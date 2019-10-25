Redmi Note 8 Pro kutu açılışı | Sonunda geldi!

Sony tarafından geliştirilen ve özellikle gürültü engelleme sistemiyle dikkat çeken iki kulaklığı Sony WH-1000XM3 ve Sony WF-1000XM3 incelemesi ile karşınızdayız.

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Kafa üstü/kulak üstü tarzıyla dikkat çeken Sony WH-1000XM3 modeli HD gürültü engelleme işlemcisi olan QN1 ile kusursuz ve rakipsiz bir gürültü engelleme sunuyor.

Kulak içi/tam kablosuz tarzında olan Sony WF-1000XM3 ise gürültü engellemede en iyi TWS kulaklık olarak farkını ortaya koyuyor. Bunun için QN1e gürültü engelleme işlemcisini kullanan WF-1000XM3, gerçekten iyi sonuç vermeyi başarıyor.

Asmosfer Basıncı Optimizasyonu, DSEE HX, LDAC gibi yüksek kaliteli ses desteği, Google Asistan, 360 Reality Audio, Hızlı Dikkat özellikleri ile fark yaratan bu kulaklıklar, Headphone Connect uygulaması üzerinden kolayca kullanılabiliyor.

Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…