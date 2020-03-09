Redmi Note 9 Pro teknik özellikleri sızdırıldı!

Geçtiğimiz hafta, Redmi Note 9 serisinin lansman etkinliğinin 12 Mart‘ta yalnızca çevrim içi bir etkinlikte gerçekleşeceğini öğrenmiştik. Ayrıca 6 GB RAM ve Android 10 kullanan “curtana” şeklinde ismi bilinmeyen bir yonga seti ile gelecek cihazın Geekbench‘te görülmesinin ardından bu cihazın Redmi Note 9 olabileceği konuşuluyordu. Şimdi ise yeni dikkat çeken sızıntılar mevcut.

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Redmi Note 9 Pro hangi özellikler ile gelecek?

Sızıntıların kaynağı olan Ishan Agarwal, cihazla ilgili beklenen ayrıntılardan fazlası ile geldi. Eğer sızıntılar doğruysa cihazın teknik özelliklerini detaylarıyla öğrenmiş olacağız. Redmi Note 9 Pro FHD+ çözünürlüğünde 6.67 inçlik LCD bir ekran ile gelecek. Ekran aynı zamanda 20:9 en boy oranına sahip olacak. Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera sistemi olacağı söyleniyor. Bunlar, 48 MP değerinde ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve derinlik algılayıcı bir sensör olarak gelecek.

Snapdragon 720G SoC ile gelecek cihazın 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri olacağı tahmin ediliyor. Redmi Note 9 Pro’nun, depolama alanı tarafında ise 64 GB ve 128 GB modelleri bulunacak. Batarya konusunda cihazın 5020 mAh bataryaya sahip olacağı ve şarj olarak ise 18W hızlı şarj ile geleceği söyleniyor.

Redmi Note 9 Pro, Aurora Blue, Buzul Beyazı, ve Interstellar Siyahı renk seçenekleri ile gelecek.