sistem, sık kullanılan bir güzergahın GPS koordinatlarını kaydederek, aracın önünü kaldırıyor. Bu sayede engebeli yollarda aracın ön kısmının zarar görmesi engelleniyor.
Diğer yenilikler ise yaklaşık 700’den fazla kombinasyon imkanı sunan, Porsche Exclusive Manufaktur dahilindeki deri paketi, ses yalıtımlı hafifletilmiş camlar ve 7 renge sahip ambiyans aydınlatması. Ayrıca Phyton Green adında yeni bir renk seçeneği de var.
Akıllı Telefonlar
Call of Duty: Mobile, Ramazan ayı için güncelleme aldı
Son dönemlerde global pazarda en çok oynanan mobil oyunlarından Call of Duty: Mobile, Ramazan ayına özel bir etkinlik başlattı. Şirket, ramazan dönemini “Crescent Moon” temalı yedi ayrı oyun ekipmanı ile birlikte kutluyor.
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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca oyunlara ilgi oldukça arttı. Çıktığı günden beri büyük ilgi gören Call of Duty: Mobile, bu sefer de Ramazan ayına özel bir etkinlik ile oyuncularını mutlu etti.
Oyuncular, Zero karakterinin altınla süslenmiş ve hilal şeklindeki işlemelere sahip Sultana kıyafetini elde edebiliyor. Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca envanterlerine hilal temalı uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve daha fazla ekipmanı ekleyebilecekler.
Activision Mobil Başkan Yardımcısı Chris Plummer, yaptığı açıklamada: “Call of Duty: Mobile tarafına gelen heyecan verici içerikler, tüm hayranlarımızı en anlamlı şekilde kutlamak için bize harika bir fırsat sunuyor. Oyuncuların bu kutlamayı tüm dünyadaki Call of Duty topluluğuyla yaşayabilecekleri için çok mutluyuz.” İfadelerine yer verdi
Son olarak 21 Nisan’dan itibaren oyun içi mağazada erişime açılan Crescent Moon temalı eşyaların listesi şu şekilde;
- Hilal temalı paraşüt
- Hilal temalı el bombası
- RUS-79U silahı için ‘’Metalik Sis’’ kaplaması
- Hilal temalı flaş bombası
- Hilal temalı uçuş takımı (Wingsuit)
- Hilal temalı sırt çantası
- Zero operatörü için ‘’Sultana’’