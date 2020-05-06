Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8 serisinden önemli satış başarısı!
Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı alt markası Redmi, özellikle Avrupa pazarında dikkat çekici şekilde ilerliyor. Markanın iddialı modellerinden Redmi Note 8 serisinin elde ettiği satış istatistikleri de bu yükselişi doğruluyor!
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Redmi Note 8 serisi, dünya genelinde 30 milyon satışa ulaştı!
Ülkemizde de satışa sunulan Redmi Note 8 ve Note 8 Pro modelleri, fiyatlarına göre sundukları başarılı performans ile ilgi topluyor. Redmi CEO’su Lu Weibling, bugün yaptığı açıklamayla iki cihazın dünya genelinde 30 milyon satış barajını aştığını duyurdu. Serinin Çin’de satışa çıktığı Eylül ayında 1 milyon adet sattığını belirten Weibing, yıl sonunda küresel pazarın da etkisiyle 10 milyon cihaza ulaştıklarını ifade etti. Şubat ayında 20 milyon cihaza ulaşan satış istatistiği, bu ayın başında ise önemli bir kilometre taşı olan 30 milyonu gördü.
Fiyat/performans konusunda iddialı serinin satış başarısı, Canalys’in çeyreklik satış verilerine de yansıyor. 2019’un son çeyreğine ilişkin istatistikler, Note 8 Pro modelinin dünya genelinde en çok satılan Android telefon olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan serinin her iki modeli de elde ettikleri satış başarısı sayesinde ilk 10 cihaz listesine girmeyi başarmış.
Xiaomi’nin paylaştığı verilere göre şuan Redmi Note 8 Pro modeli günlük 120.000 satış rakamını kolay bir şekilde yakalıyor. Ancak Redmi Note 9 serisinin kısa süre önce küresel pazarda piyasaya sürülmesi ile bu durum yakın gelecekte tersine dönebilir. Son olarak Redmi’nin önümüzdeki günlerde yeni bir amiral gemisi cihaz duyurmayı planladığını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Redmi, daha uygun fiyatlı 5G özellikli telefonunu bu ay çıkarabilir!
Redmi, en ucuz 5G özellikli telefon için kolları sıvadı. Firmanın içerisinde bulunduğumuz ayda MediaTek Dimensity 800 işlemcili yeni bir telefon çıkaracağı öğrenildi.
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En ucuz 5G özellikli telefon!
Xiaomi‘nin alt markası olarak bilinen Redmi, yeni telefonu ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Redmi Note 9 serisini geçtiğimiz hafta tanıtan firma, yeni bir telefon ile daha bizleri karşılayacak gibi duruyor. Genelde fiyat-performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Redmi, şimdi de en uygun fiyatlı 5G özellikli telefonu çıkarma derdinde. Çin medyasında ortaya çıkan habere göre, firmanın hayranlarını sürpriz bir cihazla şaşırtmak istediği öğrenildi. Adı henüz belli olmayan cihazın MediaTek Dimensity 800 işlemcisi ile geleceği öğrenildi. İşlemci gereği 5G özelliği olacak cihazın oldukça ucuza çıkacağı da gelen bilgiler arasında. Fiyatının yaklaşık olarak 225 dolar olacağı iddia edilen telefonun, 5G özelliğini kullanan en ucuz telefon olacağı da belirtildi.
Geçtiğimiz ay bir diğer önemli fiyat-performans ürünü olan Redmi Note 9 serisini tanıtan firma, bu ay sonuna kadar da sürprizini yapacak gibi gözüküyor. Ülkemizde oldukça tercih edilen Redmi firması, özellikle Note serisi ile sağladığı başarıyı bakalım “sürpriz” cihazı ile de gerçekleştirebilecek mi. 5G özelliği kullanan cihazların da artık yaygınlaşmasıyla birlikte firmalarında fiyat-performans yarışı yapmaları oldukça olağan karşılanan bir durum olarak görülüyor. Bakalım ileride daha uygun fiyatlı 5G telefonlar görebilecek miyiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y8s, resmi olarak ortaya çıktı!
Geçtiğimiz ay, ön tarafta çentiği bulunan ve arka tarafta çift kamerası bulunan yeni Huawei Y8s telefonu hakkında sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihaz resmi olarak Huawei‘nin, bir Arap ülkesi olan Ürdün websitesinde ortaya çıktı.
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Huawei Y8s hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei Y8s, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inçlik LCD bir ekrana sahip olacak. Cihazın üst tarafında küçük bir kamera çentiği bulunuyor. Bu çentikte iki tane ön kamera mevcut. Bu kameralar, 8 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram aralığına sahip ana kamera ve 2 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik sensörü olarak sıralanıyor.
Y8s, arka tarafta ise 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerinde sahip ana kamera ve yine ön taraftaki gibi derinlik sensörüne sahip. Bu iki kamera dikey şekilde arka tarafta sıralanmış bulunuyor. Kamera kurulumunda bir adet de LED flaş mevcut.
Huawei Y8s, işlemci olarak Kirin 710 yonga setinden gücünü alıyor. Cihazın 4 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB olmak üzere iki çeşit depolama alanı bulunuyor. Her iki depolama alanı çeşidinde de hafızayı microSD kart ile arttırabilmek mümkün olacak. Batarya tarafında ise 4.000 mAh değerinde bir pil bulunmakta. Fakat ne yazık ki cihaz microUSB bağlantısı noktası üzerinden şarj oluyor.
Y8s, EMUI 9.1 ve Android 9 Pie yazılım desteği ile geliyor. Ayrıca cihaz Google Hizmetlerine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 Pro, 27W kablosuz şarj ile geliyor!
Meizu 17 serisi 8 Mayıs tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Lansmana iki gün kala şirket, Meizu 17 Pro modelinde 27W kablosuz hızlı şarj olacağını açıkladı. Meizu, Pro varyantın kablolu hızlı şarjının kaç W olacağını açıklamadı. Fakat telefon 3C listesinden geçtiğinde ortaya çıkan verilere göre 40W kablolu hızlı şarjı destekleyecek.
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Meizu 17 Pro ile ilgili neler biliyoruz?
Meizu 17 Pro, daha önce onaylandığı üzere Snapdragon 865 SoC işlemcisi ve UFS 3.1 depolama birimi ile gelecek. Ayrıca Meizu 17 serisi 5G bağlantı özelliği ile kullanıma sunulacak. Cihazın kamera tarafına geldiğimizde, 129 derecelik bir FOV değerine sahip 32 MP ultra geniş açılı selfie kamerası bulunuyor. Bu selfie kameranın tasarımı ise sağ üst tarafta nokta delik şeklinde olacak. Telefonun ekranına geldiğimizde ise Meizu 17 serisi, 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip ve Super AMOLED bir ekran kullanacak.
Meizu 17 serisinin taban versiyonunda 64 MP Sony IMX686 ana kamera bulunacak. Aynı kameranın yüksek ihtimalle Pro sürümde de kullanılması bekleniyor.
Meizu 17 serisinin tanıtımına sadece iki gün kaldı. Bu da bu seri hakkında her türlü teknik özellik, fiyatlandırma ve kullanılabilirlik ile ilgili bilgi edinebileceğimiz zaman aralığıdır. En kısa sürede bu cihazlar hakkında daha fazla bilgi edineceğimizi tahmin ediyoruz.