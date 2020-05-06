Redmi Note 8 serisinden önemli satış başarısı!

Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı alt markası Redmi, özellikle Avrupa pazarında dikkat çekici şekilde ilerliyor. Markanın iddialı modellerinden Redmi Note 8 serisinin elde ettiği satış istatistikleri de bu yükselişi doğruluyor!

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Redmi Note 8 serisi, dünya genelinde 30 milyon satışa ulaştı!

Ülkemizde de satışa sunulan Redmi Note 8 ve Note 8 Pro modelleri, fiyatlarına göre sundukları başarılı performans ile ilgi topluyor. Redmi CEO’su Lu Weibling, bugün yaptığı açıklamayla iki cihazın dünya genelinde 30 milyon satış barajını aştığını duyurdu. Serinin Çin’de satışa çıktığı Eylül ayında 1 milyon adet sattığını belirten Weibing, yıl sonunda küresel pazarın da etkisiyle 10 milyon cihaza ulaştıklarını ifade etti. Şubat ayında 20 milyon cihaza ulaşan satış istatistiği, bu ayın başında ise önemli bir kilometre taşı olan 30 milyonu gördü.

Fiyat/performans konusunda iddialı serinin satış başarısı, Canalys’in çeyreklik satış verilerine de yansıyor. 2019’un son çeyreğine ilişkin istatistikler, Note 8 Pro modelinin dünya genelinde en çok satılan Android telefon olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan serinin her iki modeli de elde ettikleri satış başarısı sayesinde ilk 10 cihaz listesine girmeyi başarmış.

Xiaomi’nin paylaştığı verilere göre şuan Redmi Note 8 Pro modeli günlük 120.000 satış rakamını kolay bir şekilde yakalıyor. Ancak Redmi Note 9 serisinin kısa süre önce küresel pazarda piyasaya sürülmesi ile bu durum yakın gelecekte tersine dönebilir. Son olarak Redmi’nin önümüzdeki günlerde yeni bir amiral gemisi cihaz duyurmayı planladığını da belirtelim.