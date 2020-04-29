Elektrikli VW ID ailesinin, coupe SUV formlu bir aracı görüntülendi!

Volkswagen‘in %100 elektrikli ID model ailesinin yeni bir modeli, kamuflajlı olarak görüntülendi. Aracın “coupe SUV” formunda oluşu dikkat çekiyor.

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Söz konusu aracın ID.4 modeli olduğuna dair bazı iddialar bulunsa da aracın farklı arka tasarımı, bu iddiayı çürütüyor. Ayrıca genel tasarım ID Crozz konseptini önemli ölçüde yansıttığını da söylemek lazım.

VW ID Crozz konsepti VW ID Crozz konsepti VW ID Crozz konsepti render VW ID Crozz konsepti render

Kayda değer boyutta bir spoyler ile dikkat çeken prototipin, performansa yönelik GTX versiyonu olduğu ihtimalini ortaya çıkaran sahte çift egzoz çıkışı bulunuyor.

Henüz resmi bir kanıt olmasa da ID.4 modelinin, ID.5 olarak adlandırılması beklenen, “coupe SUV” varyasyonu da olacak. Habere konu olan prototipin, ID.5 olduğu düşünülüyor. Fakat bu sadece bir tahmin.

ID.5 olarak adlandırılacak aracın, gelecek modeller arasında büyük ihtimalle yer alacak. Ayrıca ID.4’ten evrilecek olması, güç organları açısından kardeş olacaklarını da düşünebiliriz. 201 beygir güç ve 310 Nm torka sahip arkadan çekişli bir araç görebiliriz. Ayrıca çift elektrik motoruna sahip 302 beygir ve 450 Nm torka sahip dört çeker bir ünite de beklenenler arasında. Unutmadan, VW tarafından açıklanan verilere göre ID.4 modelinin, WLTP standartlarına göre 500 km civarında bir menzil sunacağını söyleniyor.

Daha sonralarda GTX takısına sahip, yüksek performanslı modellerin gelecek. Teknik detaylar henüz bir bilgi yok. Fakat standart modellerin en güçlüsü olan 302 beygirlik dört çeker üniteden daha güçlü olması bekleniyor.